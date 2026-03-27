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Il Mac Pro è storia

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 27.3.2026

Apple ha cancellato il Mac Pro dal suo assortimento. Si tratta della fine di un'era e di un passo assolutamente logico.

Apple non venderà più computer desktop tower con effetto immediato. L'azienda ha messo offline la pagina del prodotto Mac Pro il 26 marzo. E, come ha chiarito a 9to5mac.com, non ci sarà un modello successivo.

Questa mossa non è una sorpresa. Apple ha trascurato il Mac Pro per moltissimi anni. Guardando al passato, la storia del Mac Pro si legge come un costante declino.

Il periodo d'oro

Tra il 2006 e il 2012, il Mac Pro era un normale computer desktop. Aveva l'aspetto di un desktop, funzionava come un desktop e utilizzava processori Intel. Era un'epoca in cui le alte prestazioni richiedevano dispositivi di grandi dimensioni, per cui nessuno metteva in dubbio l'utilità dei PC tower. Oltre al sistema operativo Mac, era possibile utilizzare Windows in modo nativo su queste macchine. In breve, il Mac Pro era un modello di punta sensato e serio. Gli utenti professionali apprezzavano il fatto che il Mac Pro fosse molto più espandibile degli altri Mac.

Il Mac Pro nel suo momento migliore.

Fonte: PD

La pattumiera

Il 2013 ha visto la prima rottura con la tradizione. Il nuovo modello si distingueva per il suo originale design a cilindro, che ha dato origine a scherzi di ogni tipo: ad esempio, il nome «Trashcan Mac Pro» è comune per questo modello. Questo Mac Pro non offriva interfacce per le espansioni PCIe: uno svantaggio importante per il gruppo target. Inoltre, Apple non ha mai rilasciato una versione migliorata del Mac a cilindro. Di conseguenza, il cestino «» si è aggiudicato il dubbio record di computer Apple invariato da più tempo mai venduto. È stato sostituito solo nel 2019.

Una cosa rotonda solo all'inizio: il Mac Pro del 2013.

Fonte: Apple

La grattugia

Nel 2019 - e quindi troppo tardi - Apple ha lanciato un nuovo Mac Pro. Questo assomigliava più a un classico PC a torre e gli è stato dato il soprannome di «Grattugia di formaggio». Anche se, a differenza del suo predecessore, era espandibile con PCIe, questo non significava affatto un ritorno ai vecchi tempi. Al contrario.

iFixit ha testato quanto il Mac Pro possa essere utilizzato come grattugia per il formaggio.

Fonte: youtube.com/iFixit

Apple ha dato l'impressione di non voler vendere questo dispositivo. I prezzi in Svizzera partivano da 6399 franchi e i clienti dovevano sborsare quasi 60.000 franchi per la configurazione massima. Questa configurazione offriva 1,5 terabyte di RAM, molto utile se vuoi tenere aperte 6000 schede del browser. Le rotelle non erano incluse: per trasformare la grattugia in una grattugia da viaggio occorrevano altri 600 franchi.

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Il modello fuori produzione

Nel 2020, Apple è passata dai processori Intel alla propria architettura Apple Silicon. Questo ha messo in discussione la ragion d'essere del Mac Pro fin dall'inizio. Da un lato, è apparso subito evidente che con l'architettura Apple si potevano ottenere prestazioni da record anche senza un case a torre. In secondo luogo, i processori Apple sono progettati come uno smartphone: sono sistemi su chip (SoC), il che significa che la CPU, l'unità grafica e la RAM formano un'unica unità e non possono essere sostituite. Con chip di questo tipo, un alloggiamento classico per un desktop ha poco senso.

Nonostante questo, Apple ha comunque rilasciato un Mac Pro con architettura al silicio nel 2023. Dispone ancora di interfacce PCIe, ma le schede grafiche non funzionano con esso.

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L'ultimo Mac Pro è già superato. Ha installato un M2 Ultra. Nel Mac Studio c'è un M3 Ultra con prestazioni superiori. E Apple ha già rilasciato la quinta generazione di processori M. Tuttavia, finora non c'è una versione Ultra, forse perché gli utenti con esigenze elevate semplicemente non ne hanno bisogno.

Immagine di copertina: Apple

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