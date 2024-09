Il gran finale della Digitec Playground Cup Vol. 13 con "Rainbow Six Siege".

Sabato le migliori squadre di "Rainbow Six Siege" si batteranno per la gloria, l'onore e grandi premi nella finale della Playground Cup. Puoi essere presente in diretta.

Questo fine settimana, la finale della Digitec Playground Cup Vol. 13 tornerà in azione. Le migliori squadre di un totale di due turni di qualificazione si sfideranno tra loro.

Saranno disputate due partite finali, ciascuna in modalità "best of three". Lo streaming inizia alle 11:45 in diretta su Twitch e Youtube.

Nella finale "piccola" (inizio: ore 12:15), i secondi classificati delle qualificazioni si sfideranno: "Peek Performance" e "15th Law of Power".

Nella "grande" finale (inizio: ore 15:15 circa) si affronteranno le squadre vincitrici delle qualificazioni: "Ultima Chorus" e "Team Asturbo".

Cosa c'è da vincere?

In collaborazione con Samsung Odyssey OLED, i finalisti potranno portare a casa i seguenti premi.

Grande finale

La squadra vincitrice della grande finale può scegliere tra due premi. La squadra seconda classificata riceverà l'altro premio.

Uno Samsung Odyssey OLED G6 per ogni membro della squadra:

39 / 50 39 pezzi su 50 ancora 39 pezzi su 50 G Monitor disponibile CHF 599.– anziché CHF 661.– Samsung Odyssey OLED G6 - G60SD 2560 x 1440 pixel, 27" 6

o

Un Samsung 990 Pro con dissipatore più un buono acquisto di 200 franchi svizzeri per ogni membro del team:

SSD disponibile CHF 335.– CHF 83.75 / 1TB Samsung 990 Pro with Heatsink 4000 GB, M.2 2280 56 Buono acquisto Viene generato al momento dell'ordine CHF 200.– Buono digitale del valore di CHF 200.– 1228

Finale piccola

Entrambe le squadre nella piccola finale riceveranno un Samsung T7 Shield per ogni membro della squadra:

SSD esterno disponibile CHF 175.– CHF 87.50 / 1TB Samsung T7 Shield 2000 GB 940

SSD esterno disponibile CHF 175.– CHF 87.50 / 1TB Samsung T7 Shield 2000 GB 940

Vuoi saperne di più su Digitec Playground e "Rainbow Six Siege"?

Yannic Martin è conosciuto come Caneo nella scena di Rainbow Six Siege. Il ventunenne informatico di Dietikon ha trascorso un anno vivendo il suo sogno come professionista di e-sports a livello internazionale. Ho parlato con Yannic dello sparatutto tattico di Ubisoft e della sua breve ma intensa carriera professionale:

