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Il gioco da tavolo ufficiale di "Kingdom Come Deliverance" arriverà in autunno

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 15.7.2026

Il nuovo e complesso gioco da tavolo di "Kingdom Come Deliverance" porta il gioco di ruolo medievale analogico nel tuo salotto. Puoi giocarci da solo o con un massimo di altre tre persone.

Ti manca la Boemia medievale un anno e mezzo dopo l'uscita del videogioco di ruolo «Kingdom Come Deliverance 2»? Warhorse, lo studio di sviluppo, sta lavorando a un nuovo gioco in quell'universo, ma ci vorrà ancora del tempo prima che esca. Forse l'adattamento ufficiale del gioco da tavolo può consolarti: «Kingdom Come Deliverance: The Board Game» dovrebbe uscire alla fiera «SPIEL Essen» nell'ottobre 2026 e trasferire l'esperienza di gioco basata sul realismo della serie in un gioco da tavolo d'avventura di alta complessità.

La presentazione e il trailer suggeriscono un mix di Eurogame, gioco di ruolo open-world e simulazione di personaggi. Il gioco da tavolo è adatto per 1-4 giocatori dai 14 anni in su e offre una modalità solitaria completa.

Gli autori sono i due noti e pluripremiati designer di giochi da tavolo cechi Vlaada Chvátil e Tomáš Holek. Chvátil è anche co-fondatore di Czech Games Edition (CGE), una delle più famose case editrici di giochi in Europa, che pubblica il gioco da tavolo insieme a Warhorse Studios. Entrambi sono visibili nel video del trailer. Secondo la descrizione del gioco, anche i designer che hanno già lavorato ai videogiochi hanno contribuito agli artwork.

«Kingdom Come Deliverance: The Board Game» ti trasporta nel XV secolo nella regione del Regno di Boemia, nota dalla serie di giochi. La popolazione semplice soffre di incursioni di banditi e di lotte tra diversi potenti. Inizi come un semplice contadino senza soldi, buona reputazione o abilità significative. Otto personaggi predefiniti sono pronti per iniziare. Il gioco da tavolo non ti offre una storia lineare, ma dovrebbe offrire un mondo aperto.

Decidi tu stesso la storia del tuo personaggio

Nel corso di cinque giorni di gioco, suddivisi in quattro momenti della giornata, sviluppi il tuo personaggio. Puoi concentrarti sull'ottimizzazione delle tue abilità, aiutare gli abitanti dei villaggi e i nobili e, secondo la descrizione, persino contribuire a plasmare eventi storici. Oltre a semplici compiti, ci sono dieci storyline più lunghe che, grazie a diversi esiti, offrono un'elevata rigiocabilità.

L'ora del giorno è indicata su un disco speciale.

Fonte: Czech Games Edition/Warhorse Studios

Non troverai elementi fantasy. «Kingdom Come Deliverance» invece, si concentra su un mondo credibile e realistico: se cammini nel fango, i tuoi vestiti si sporcano e perdono le loro proprietà positive. Per questo, nel gioco da tavolo c'è persino un gettone sporco. Il tuo personaggio deve mangiare ogni giorno, quindi dovresti sempre assicurarti di avere abbastanza provviste nel tuo zaino. Puoi comprare un pasto dal mercante o andare a caccia.

Durante i tuoi viaggi attraverso diverse località sulla mappa, combatti contro i nemici, raccogli oggetti e migliori la tua reputazione con i personaggi non giocanti (NPC). Nelle città, visiti i mercanti per acquistare nuove attrezzature e liberarti di cianfrusaglie inutili. Oppure, come ladro, ti procuri rapidamente ciò di cui hai bisogno.

Se speri di vestire i panni di Enrico, come nella serie di videogiochi, rimarrai deluso. Tuttavia, incontrerai altri personaggi noti, come la figlia del mugnaio Theresa. Se le regali dei fiori, migliorerai la sua opinione su di te. Nella città di Rattay incontrerai anche il caotico nobile Hans Capon.

Ecco come appare l'intera mappa di gioco con tutte le località.

Fonte: Czech Games Edition/Warhorse Studios

Nella modalità multiplayer non dovrai combattere contro gli altri giocatori. Potrete però incontrarvi lungo il percorso e interagire tra voi. Tuttavia, ti concentrerai principalmente sul tuo personaggio.

700 carte, 200 pedine e 180 gettoni

Meccanicamente, «Kingdom Come Deliverance: The Board Game» si basa sulla gestione della mano e sulle decisioni tattiche delle carte. Sono incluse più di 700 carte, tra cui 80 abilità, 140 pezzi di equipaggiamento, 60 eventi e 15 pozioni alchemiche.

La confezione include anche 180 gettoni per erbe, carne, funghi e altri oggetti collezionabili, oltre a 200 pedine in legno come marcatori.

Portacarte, vassoi e le plance dei giocatori, che ricordano visivamente l'inventario dei videogiochi, assicurano l'ordine.

Sulla plancia del giocatore organizzi il tuo equipaggiamento e il tuo inventario.

Fonte: Czech Games Edition/Warhorse Studios

Completando missioni e storyline, migliorando il tuo equipaggiamento e stabilendo buone relazioni con gli NPC, accumuli punti. Il gioco è vinto da chi ha accumulato più punti dopo cinque giorni di gioco. In totale, una partita dovrebbe durare circa 90 minuti per giocatore.

«Kingdom Come Deliverance: The Board Game» sarà inizialmente disponibile solo in inglese. All'inizio del 2027 seguirà una versione ceca, e sono state annunciate anche le versioni tedesca e francese.

Fino al 16 agosto puoi preordinare il gioco per 149 euro o circa 138 franchi e riceverai una missione aggiuntiva e due indicatori aggiuntivi di tempo e giorno.

Immagine di copertina: Edizione giochi cechi

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