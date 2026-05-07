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Il Consiglio Nazionale non vuole regole rigide per gli e-scooter - per ora

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 8.5.2026

Una mozione chiede che gli scooter elettrici possano essere guidati solo con targa, casco e patente di guida. Il Consiglio Nazionale l'ha respinta. Anche perché una revisione della legge è prevista comunque per il 2027.

Grandi, pesanti, veloci e pericolosi: è così che il consigliere nazionale Matthias Jauslin del Partito Verde Liberale vede gli e-scooter. Per questo ha presentato una mozione che prevede la categoria di questi veicoli come «motociclette veloci». La richiesta è che i conducenti di e-scooter siano in grado di guidare i loro veicoli in modo sicuro.

La richiesta: i conducenti di e-scooter devono indossare un casco, avere una patente di guida e registrare e assicurare il veicolo. Agli e-scooter devono essere applicate le stesse regole delle e-bike veloci fino a 45 km/h e dei ciclomotori. Dovrebbe essere vietata la presenza di una seconda persona sul passeggero.

Importante da sapere: Jauslin avanza questa richiesta solo per quanto riguarda gli e-scooter «e i veicoli di tendenza simili» che hanno dei sedili, pesano al massimo 250 chilogrammi e possono viaggiare a una velocità massima di 25 chilometri all'ora. L'autore della mozione ha escluso gli e-scooter o gli e-scooter su cui si sta in piedi e che viaggiano a una velocità massima di 20 chilometri orari.

Quali sono le categorie? In breve, le seguenti categorie sono ora presenti nel regolamento (con esempi). e-bike, e-scooter fino a 25 km/h, e-scooter fino a 20 km/h. il tipico Segway. per persone con disabilità di deambulazione, anche nelle aree pedonali. bici da carico o risciò con tre o più ruote, con più cingoli. e-bike fino a 45 km/h, ciclomotori fino a 30 km/h.

Se vuoi saperne di più su questa categorizzazione, in vigore solo da un anno, puoi leggere tutte le informazioni qui.

Retroscena Le nuove regole per i ciclomotori leggeri di Lorenz Keller

Immediato inasprimento chiaramente respinto

Nel Consiglio Nazionale, tuttavia, la mozione non ha avuto alcuna possibilità nella sessione speciale di fine aprile. È stata chiaramente respinta con 122 voti favorevoli, 33 contrari e 33 astensioni. Solo il partito di Matthias Jauslin ha appoggiato pienamente la mozione. Tutti gli altri gruppi parlamentari hanno respinto la richiesta, anche se ci sono stati singoli voti a favore da sinistra a destra.

Le votazioni in parlamento hanno dimostrato che i politici non sono contrari all'inasprimento della legge, ma sono contrari alla tempistica e al modo in cui viene effettuato. Dopo tutto, la base giuridica è entrata in vigore solo un anno fa. Il Consiglio Federale ha in programma una nuova revisione nel 2027. Tuttavia, non riorganizzando le categorie, ma attraverso un normale processo di consultazione in cui partiti, associazioni e imprese potranno esprimere la loro opinione. Il Consigliere Federale Martin Martin è contrario ai tempi e alle modalità di revisione.

Il consigliere federale Martin Pfister ha mostrato comprensione per la mozione Jauslin: «Pertanto, l'obbligo di indossare il casco per gli e-scooter dovrebbe essere messo in discussione nel processo di consultazione.» Anche le norme relative al tuning dovrebbero essere rese più severe, in modo che le norme sulla velocità degli scooter non possano essere aggirate così facilmente.

Quasi nessuno vuole l'autorizzazione obbligatoria

Pfister e la maggioranza del Consiglio Nazionale, tuttavia, sono contrari alla riclassificazione degli e-scooter in un'altra categoria di veicoli, in quanto veicoli simili appartengono alle stesse categorie secondo l'Ordinanza sui requisiti tecnici dei veicoli stradali (VTS). In altre parole, gli e-scooter sono equiparati alle lente e-bike ed entrambi possono avere una velocità massima di 25 chilometri all'ora. Il Consiglio federale e il Parlamento sono contrari a riclassificare gli e-scooter in una categoria diversa.

Il Consiglio federale e il Parlamento si oppongono fermamente all'obbligo di registrazione, che comporterebbe un maggiore onere amministrativo. Il consigliere federale Pfister sottolinea inoltre che l'obbligo di registrazione dovrebbe essere introdotto retroattivamente per tutti i modelli in commercio, per non rendere più difficili i controlli di polizia. In altre parole, tutti gli e-scooter già acquistati avrebbero bisogno di una licenza. «Tuttavia, una corrispondente modifica della legge rappresenterebbe un'insolita e importante violazione dell'acquis», ha dichiarato il consigliere federale Pfister durante il dibattito.

Altri paesi sono più restrittivi

In alcuni paesi vicini l'approccio è più deciso. L'Italia ha appena inasprito le sue leggi. A partire dal 16 maggio, tutti gli e-scooter, gli e-trotti e gli e-scooter avranno bisogno di una targa di identificazione, anche se sei solo in vacanza. La targa costa poco meno di 34 euro e deve essere ordinata online e poi apposta sul parafango o sul manubrio. Il casco è già obbligatorio e dal 16 luglio tutti i motociclisti dovranno avere un'assicurazione di responsabilità civile.

In Germania, tutti gli e-scooter di nuova immatricolazione dovranno avere indicatori di direzione e freni anteriori e posteriori tecnicamente separati a partire dal 2027. Gli e-scooter necessitano già di un'assicurazione di responsabilità civile. Ciò è dimostrato dalla presenza di una targa assicurativa.

In Svizzera, ci vorrà almeno fino al 2027 prima che le regole vengano riviste. Penso che sia un peccato, perché c'è sicuramente bisogno di intervenire nel campo della sicurezza. L'obbligo di indossare il casco sarebbe sensato, ma per tutti i veicoli a due ruote con motore, quindi anche per gli e-scooter e le e-bike.

È discutibile anche il fatto che la normativa sia stata modificata solo nel 2027.

È inoltre discutibile se il peso del veicolo debba giocare un ruolo maggiore nella categoria. In altre parole, se un e-scooter che pesa tra i 150 e i 250 chilogrammi non debba automaticamente rientrare tra le «moto veloci»: tra cui l'obbligo di indossare il casco, l'immatricolazione e la patente di guida - ma anche il diritto di guidare a 30 chilometri all'ora come un ciclomotore.

In Svizzera, invece, è stato abolito l'obbligo di guidare i ciclomotori e le e-bike.

La Svizzera, invece, ha abolito il bollo per le biciclette nel 2011 per buone ragioni. L'onere amministrativo era elevato e l'effetto ridotto, dato che quasi tutti avevano stipulato un'assicurazione di responsabilità civile.

Immagine di copertina: Unsplash

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