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Il Bundeskartellamt tedesco costringe Apple ad adeguare la protezione dal tracciamento

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 18.8.2026

App Tracking Transparency su iPhone è considerata una pietra miliare nella protezione contro la pubblicità personalizzata. Secondo le autorità tedesche, Apple ha sistematicamente favorito le proprie app.

Apple deve riorganizzare completamente la sua protezione contro il tracciamento in Germania. L'Ufficio federale tedesco per i cartelli ha concluso un procedimento contro l'App Tracking Transparency Framework (ATTF) e ha accettato impegni vincolanti da parte dell'azienda. Il fulcro era l'accusa che Apple favorisse i propri servizi rispetto a quelli di terzi nell'ottenere il consenso al tracciamento.

Dall'introduzione dell'ATTF nell'aprile 2021, le app devono chiedere il consenso prima di utilizzare i dati di tracciamento per la pubblicità personalizzata. Se si rifiuta, l'ID pubblicitario, che Apple assegna a ogni dispositivo, viene disattivato. Con questo ID, i fornitori possono creare profili tra le app, inclusi i dati di localizzazione, e dedurre gli interessi. L'ATTF è considerato una pietra miliare nella protezione dei dati sugli smartphone.

Testi neutrali invece di elementi «scoraggianti»

Le rigide linee guida si applicavano alle app di terze parti, ma non a quelle di Apple. E secondo la valutazione dell'Ufficio per i cartelli, Apple ha progettato le richieste di consenso in modo tale che gli utenti rifiutassero di default il tracciamento da parte di terzi. Apple ha utilizzato, ad esempio, simboli e formulazioni di avvertimento che facevano apparire il tracciamento particolarmente rischioso. L'azienda deve ora rimuovere questi elementi «scoraggianti». In futuro, le richieste dovranno apparire visivamente e linguisticamente neutrali.

Apple

Allo stesso tempo, Apple deve allineare il consenso per il proprio tracciamento pubblicitario alle regole per i fornitori di terze parti. I diversi avvisi e le opzioni di selezione non devono più differire in modo tale da conferire ad Apple un vantaggio competitivo. La base del procedimento è una legge che si applica alle aziende digitali con una «importanza eccezionale e trasversale al mercato». La Corte federale di giustizia aveva confermato lo status speciale di Apple nel 2025.

I fornitori di terze parti riceveranno anche maggiore libertà di azione. In futuro, potranno spiegare nel sistema di Apple, in un massimo di 4000 caratteri, perché la pubblicità personalizzata è importante per il loro modello di business. Inoltre, potranno combinare il consenso richiesto da Apple con i consensi relativi alla protezione dei dati. In questo modo, gli utenti prenderanno entrambe le decisioni in un unico passaggio, invece di dover cliccare su più finestre.

Successo per le associazioni pubblicitarie, ma non necessariamente per la facilità d'uso

L'Ufficio per i cartelli sottolinea che l'obiettivo non è un aumento dei tassi di consenso, ma decisioni informate e il più possibile imparziali, sia a favore che contro la pubblicità personalizzata. Per i possessori di iPhone, la decisione nella vita di tutti i giorni dovrebbe comunque portare a finestre di dialogo più laboriose. Saranno probabilmente più lunghe e conterranno collegamenti aggiuntivi.

Il procedimento è stato avviato da reclami di associazioni pubblicitarie e mediatiche, che vedono nella rigorosa protezione del tracciamento di Apple un'interferenza con i loro modelli di business finanziati dalla pubblicità. Grandi piattaforme come Meta avevano lamentato significative perdite di fatturato a seguito dell'introduzione dell'ATTF a causa di una pubblicità meno mirata.

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Apple ha ora quattro mesi per attuare le modifiche promesse. Gli impegni sono validi per sette anni e saranno monitorati da un fiduciario indipendente. Apple li attuerà non solo in Germania, ma anche in quasi tutti gli altri stati dell'UE. Infatti, anche in Francia e in Italia le autorità antitrust hanno già imposto multe milionarie all'azienda. Gli utenti svizzeri di iPhone dovrebbero essere risparmiati dai dialoghi ATT più lunghi per il momento.

Immagine di copertina: Shutterstock

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