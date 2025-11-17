Novità e trend 56 42

Il boom dell'intelligenza artificiale porta a carenze di stoccaggio e ad aumenti dei prezzi

L'industria dei PC si sta dirigendo verso la prossima crisi di approvvigionamento: la carenza di chip di memoria causata dal boom dell'intelligenza artificiale sta spazzando via il mercato. Per i consumatori questo significa già prezzi alle stelle, che probabilmente peggioreranno ulteriormente nei prossimi mesi.

Asus, MSI e altri importanti produttori di PC stanno facendo freneticamente scorta di RAM. Il motivo: si sta diffondendo una massiccia carenza di chip RAM. Secondo DigiTimes, numerose aziende stanno facendo a gara per accaparrarsi le scorte, mentre i data center stanno praticamente assorbendo le scorte e i privati sono rimasti a mani vuote.

Asus afferma di avere ancora due anni di scorte di RAM.

Asus afferma di avere ancora due mesi di scorte di memoria per la produzione di prodotti nuovi e finiti, sufficienti per l'anno in corso. Tuttavia, se la situazione non dovesse migliorare, l'azienda modificherà i prezzi a partire dal 2026, altroché la carenza di memoria.

I grandi produttori acquistano sul mercato spot

Anche se grandi aziende come Asus e MSI hanno normalmente contratti con i produttori di chip di memoria, ora stanno acquistando massicciamente sul mercato spot, dove i prezzi sono molto più volatili, presumibilmente per assicurarsi la fornitura. Si tratta di un fatto notevole: di solito solo le aziende più piccole fanno affari in questo mercato o le grandi aziende che hanno bisogno di moduli aggiuntivi a causa di una domanda imprevista. Queste attività aumentano in modo massiccio la pressione sui prezzi, che viene già avvertita dai clienti finali. I prezzi delle RAM sono aumentati di molto.

I prezzi della RAM sono aumentati in modo significativo negli ultimi giorni. Se do un'occhiata al kit di RAM più popolare, la Kingston FURY Beast, nel negozio, posso vedere che il suo prezzo è quasi raddoppiato da agosto. La situazione è simile per molti altri kit. Dal Giappone, ci sono addirittura racconti di negozi che limitano le vendite per cliente perché le scorte sono limitate. Anche i produttori di kit di memoria starebbero posticipando il lancio sul mercato di nuovi modelli a causa della crisi delle forniture: prodotti che erano previsti per l'ultimo trimestre del 2025 sono stati posticipati al 2026.

L'AI consuma RAM

L'espansione globale dei data center di intelligenza artificiale sta portando a una domanda massiccia di memoria HBM e RDIMM, spiazzando la memoria dei consumatori e facendo salire i prezzi. Questo potrebbe farsi sentire per gli anni a venire. Mentre le aziende investono miliardi nell'hardware AI, i produttori di chip di memoria stanno convertendo le linee di DRAM esistenti per capitalizzare questo mercato redditizio. La maggior parte dei principali produttori di chip di memoria ha registrato profitti record nel terzo trimestre del 2025 e anche le aziende a monte stanno beneficiando del massiccio aumento della domanda.

Nuove fabbriche? Non sono in programma

Tuttavia, i produttori sono cauti. Alcuni esperti mettono in guardia da una bolla di AI che potrebbe scoppiare in qualsiasi momento. Per questo motivo la maggior parte non vuole investire miliardi in ulteriori impianti di produzione. E anche se dovessero iniziare a costruire nuove fabbriche di chip adesso: Ci vorrebbero diversi mesi, se non anni, perché entrino in funzione e producano i chip di memoria di cui c'è urgente bisogno.

