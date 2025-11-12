Novità e trend 70 13

Il Bluetooth 6.2 è arrivato e non si limita a una semplice messa a punto

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 12.11.2025

Il Bluetooth 6.2 è ufficiale. Il nuovo standard offre per la prima volta una latenza più bassa, maggiore sicurezza e comandi USB e dimostra perché il Bluetooth 5.x sembrerà presto ancora più vecchio.

Il Bluetooth SIG ha rilasciato la versione 6.2. Il nuovo standard promette tempi di connessione più brevi, maggiore sicurezza, comandi USB standardizzati per la prima volta e nuove funzioni di test per gli sviluppatori. Allo stesso tempo, il controllo via USB è stato radicalmente rivisto, rendendo i sistemi embedded e i dongle significativamente più flessibili.

Connettersi più velocemente, reagire più velocemente

In particolare, l'introduzione di «Shorter Connection Interval» dovrebbe portare notevoli vantaggi alle applicazioni audio e di gioco: le latenze sono state ridotte da 7,5 millisecondi a 375 microsecondi. Ciò corrisponde a una riduzione di 20 volte e porta il Bluetooth per la prima volta a un intervallo inferiore al millisecondo. Si tratta di una pietra miliare per la tecnologia di mouse, tastiere, sensori e feedback in tempo reale.

Sicurezza: visibilità e rilevamento degli attacchi

Anche la sicurezza è stata rafforzata. Con «Authenticated Advertising», i pacchetti pubblicitari possono essere resi visibili solo ai dispositivi autorizzati. Questo protegge dallo spoofing e riduce la visibilità inutile nello spazio radio. Un'altra novità è una funzione di protezione contro gli attacchi relay basati sull'ampiezza nei sistemi di channel sounding, ad esempio nelle automobili o nelle serrature intelligenti. Si tratta di manipolare la potenza del segnale per falsificare la distanza tra i dispositivi. Bluetooth 6.2 riconosce tali attacchi grazie a un nuovo metodo di analisi e li blocca in modo affidabile.

Comandi USB e funzioni di test

Interessante per gli sviluppatori embedded: i controller Bluetooth possono ora essere controllati in modo più efficiente tramite USB, un passo avanti verso una migliore interoperabilità tra sistemi host e dongle. Un'altra novità è la modalità di serializzazione «Bulk», che standardizza la trasmissione isocrona dei dati via USB e integra meglio il Bluetooth LE Audio nei sistemi basati su USB. Gli sviluppatori beneficiano anche di una modalità di test estesa con supporto OTA: i dispositivi Bluetooth LE possono ora essere testati e certificati anche in modalità wireless senza cavi di test fisici.

Lancio sul mercato e confronto tra le versioni

Il Bluetooth 6.2 è ufficiale dal novembre 2025. I primi chipset sono attesi per la metà del 2026 e i dispositivi seguiranno verso la fine del prossimo anno. La compatibilità con le versioni precedenti sarà mantenuta: i dispositivi più vecchi continueranno a funzionare, ma non potranno beneficiare delle nuove funzionalità.

Se ti stai chiedendo perché il Bluetooth da 5.0 a 5.4 continua a comparire ovunque: Queste versioni sono ormai consolidate, stabili e ampiamente supportate da anni. Il Bluetooth 6.0 è stato introdotto nel 2023, 6.1 all'inizio del 2025 - i primi dispositivi con il 6.1 sono stati appena rilasciati, ad esempio da Xiaomi e Sony. L'ampia disponibilità sul mercato sta iniziando ora.

La convenienza di un aggiornamento dipende dal caso d'uso. Per gli utenti finali, la versione 6.2 porta principalmente connessioni più veloci e maggiore sicurezza. Per gli sviluppatori, apre nuove porte - e per i portali tecnologici come questo: un motivo per scriverne.

