I tramonti con l'illuminazione Hue dovrebbero presto sembrare molto più reali

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 7.1.2026

Invece di un'illuminazione uniforme, Hue vuole adattare l'illuminazione alla situazione personale della stanza. Ogni punto luce viene controllato individualmente.

Philips Hue ha annunciato Spatial Aware, una nuova funzione per le sue lampade intelligenti. Come suggerisce il nome, questa funzione adatta l'illuminazione alla stanza in cui si trovano le lampade, tenendo conto della loro posizione nella stanza e in relazione tra loro. In precedenza, i colori delle scene selezionate venivano applicati indistintamente a tutte le sorgenti luminose corrispondenti.

L'atmosfera luminosa si adatta alla stanza

Hue spiega che le scene di luce possono essere visualizzate in modo naturale e con alta precisione nella stanza grazie a Spatial Aware. L'app Hue offre anche una nuova funzione di scansione della casa: utilizza la fotocamera per misurare la stanza e determinare la posizione dei punti luce. Utilizzando un algoritmo, l'app assegna poi diverse sfumature di colore alle lampade per visualizzare la scena in maniera più realistica.

Secondo Hue, Patial Aware sarà compatibile con circa la metà delle scene esistenti. Il fornitore afferma che il nuovo effetto è stato sviluppato per scene come «sunset savannah» e «mountain breeze». Per ora, tutti gli effetti di Patial Aware sono stati sviluppati da Hue.

Finora, tutti i punti luce della scena del tramonto mostrano lo stesso cambiamento simultaneo attraverso i toni del rosso e dell'arancione. Con Spatial Aware, un lato della stanza è destinato a simulare il sole con toni caldi e gialli, mentre le lampade più lontane tendono a mostrare un rosso più intenso. Nella scena «Brezza di montagna», le luci indicano una montagna.

Spatial Aware è quindi destinato agli utenti che utilizzano diverse lampade Hue in una stanza. La funzione verrà lanciata nella primavera del 2026. Il problema è che la funzione è disponibile solo per il Bridge Pro, introdotto in autunno. Chi utilizza ancora il Bridge precedente non può utilizzare Spatial Aware.

Un passo nella giusta direzione

Le scene e gli effetti predefiniti dell'app Hue sono ancora scarsi rispetto al sistema di illuminazione Govee, molto più economico. Sebbene Hue offra un gran numero di palette di colori curate, mancano le opzioni per la visualizzazione dinamica, ovvero i cambiamenti di colore e le animazioni. Govee, invece, offre più di 100 scene dinamiche a seconda del dispositivo.

Anche l'adattamento degli effetti alla situazione dell'installazione non è una novità per Govee: l'azienda cinese ha presentato una catena luminosa che offre la mappatura delle forme già nel 2024. L'applicazione utilizza la fotocamera dello smartphone per analizzare il modo esatto in cui una stringa di luci è avvolta intorno all'albero di Natale e regola gli effetti luminosi di conseguenza.

Il fatto che Hue sia un dispositivo di illuminazione di qualità non è una novità per Govee.

Il fatto che Hue stia introducendo Spatial Aware, una funzione per la visualizzazione spaziale della luce, è una novità interessante.

Apple Home con Hue Secure, migrazione di più ponti e assistente AI in tedesco

L'azienda ha annunciato anche altre novità. Nel primo trimestre dell'anno, gli utenti potranno utilizzare in Apple Home anche i dispositivi Hue Secure, come telecamere e videocitofoni. In questo modo sarà possibile visualizzare il video in diretta della videocamera di sicurezza Hue nell'app Apple Home e ricevere notifiche push.

Se hai diversi dispositivi Bridge V2 in funzione e sei quindi restio a passare al Bridge Pro, ora hai un ostacolo in meno da superare. Il Bridge Pro ora supporta la migrazione di più Bridge, purché abbia una capacità sufficiente. Può gestire fino a 150 lampade e più di 50 accessori.

L'assistente AI dell'app Hue può ora aiutarti a creare automazioni. Secondo Hue, è in grado di comprendere richieste come «Svegliami tutti i giorni alle 6:45, tranne il mercoledì» e di implementarle come automazioni. Presto sarà anche in grado di comprendere le richieste in tedesco.

Il comunicato stampa di Signify, fornitore del marchio Hue, si può trovare qui.

Immagine di copertina: Philips Hue

