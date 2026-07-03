I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana
La redazione ha raccolto per te i trailer e gli annunci più interessanti della scorsa settimana (27 giugno - 4 luglio).
Sulla copertina da sinistra a destra: «Sandcastle», «The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered», «Anno 117: Pax Romana – The Hippodrome».
Buon divertimento a curiosare e a mettere in wishlist!
Giochi appena annunciati
Questi titoli sono stati appena annunciati.
«The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered»
Ok, tecnicamente non è un nuovo annuncio. Ma il fatto che il remaster di «Oblivion» arrivi su Switch 2 è un grande evento, quindi includo comunque il trailer qui.
Particolarmente interessante: l'intero gioco uscirà su una cartuccia. Nessuna Game Key Card. Nessun Code-in-a-Box.
Lo senti, Sony? Un vero gioco fisico.
Data: 11 agosto
Disponibile per: Switch 2, già disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PC
«Guns of Eschaton»
Uno sparatutto Soulslike ambientato nel selvaggio West. L'art design è opera di Viktor Antonov, scomparso nel 2025, che ha lavorato anche a «Half Life 2» e «Dishonored». Sembra rinfrescante e diverso. Probabilmente non avrò il coraggio per questa combinazione di generi.
Data: ???
Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC
«League of Legends: Classic»
«League of Legends» riporterà una modalità di gioco classica. Cosa significhi esattamente lo scoprirai solo alle MSI Finals l'11 luglio.
Data: ???
Disponibile per: PC
«Adhain»
«Abbiamo ‘Black & White’ a casa.»
Data: ???
Disponibile per: PC
Aggiornamenti trailer per giochi già annunciati
Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e ricevono nuovi trailer che offrono approfondimenti sul gameplay e sulla storia.
«Assassin's Creed Black Flag Resynced»
Il nuovo trailer del remake di «Black Flag» mostra cosa possono aspettarsi i giocatori su PS5 Pro. Sembra bellissimo. Come qualcuno che ha perso l'originale (vergogna, vergogna, vergogna), ci sono.
Data: 9 luglio
Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC
«Sandcastle»
Raramente ho visto un trailer così rilassante e soddisfacente. Non succede molto. Vedo qualcuno costruire dolci, piccoli castelli di sabbia. Ma i suoni... ahh, meraviglioso. L'acqua bellissima... atmosfera di vacanza. Sembra il gioco definitivo per rilassarsi.
Data: ???
Disponibile per: PC
«Onimusha: Way of the Sword»
Capcom mostra nuove impressioni di gameplay per il gioco d'azione con la spada «Onimusha». Inoltre, il titolo è stato anticipato. Invece del 25 settembre, il gioco uscirà ora il 4 settembre. Una bella sorpresa.
Data: 4 settembre
Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
«Nivalis Nights»
Una bellissima simulazione di vita cyberpunk. Con il nuovo, colorato trailer, c'è anche una data di uscita per la prima volta. Purtroppo, cade nel mese infernale di settembre.
Data: 29 settembre
Disponibile per: PC
«Turok: Origins»
Il nuovo gioco di «Turok» mostra un gameplay fresco. Sembra interessante, ma il focus sul multiplayer mi rende scettico.
Data: Fine 2026
Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC
«Marvel Tōkon: Fighting Souls»
Il gioco di combattimento presenta un'altra squadra: i Samurai Outriders. Includono Ghost Rider, Blade, Loki e Deadpool.
Data: 6 agosto
Disponibile per: PS5, PC
«Splatoon Raiders»
In un «Splatoon Raiders Direct», Nintendo mostra come si gioca il prossimo spin-off di «Splatoon». Le mie prime impressioni le puoi leggere qui:
Data: 23 luglio
Disponibile per: Switch 2
Trailer di giochi già usciti
Questi giochi sono già usciti, ma ricevono aggiornamenti o altre nuove informazioni.
«Anno 117: Pax Romana – The Hippodrome»
Il nuovo DLC per «Anno 117: Pax Romana» introduce la più grande costruzione del gioco fino ad oggi: l'Ippodromo. Questa struttura non solo sembra incredibilmente grande, ma richiederà anche una vasta preparazione, strategia e risorse per essere costruita.
Data: ???
Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC
«The Crew: Motorfest»
Sapevi che, oltre al leader del mercato «Forza Horizon», esiste un altro gioco di corse open-world che sembra fantastico, riceve aggiornamenti da anni e ha una fedele base di fan? «The Crew: Motorfest» celebra la sua decima stagione con un bel trailer.
Ho provato il gioco al lancio quattro anni fa e mi sono divertito molto. Forse dovrei dargli un'altra occhiata.
Data: da subito
Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC
Il mio amore per i videogiochi si è svegliato alla tenera età di cinque anni con il Gameboy originale ed è cresciuto a dismisura nel corso degli anni.
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