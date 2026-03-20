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I trailer e gli annunci di gioco più importanti della settimana

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 21.3.2026

La redazione ha raccolto per te i trailer e i nuovi annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 14.03. al 21.03.).

Da sinistra a destra sull'immagine di copertina: «Bus Bound», «Saros», «Adorabili avventure».

Cosa ci sarà questa settimana? Nell'attuale panoramica dei trailer, tra le altre cose, sono in offerta un sorprendente gioco arcade, una bellissima pixel art, un ingegnoso mix di meccaniche di gioco 2D e 3D e grandi aggiornamenti di blockbuster AAA già usciti.

Se non trovi nulla per la tua wishlist, dovresti cercare un nuovo hobby. Divertiti a navigare!

Giochi appena annunciati

Questi titoli sono stati recentemente annunciati

«Cyberpunk 2077: Chrome Rush» - in sala giochi

Ci sarà un nuovo gioco «Cyberpunk»? Sì, ma non nel modo in cui pensi. «Cyberpunk 2077: Chrome Rush» è un gioco arcade di combattimento fisico di Unis Games. Sali su un'elegante moto e gareggia contro altri Choom in una sala giochi. Nelle gare si utilizzano tutti i tipi di armi a lungo raggio e da mischia. Puoi scegliere tra quattro tracciati del mondo di «Cyberpunk 2077», otto moto e sette personaggi predefiniti.

Data: ???<br />

«Dark Scrolls» - non è un errore di battitura

No, non volevo scrivere «Dark Souls». Il nuovo gioco di Doinksoft («Gunbrella», «Gato Roboto») si chiama in realtà «Dark Scrolls» e presenta una grafica retrò pixel meravigliosamente nostalgica. Per quanto riguarda la giocabilità, puoi aspettarti un platform d'azione con una struttura roguelite. Se il gioco è troppo difficile per te da solo, puoi buttarti nella mischia con gli amici.

Data: ???

Rilasciato per: Switch, PC

«Ritual Tides» - il potenziale c'è

Il trailer di «Ritual Tides» mi lascia perplesso. Adoro l'art design e il paesaggio sonoro inquietante. Di classe mondiale! Ma il frame rate mi rende scettico. Ma almeno non c'è ancora una data di uscita concreta. Speriamo che Vertpaint Studios possa lavorare in pace su questo titolo horror.

Data: ???

Rilasciato per: PC e console

«Funnel Runners» - nell'occhio del ciclone

Concetto entusiasmante: in questo gioco cooperativo di sopravvivenza, i tornado sono i tuoi più grandi avversari. Combatti per la sopravvivenza in una città abbandonata e cerca di fuggire in qualche modo da questo inferno ventoso.

Data: 2º trimestre 2026

Rilasciato per: PC

Aggiornamento dei trailer dei giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e riceveranno nuovi trailer che offriranno approfondimenti sul gameplay e sulla storia

«Saros» - Caratteristiche PS5

Si avvicina a grandi passi l'uscita di «Saros», un'esclusiva per PS5. Lo studio Playstation Housemarque, che ha già realizzato un successo per la console con «Returnal», è dietro a questo spettacolo bullet hell. Nel nuovo trailer puoi vedere quali caratteristiche della PS5 utilizza il gioco.

Data: 30 aprile

Rilasciato per: PS5

«Fresco» - Amo i giochi con idee creative

Esplora antiche rovine egizie. Assumi il ruolo di un archeologo e di un dipinto murale che ha preso vita. Quando risolvi gli enigmi, passi continuamente dalla prospettiva 3D a quella 2D. Un'idea fantastica, che mi ricorda un po' le sezioni 2D di «Super Mario Odyssey».

Data: 2º trimestre 2026

Rilasciato per: PC

«Obey the Insect God» - ???

Non so cosa scrivere di questo trailer, se non: è così trash che è di nuovo fantastico.

Data: 10 aprile

Rilasciato per: PC

«Atmosfar» - isole volanti

Un gioco di sopravvivenza open-world in cui sei bloccato su un pianeta alieno. Con la tua astronave, esplora il paesaggio pieno di isole galleggianti e armati contro tempeste di sabbia e temporali mortali. L'accesso anticipato inizierà presto.

Data: 2° trimestre 2026

Rilasciato per: PC

«Adorable Adventures» - tu, piccolo cinghiale, tu

Oh mio Dio, che carino. Impersona il piccolo cinghiale Boris ed esplora un parco naturale. Adoro Boris. Ucciderei per Boris. Devo avere Boris.

Data: 30 aprile

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Genitori di gatti» - persino io, che sono un cinofilo, mi sento debole

Con questo simpatico gioco di gatti, anche tu puoi diventare una pazza gattara. Perlustra il quartiere per salvare quanti più gattini possibile. Poi li curerai e costruirai per loro una casa accogliente. Come sai, io sono una persona che ama i cani, ma anche io mi sento debole quando si tratta di questi micetti.

Data: ???

Rilasciato per: PC

«Bus Bound» - sembra incredibile

I giochi di simulazione di nicchia sono ormai una dozzina. Sono dell'idea che la maggior parte di essi sia un'opera di scarto e che abbia un aspetto pessimo. Di conseguenza, non volevo nemmeno cliccare sul trailer di «Bus Bound». Ma sono felice di averlo fatto. Incredibile: questo gioco sembra davvero bello! Ora diventerò un autista di autobus virtuale?

Data: 2026

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

Trailers per giochi già usciti

Questi giochi sono già stati rilasciati, ma riceveranno aggiornamenti o altre nuove informazioni

«Marathon» - Contenuti finali

Bungie fa sul serio e invita tutti i giocatori di «Marathon» all'archivio criogenico di UESC Marathon. In questo compartimento dell'omonima astronave, un tempo i coloni venivano messi a dormire profondamente durante il loro viaggio tra le stelle. Ti aspetta una struttura labirintica con enigmi impegnativi e forze UESC estremamente aggressive.

Importante: l'Archivio Cryo è accessibile solo nei fine settimana. Inoltre, il tuo Runner deve essere almeno di livello 25, devi aver sbloccato tutte e sei le fazioni e il valore minimo del tuo loadout deve essere di 5.000 crediti.

Considera che il tuo Runner deve essere di livello 25 e che il valore minimo del tuo loadout deve essere di 5.000 crediti.

Puoi approfondire l'argomento della «Maratona» in questi articoli:

Opinione Il mondo di «Marathon» è troppo bello per un extraction shooter di Domagoj Belancic

Data: al momento

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Starfield: Free Lanes & Terran Armada» - «Starfield 2.0»

«Starfield» fa il grande passo e approda su PS5. Allo stesso tempo, Bethesda rilascia un importante aggiornamento per l'epopea fantascientifica. Nonostante i grandi cambiamenti, molte cose (purtroppo) rimangono invariate.

Puoi leggere tutti i dettagli nella mia anteprima:

Data: 7 aprile

Rilasciato per: PS5, Xbox Serie X/S, PC

«Battlefield 6 Stagione 2 Nightfall» - Sparare nel buio

La seconda delle tre espansioni per la Stagione 2 è arrivata. L'attrazione principale è la nuova mappa «Hagental Base» orientata alla fanteria e una modalità «Nightfall» limitata nel tempo. Grazie a questa modalità, la nuova mappa è avvolta nell'oscurità e gli occhiali per la visione notturna diventano un equipaggiamento essenziale per la sopravvivenza.

Data: ad oggi

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Ready or Not: Boiling Point» - Azione a Los Sueños

Lo sparatutto militare ultra-realistico «Ready or Not» riceve anche un aggiornamento a pagamento. Un attacco terroristico getta la città di Los Sueños nel caos. Come membro di un'unità speciale, dovrai garantire l'ordine pubblico. Cool: gli host delle lobby multiplayer che possiedono il DLC possono iniziare le nuove missioni anche con i giocatori che non possiedono il DLC.

Data: a partire da ora

Rilasciato per: PS5, Xbox Series X/S, PC

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