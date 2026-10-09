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I trailer e gli annunci di giochi più importanti della settimana (dal 3 al 10 ottobre)

La redazione ha raccolto per te i trailer e gli annunci più interessanti della scorsa settimana (dal 3 al 10 ottobre).

Nell'immagine di copertina da sinistra a destra: «Call of Duty: Modern Warfare 4 (DMZ)», «March of Giants», «Runescape 4», «Kopernicus: Incremental Suffering».

Buona navigazione e buon aggiunta alla lista dei desideri!

Giochi appena annunciati

«March of Giants»

«League of Legends» con un pizzico di «Attack on Titan» e una buona dose di caos RTS. Così riassumerei le prime impressioni dal trailer di annuncio di «March of Giants». Anche da odiatore di MOBA e nabbo di RTS devo dire: sembra fottutamente epico.

Vuoi provarlo di persona? Un playtest è attivo su Steam fino al 18 ottobre.

Inoltre, c'è anche un bel trailer cinematografico:

Data: ???

Disponibile per: PC

«Runescape 4»

In un bel teaser trailer, la Runescape Company annuncia che un «quarto MMO» è in fase di sviluppo. Sulla pagina di annuncio ufficiale, gli sviluppatori rivelano ulteriori dettagli. Il progetto verrà realizzato con una versione non specificata dell'Unreal Engine. Dovrebbe funzionare come quarta «esperienza di gioco indipendente» accanto a «Runescape», «Old School Runescape» e «Dragonwilds». Dovrai avere ancora un po' di pazienza per il rilascio: lo studio scrive: «Ci vorrà ancora qualche anno, ma ve ne parliamo già ora perché vogliamo sviluppare il gioco insieme a voi.»

Data: ???

Disponibile per: PC

«Aftergods»

I creatori di «Tribes of Midgard» tornano con un bel trailer di annuncio per il loro nuovo progetto. Sei un dio che è sopravvissuto al Ragnarök. Dopo l'apocalisse, costruisci il tuo tempio, recluti seguaci e combatti contro mostri mitici in un colorato open world. Da solo o con gli amici.

Data: ???

Disponibile per: PC

«Ultropolis»

Un gioco diorama ispirato ai classici anime come «Ghost in the Shell» e «Akira». Niente gestione stressante della città, solo vibrazioni rilassate. Mi piace soprattutto la musica nel trailer.

Data: ???

Disponibile per: PC

«Life in the Crater Lake»

Sembra «Endless Ocean», solo meglio. Beh, considerando il miserabile spin-off per Switch, non è difficile.

Data: ???

Disponibile per: PC

«Dead of Darkness 2»

Vuoi un «Resident Evil» anime in 2D? Puoi averlo. Sempre che «Dead of Darkness 2» mantenga ciò che il trailer promette. Il survival horror in pixel art ti mette nei panni di Jun Takehara, che incontra ogni sorta di creatura spaventosa in una cittadina americana. Inoltre, bisogna risolvere enigmi, riporre gli oggetti nell'inventario risparmiando spazio e trattare ogni caricatore come se fosse l'ultimo. Perché: di solito lo è, in piena tradizione del modello Capcom.

Data: 23 ottobre

Disponibile per: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

«The Escapists 3»

Hai sempre voluto evadere di prigione, ma non vuoi commettere un crimine per farlo? Che ne dici del terzo capitolo di «The Escapists»? Il simpatico trailer promette ancora più libertà nel pianificare la tua grande evasione.

Data: 23 ottobre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

Aggiornamenti trailer per giochi già annunciati

Questi giochi ed espansioni sono già stati presentati e ricevono nuovi trailer che offrono approfondimenti su gameplay e storia.

«Forza Horizon 6»

Finalmente! Il racer giapponese di Microsoft fa il salto su PS5. Per festeggiare c'è un trailer. Puoi leggere la recensione di Simon sulla versione PC qui:

Recensione «Forza Horizon 6» alla prova: finalmente si guida in Giappone! Simon Balissat 45 like 45 34 commenti 34

Data: 26 gennaio 2027

Disponibile per: PS5, già disponibile per Xbox Series X/S, PC

«Nintendo Switch Sports Resort»

Nintendo mostra cosa ti aspetta sull'isola vacanziera di Wuhu-Island. Non vedo l'ora di fare questa gita nostalgica.

Data: 22 ottobre

Disponibile per: Switch 2

«Call of Duty: Modern Warfare 4»

Il rilascio del capitolo di «Call of Duty» di quest'anno si avvicina. Activision offre nuovi approfondimenti sulla modalità extraction DMZ in un video dietro le quinte. Ti avventuri da solo o con tre compagni di squadra in una zona di conflitto dove c'è ogni sorta di prezioso equipaggiamento militare da rubare.

Inoltre, lo studio annuncia con orgoglio come intende contrastare i fastidiosi wallhack nel nuovo rilascio. Per evitare che i cheater possano vederti attraverso i muri, Activision introduce il «Server Culling». Come funzioni esattamente, lo puoi vedere nel trailer anti-cheat:

Data: 23 ottobre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«The Talos Principle 3»

Fan dei puzzle, attenzione! Lo studio croato Croteam mostra le prime scene di gameplay dal terzo e ultimo capitolo della saga filosofica di «The Talos Principle».

Data: 2027

Disponibile per: PS5, PC

«Among Us Story: On Guard»

Lo spin-off narrativo di «Among Us» rivela per la prima volta una data di uscita nel nuovo trailer. Lo stile visivo è ancora qualcosa a cui devo abituarmi.

Data: 17 febbraio 2027

Disponibile per: Switch 2, PC, Mobile

«Lenin Street Geek Shop»

Un simulatore di negozio un po' diverso. Apri il primo geek shop in una città innevata degli anni 2000. Mi piace lo stile visivo, che combina bellissime grafiche pixel con un'estetica 3D retrò. Una demo è disponibile da subito su Steam.

Data: ???

Disponibile per: PC

«VCR83»

Non vuoi dormire stanotte? Allora guarda il trailer di «VCR83». Nel gioco osservi fenomeni paranormali tramite telecamere di sicurezza.

Data: 2026

Disponibile per: PC

«Grave Seasons»

Ho questo gioco nella mia lista dei desideri da molto tempo. Un simulatore di agricoltura accogliente con un colpo di scena: nel villaggio idilliaco si aggira un assassino seriale. Il titolo è stato rinviato a data da destinarsi. Nel trailer c'è finalmente una nuova data di uscita.

Data: 9 marzo 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Gundam Rogue Orbit»

Il gioco di mech di Bandai Namco torna con un nuovo trailer di gameplay. Sembra fantastico. Lo pensa anche Kevin, che ha già potuto provare il gioco alla Gamescom:

Retroscena Provato: «Gundam Rogue Orbit» accoglie i nuovi arrivati della serie, ma non li mette quasi mai alla prova Kevin Hofer 4 like 4 1 commento 1

Data: 5 marzo 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Militsioner»

È passato molto tempo da quando lo stravagante «Militsioner» è stato presentato per la prima volta su Twitter nel 2020 ed è diventato virale. Un poliziotto gigante ti osserva mentre fuggi da una città surreale. Sembra un sogno febbrile. Vuoi viverlo tu stesso? Su Steam c'è una demo.

Data: ???

Disponibile per: Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Kopernicus: Incremental Suffering»

WTF?!

Data: 2027

Disponibile per: PC

Trailer di giochi già usciti

Questi giochi sono già usciti, ma ricevono aggiornamenti o altre nuove informazioni.

«The Finals»

Con la nuova stagione, Embark Studios rivoluziona il sistema di distruzione già eccellente in «The Finals». Spara, razzi ed esplosioni ora distruggono case, muri e ponti in modo ancora più realistico. Le parti degli edifici non vengono solo fatte saltare in aria: si piegano, si rompono lentamente e volano via. Sembra impressionante!

Data: 20 ottobre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Battlefield 6 Season 5 Las Vegas»

A proposito di distruzione: «Battlefield 6». La quinta stagione ti porta a Las Vegas. Il trailer della nuova mappa è, come sempre, «Absolute Cinema».

Data: 13 ottobre

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Dave the Diver x Subnautica»

Il subacqueo David non si tira indietro davanti a nessun crossover. Finora, il subacqueo paffuto ha collaborato tra gli altri con «Dredge», «Godzillla», «Balatro» e «Like a Dragon». Ora tocca a «Subnautica 2». Il DLC gratuito dovrebbe essere l'ultimo.

Data: 2027

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Zero Parades: Director's Cut»

Nonostante le recensioni eccellenti, il gioco successivo a «Disco Elysium» sembra essere fallito commercialmente. Per contrastare questo fatto, Studio Zaum pubblica un aggiornamento gratuito «Director's Cut» con nuovi contenuti e miglioramenti. Puoi leggere la critica di Kevin sul gioco qui:

Recensione «Zero Parades: For Dead Spies»: mondo avvincente, protagonista senza brio Kevin Hofer 14 like 14 3 commenti 3

Disponibile per: PS5 (3 novembre), PC (da subito)

«Riders Republic: Season 20»

Scusa, cosa? «Riders Republic» esiste ancora? E il gioco inizia la ventesima (!) stagione? È pazzesco quante nicchie esistano nel panorama videoludico moderno di cui non vengo a conoscenza. Ci sono giocatori di «Riders Republic» nella nostra community? Fatevi sentire nei commenti!

Data: ???

Disponibile per: PS5, Xbox Series X/S, PC

Nell'immagine di copertina da sinistra a destra: «Call of Duty: Modern Warfare 4 (DMZ)», «March of Giants», «Runescape 4», «Kopernicus: Incremental Suffering».

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