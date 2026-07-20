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I monitor LG installano automaticamente un'app pubblicitaria

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 20.7.2026

Un'app mostra pubblicità ai proprietari di monitor LG e ha autorizzazioni di sistema molto ampie. Dopo uno shitstorm, LG fa parzialmente marcia indietro.

Su Windows 10 e 11, sembra che tramite Windows Update e i metadati dei dispositivi si installi automaticamente l’ «, l’LG Monitor App Installer», che ti mostra pubblicità. E questo senza che tu abbia dato il tuo consenso esplicito. Dopo le aspre critiche, LG ha ritirato i contenuti pubblicitari, ma permangono comunque alcune riserve di fondo.

Secondo le ricerche di «Gamers Nexus» e segnalazioni concordanti su Reddit, dopo un riavvio compare una finestra pop-up che pubblicizza un abbonamento di prova a McAfee. A volte vengono consigliati anche altri programmi LG. La finestra si sovrappone ad altri contenuti sul bordo destro dello schermo e ricompare ad ogni avvio, anche se selezioni l’opzione “ «” (Non mostrare più)».

Cosa particolarmente preoccupante: secondo il Microsoft Store, l’app ha l’autorizzazione a «utilizzare tutte le risorse di sistema». Non gira in una sandbox UWP, ma con i privilegi di un classico programma Win32. In teoria, questo include l’accesso in lettura e scrittura a file e registro di sistema, l’accesso alle periferiche e alla connessione Internet. LG ha quindi accesso anche alla posizione GPS, alle informazioni sul dispositivo e a ogni sorta di altri dati. Non ci sono prove che LG ne faccia uso. Ma già solo la possibilità suscita indignazione.

Questi sono i modelli interessati

Il tutto sembra una sorta di bloatware dei produttori di PC portato a un livello superiore. La maggior parte dei casi documentati proviene dagli Stati Uniti. Anche in Germania alcuni utenti hanno segnalato l’installazione non richiesta dell’app. Lì, però, non mostra ancora pubblicità. Non c’è da stupirsi: nell’UE una pratica del genere sarebbe probabilmente illegale a causa degli obblighi di consenso e trasparenza. «Gamers Nexus» ha riprodotto il comportamento con l’LG 34GX900A-B. Ma sono interessati anche modelli più vecchi. Ci sono segnalazioni in tal senso da parte di utenti con i seguenti monitor:

34GX900A-B

45GX950A-B.AEU

32GS95UE-B

39GX950B

27GP83B-B

27GN800

LG 32GS95UE-B

LG 27GN850-B

Puoi disinstallare LG Monitor App Installer o disattivarlo nelle impostazioni di avvio automatico. Una soluzione più definitiva è disabilitare i download delle app relative al dispositivo tramite l’Editor dei criteri di gruppo («Impedire il download automatico delle applicazioni associate ai metadati del dispositivo»).

LG rimanda al framework ufficiale di supporto hardware di Microsoft. L’installazione automatica sarebbe dal 2024 ed è pensata per facilitare l’accesso agli strumenti di configurazione dello schermo. Dopo le pesanti critiche, LG ha rimosso i contenuti pubblicitari di McAfee, come ha dichiarato l’azienda in un comunicato a «PC Welt». Il danno d’immagine, però, è fatto. E non è la prima volta. Per quanto riguarda i televisori LG, dal 2024, dopo un po’ di tempo inserisce pubblicità quando il televisore rimane abbastanza a lungo in modalità salvaschermo.

Immagine di copertina: LG

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