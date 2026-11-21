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«GTA 6»: Rockstar annuncia il più grande lancio di intrattenimento di tutti i tempi

Domagoj Belancic Traduzione: tradotto automaticamente 21.11.2026

L'editore Take Two pubblica i primi dati su "GTA 6". Il blockbuster sta battendo ogni record.

«Grand Theft Auto 6» è ufficialmente il più grande lancio mediatico di tutti i tempi. Che si tratti di giochi, film o serie: nessun altro prodotto di intrattenimento ha mai avuto un debutto di tale successo. L'editore Take Two conferma che l'epopea criminale ha venduto 32,5 milioni di copie già prima del lancio ufficiale. In questo modo, il gioco ha generato un fatturato di 3,79 miliardi di dollari USA nel primo giorno di vendita. Con questa cifra, Rockstar ha ampiamente recuperato i costi di sviluppo stimati in circa 1,5 miliardi di dollari USA.

Sam Houser, presidente e fondatore di Rockstar Games, ha rilasciato una rara dichiarazione: «Siamo profondamente grati di poter aprire un nuovo capitolo nella storia di Rockstar Games con la pubblicazione di ‹Grand Theft Auto 6›. Le reazioni dei giocatori di tutto il mondo ci hanno sopraffatto. Non potremmo essere più felici di condividere questo momento con voi.»

Rockstar Games e Take Two nuotano nell'oro, anche senza rapine in banca.

Fonte: Rockstar Games

Confronti con altri giochi e film

Per aiutarti a inquadrare l'immenso lancio di «GTA 6», ecco alcuni confronti con altri lanci di giochi di successo degli ultimi anni:

«GTA 5» nel 2013 ha incassato circa un miliardo di dollari USA per Rockstar Games solo tre giorni dopo la pubblicazione; per «Red Dead Redemption 2», dopo tre giorni, la cifra era di «soli» 725 milioni.

«Hogwarts Legacy» è stato il lancio di un gioco di maggior successo di sempre per l'editore Warner Bros. Games nel 2023. Dopo due settimane, il gioco di «Harry Potter» ha venduto oltre 12 milioni di copie e generato circa 850 milioni di dollari USA di fatturato.

Nintendo ha recentemente battuto i propri record con il lancio di «The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom» e «Pokémon Scarlatto & Violetto». Entrambi i giochi hanno venduto oltre 10 milioni di copie nei primi tre giorni, nota bene, su una singola piattaforma.

In confronto, i recenti record di Sony sembrano contenuti. «Spider-Man 2» ha raggiunto 2,5 milioni di unità vendute in un giorno. «God of War: Ragnarök» ne ha totalizzati 5,1 milioni in una settimana.

Rockstar ha anche infranto tutti i record dell'industria cinematografica. «GTA 6» ha generato nel primo giorno di vendita più fatturato di quanto «Avengers: Endgame» abbia incassato durante l'intera permanenza nelle sale (2,94 miliardi di dollari USA). Anche il debutto cinematografico viene facilmente polverizzato dal gioco criminale di Rockstar: «Avengers: Endgame» ha incassato 1,2 miliardi di dollari USA nel primo weekend di programmazione nelle casse della Marvel.

Ecco i film di maggior successo al cinema (intera durata):

«Avengers: Endgame» (2,94 miliardi di dollari USA)

«Avatar» (2,92 miliardi di dollari USA)

«Spider-Man: Brand New Day» (2,5 miliardi di dollari USA)

«Avatar: La via dell'acqua» (2,3 miliardi di dollari USA)

«Titanic» (2,2 miliardi di dollari USA)

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Immagine di copertina: Giochi Rockstar

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