"Grokipedia" - Elon Musk lancia un concorso per Wikipedia

La xAI di Elon Musk ha lanciato un'enciclopedia online generata dall'AI. «Grokipedia» nella versione 0.1 elenca circa 885.000 articoli in lingua inglese secondo la homepage. Finora non utilizza immagini, il che porta a lunghi deserti di testo. Inoltre, non esiste una Community aperta all'editing. Le correzioni sono possibili solo come suggerimenti di feedback. Una nota sotto alcuni articoli indica quando il chatbot Grok ha controllato l'ultima volta il contenuto «» .

Molti dei contenuti sembrano essere copiati parola per parola da Wikipedia - o «adattati», come dice Grokipedia. Anche l'interfaccia è simile a quella di Wikipedia. Al contrario, però, non esiste una cronologia delle modifiche. Il pulsante di modifica mostra solo le modifiche già effettuate, senza informazioni sulla paternità o sulla cronologia delle discussioni. Anche l'etichettatura «controllata da Grok» è problematica, in quanto i chatbot sono noti per informazioni plausibili ma spesso false.

Stunning similarity: Grokipedia a sinistra, Wikipedia a destra.

Musk ha annunciato il concorso per Wikipedia all'inizio di ottobre. Da tempo sostiene che l'enciclopedia liberamente accessibile è politicamente parziale. Tuttavia, Grokipedia ora deve sopportare proprio questa accusa. Perché «Wired»» e «The New York Times» riportano voci problematiche con colorazione ideologica: gli articoli su argomenti controversi come la schiavitù, i transgender e l'HIV conterrebbero formulazioni e affermazioni che enfatizzano le posizioni conservatrici o riprendono interpretazioni controverse.

Grokipedia attualmente ha solo un buon dieci percento della portata di Wikipedia. Quest'ultima offre oltre sette milioni di voci e traduzioni. Sebbene vi siano rischi di parzialità a causa delle voci e delle modifiche effettuate dalla Community su Wikipedia, esiste almeno un sistema trasparente di correzione e discussione. Al contrario, le enciclopedie generate dall'intelligenza artificiale ereditano i pregiudizi del modello che si nasconde dietro algoritmi proprietari.

