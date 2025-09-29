Novità e trend 48 73

EA viene venduta all'Arabia Saudita e al genero di Trump per 55 miliardi di dollari

Philipp Rüegg Traduzione: tradotto automaticamente 29.9.2025

L'editore di videogiochi EA verrà rilevato da un consorzio di investitori per 55 miliardi di dollari. Ciò significa che la società non sarà più quotata in borsa. Andrew Wilson rimane l'amministratore delegato.

EA è una delle più grandi aziende di videogiochi al mondo dopo Microsoft, Sony e Nintendo. «EA Sports FC», «Battlefield», «The Sims» e molti altri marchi famosi appartengono alla società statunitense, fondata nel 1982. Lunedì scorso, EA ha annunciato di aver accettato l'acquisizione da parte di un gruppo di investitori privati per 55 miliardi di dollari americani.

I sauditi e Jared Kushner

Gli investitori includono il Saudi Public Investment Fund (PIF), la società di private equity Silver Lake e la Affinity Partners di Jared Kushner. Kushner è il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il PIF possedeva già il 9,9 percento delle azioni di EA prima dell'acquisizione. «Pokémon Go» e forse il gioco più costoso di tutti i tempi. «Monopoly Go» sono già di proprietà del gruppo di investitori sauditi.

L'acquisizione è sostenuta da capitale proprio e in parte da un prestito della banca JPMorgan Chase. Si tratta della più grande acquisizione privata della storia ad essere finanziata interamente in contanti e da investitori.

EA, che regolarmente scatena un putiferio con pratiche commerciali controverse come i modelli di microtransazione, l'accesso anticipato a pagamento ai giochi e le loot box in «EA Sports FC», è stata nominata l'azienda più impopolare degli Stati Uniti.

Andrew Wilson rimane il CEO di EA.

Fonte: EA

Andrew Wilson, che è stato CEO di EA dal 2013 e Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2021, manterrà la sua posizione. Nel comunicato stampa della società, ha espresso la sua fiducia senza essere specifico: «Guardando al futuro, continueremo a spingere i confini dell'intrattenimento, dello sport e della tecnologia e a sbloccare nuove possibilità. Insieme ai nostri partner, creeremo esperienze trasformative che ispireranno le generazioni a venire. Sono più motivato che mai per il futuro che stiamo creando.» La sede centrale rimarrà a Redwood City, nello stato americano della California.

