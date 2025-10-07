Novità e trend 62 22

La tastiera per impazzire

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 7.10.2025

Questo articolo non è stato scritto con la tastiera mostrata sopra, ma è comunque breve.

Non devi essere sempre efficiente. Questo porta solo a una sovrapproduzione e, nel caso delle tastiere, a un fastidioso chiacchiericcio. Mi piace pensare ai tempi in cui scrivere - a mano - era ancora così laborioso che le persone erano piacevolmente brevi. Un effetto collaterale positivo: la parola scritta viene memorizzata meglio quando si devono eseguire movimenti complessi.

In questo senso, la tastiera a pad sviluppata da GBoard Japan è una manna per l'umanità. Anche il tasto Invio deve essere ruotato su se stesso, come mostra il video. Gli sviluppatori hanno semplicemente adottato il layout QWERTY esistente per le lettere, anche se - o proprio perché - non ha alcun senso. Ad esempio, la A, una delle lettere più comuni in inglese, è la più difficile da scrivere. Le lettere avrebbero anche potuto essere disposte in base alla loro frequenza - in inglese ETAOIN SHRDLU - ma ciò avrebbe impedito la necessaria decelerazione.

Le tastiere innovative che GBoard Japan ha già sviluppato negli anni precedenti hanno lo stesso spirito. Ad esempio, la versatilissima tastiera a linea singola o questa strana... cosa.

La tastiera a una riga.

Fonte: Google

La tastiera a quadrante non può essere acquistata, ma può essere stampata come modello 3D.

Immagine di copertina: Google

