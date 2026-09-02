Novità e trend 2 0

GoPro wird von einem Photonik-Unternehmen übernommen

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 2.9.2026

L'azienda finora privata Starman Optical Inc. acquisisce GoPro. Il produttore di action cam intende costruire in futuro un'infrastruttura di intelligenza artificiale. Resta incerto cosa accadrà al core business attuale.

GoPro si fonde con Starman Optical. Le due aziende hanno stipulato un accordo vincolante: Starman acquisterà dagli azionisti di GoPro il 90 percento delle loro quote per un totale di 285 milioni di dollari statunitensi. Ciò corrisponde a 1,14 dollari per azione.

Si tratta quindi, di fatto, più di un'acquisizione che di una fusione. Tuttavia, poiché il dieci percento dell'azienda fusa rimane nelle mani degli attuali azionisti, GoPro continuerà a essere quotata in borsa in futuro. I debiti di GoPro, pari a circa 92 milioni di dollari, saranno completamente estinti al momento della chiusura dell'operazione.

L'azienda finora privata Starman Optical sviluppa transceiver ottici che trasportano dati sotto forma di segnali luminosi tramite fibra ottica. La domanda è aumentata notevolmente a seguito del boom dell'IA. Secondo il comunicato congiunto, anche GoPro intende espandersi in nuovi mercati come i data center per l'IA, la difesa, l'aerospazio e l'aeronautica.

Starman sviluppa transceiver ottici per data center IA.

Fonte: Starman New Photonics

Le fotocamere esistenti, gli abbonamenti e la piattaforma cloud continueranno a essere «pienamente supportati», secondo l'amministratore delegato Nicholas Woodman. Starman Optical dovrebbe ora «consentire l'accesso all'infrastruttura IA». Resta da vedere se questo nuovo focus sia solido o principalmente una buona storia per il mercato azionario.

Pioggia di denaro per la star di YouTube

Il titolo è balzato temporaneamente del 50 percento dopo l'annuncio. Questo dopo che il prezzo era sceso negli ultimi mesi, poiché a giugno GoPro aveva avvertito di «notevoli dubbi sulla propria continuità aziendale». Solo pochi giorni prima dell'annuncio della fusione, si era saputo che lo YouTuber Mark «Markiplier» Fischbach aveva accumulato l'8,5 percento delle azioni. Questa notizia aveva già causato un aumento del prezzo da 0,60 a oltre 0,80 dollari. Con l'acquisizione da parte di Starman a 1,14 dollari per azione, Fischbach realizza guadagni milionari.

Novità e trend YouTuber wird grösster Aktionär von GoPro Samuel Buchmann 63 like 63 6 commenti 6

Non è chiaro cosa accadrà al core business di GoPro. Le action cam del produttore statunitense, un tempo dominanti sul mercato, sono state sottoposte a una forte pressione competitiva dalla Cina negli ultimi anni. Nel comunicato stampa, GoPro ribadisce il supporto per i dispositivi esistenti, ma non spende una parola sul fatto che le fotocamere rimarranno un focus anche in futuro.

Immagine di copertina: Shutterstock

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