Gli smartwatch Huawei saranno presto in grado di pagare in modalità wireless tramite NFC

Huawei risolve il più grande punto debole dei suoi orologi intelligenti: Presto potrai effettuare pagamenti contactless con gli indossabili tramite NFC. Purtroppo ci sono alcune restrizioni.

I pagamenti senza contatto sono una funzione di base per la maggior parte degli smartwatch. Puoi caricare la tua carta di credito sullo smartwatch e usarla per pagare il conto presso qualsiasi terminale NFC. È una funzione pratica perché non devi tirare fuori il portafoglio o lo smartphone dalla tasca. Hai sempre l'orologio a portata di mano.

Disponibile solo per gli orologi più recenti

Gli smartwatch Huawei non sono stati in grado di fare questo fino ad ora. A causa dell'ormai quinquennale conflitto commerciale tra Cina e USA, il produttore cinese ha faticato a trovare un'alternativa a Google Pay. Huawei non può più utilizzare questo servizio.

Nel mese di dicembre 2024, Huawei sta per rilasciare un aggiornamento che abilita il pagamento tramite NFC. Per il momento, però, solo per la serie GT-5 lanciata di recente e per la Ultimate Green Edition. Non è chiaro se altri modelli verranno aggiunti in seguito.

Ci sono ulteriori restrizioni: Per ora, la funzione di pagamento è utilizzabile solo se hai accoppiato il Watch con un telefono Android. Gli utenti di iPhone dovranno aspettare la prima metà del 2025.

Pagamento tramite un servizio aggiuntivo

Il pagamento senza contatto funziona tramite l'app "Quicko Wallet". Questa viene fornita da un fornitore di servizi finanziari polacco che è stato creato con i fondi dell'UE.

Non è quindi possibile pagare tramite un servizio aggiuntivo.

Non puoi quindi utilizzare semplicemente la tua carta di credito esistente, ma devi creare una nuova carta prepagata Mastercard virtuale con Quicko. Questa può essere utilizzata anche sull'orologio tramite l'app. La tua carta di credito viene quindi utilizzata solo per ricaricare il tuo conto Quicko. I bonifici bancari, come quelli effettuati con Revolut, non sono ancora possibili.

Quicko è un tipo di Revolut dalla Polonia.

Fonte: Quicko

I costi aggiuntivi non sono chiari. Non è prevista alcuna commissione per la carta di credito virtuale o per l'apertura di un conto. Tuttavia, viene applicata una commissione dell'1% per i pagamenti in valuta estera. Si tratta di una cifra molto bassa rispetto a quella che di solito viene applicata dall'1,2 al 2,5 percento. Tuttavia, in alcuni casi, anche ricaricare il conto utilizzando la propria carta di credito comporta il pagamento di commissioni. Inoltre, non è ancora chiaro se la valuta di base sia lo zloty polacco o l'euro. In ogni caso, i pagamenti in Svizzera sarebbero comunque soggetti a una tassa.

Il fatto che Huawei stia finalmente aggiornando i suoi orologi, che sono sempre stati molto convincenti alla prova, con i pagamenti NFC è molto piacevole. Tuttavia, al momento la strada scelta sembra ancora una soluzione di fortuna. Lo scarno comunicato stampa lascia molte domande senza risposta, alle quali Huawei non ha ancora fornito alcuna risposta nonostante le richieste di informazioni.