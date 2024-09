Huawei Watch GT 5 Pro presentato: Otto angoli e un display rotondo

Huawei ha presentato l'ultima generazione del suo smartwatch GT. I modelli GT 5 e GT 5 Pro sono ora di forma ottagonale e si dice che abbiano un GPS più preciso rispetto ai loro predecessori.

Huawei sta introducendo una versione blu del Watch GT 5 (Pro) come nuova variante di colore. Il motivo è che Huawei ha identificato il blu come colore di tendenza nel mercato degli orologi. Gli smartwatch sono disponibili in due dimensioni, con la versione Pro che è più robusta e offre funzioni aggiuntive.

Huawei Watch GT 5 Pro crea ECG in immersione o sul campo da golf

Il GT 5 (Pro) è disponibile in versione grande con cassa da 46 millimetri. Il display AMOLED misura 1,43 pollici di diametro. Le varianti più piccole hanno ciascuna un display AMOLED da 1,32 pollici e le loro casse misurano 41 millimetri (Watch GT 5) e 42 millimetri (Watch GT 5 Pro). La risoluzione è di 466 × 466 pixel in ogni caso. Ciò comporta lievi differenze nella densità di pixel, ma con 352 e 326 ppi il display è nitidissimo.

Huawei offre solo il Watch GT 5 e il Watch GT 5 Pro.

Huawei offre il Watch GT 5 solo con una cassa in acciaio inossidabile. Con il Watch GT 5 Pro puoi scegliere tra le versioni in titanio e in ceramica. Secondo Huawei, il Pro è anche il primo smartwatch con certificazione IP69K, il che significa che può resistere ai getti d'acqua calda. Il produttore indica una profondità di immersione di 50 metri.

Huawei utilizza nuove antenne GPS in entrambi gli orologi per garantire una localizzazione ancora più precisa. I dati di misurazione delle tue attività sportive non dovrebbero più presentare anomalie. Se vuoi seguire la tua posizione sull'orologio, puoi consultare nuove mappe colorate.

Altre due varianti del Huawei Watch GT 5 (Pro).

Fonte: Michelle Brändle

Insieme all'app Huawei Health, gli smartwatch dovrebbero essere in grado di sostituire anche il computer da bici. Per lo meno, c'è una nuova modalità che visualizza i dati attuali dell'orologio sullo smartphone mentre si pedala - che, ovviamente, è idealmente attaccato al manubrio. Il GT 5 (Pro) è in grado di tenere traccia di oltre 100 sport in totale. Huawei equipaggia il GT 5 (Pro) con un computer da bicicletta.

Huawei equipaggia il Watch GT 5 (Pro) con il suo sistema TruSense, che comprende diversi sensori. Tra le altre cose, l'orologio misura la frequenza cardiaca, l'ossigeno nel sangue e monitora il sonno. La versione Pro ha anche un pulsante con il quale è possibile creare un ECG. Solo sul Watch GT 5 Pro sono inoltre disponibili nuove modalità per il trail running, l'immersione libera fino a 40 metri di profondità e il golf.

Entrambi i modelli sono dotati di una tastiera completa con la quale puoi rispondere ai messaggi di Messenger attraverso il display.

La durata della batteria sembra promettente, ma è probabile che dipenda molto dall'utilizzo. Le versioni piccole del GT 5 e del GT 5 Pro dovrebbero durare fino a 7 giorni, mentre le versioni più grandi possono durare fino a 14 giorni.

Huawei Watch Ultimate Fairway Green

In contemporanea con il Watch GT 5 (Pro), Huawei ha introdotto una nuova variante di colore del suo smartwatch di punta. Il Watch Ultimate è ora disponibile anche in "Fairway Green". Le differenze più importanti rispetto ai modelli precedenti sono il nuovo design e l'aggiunta delle funzioni golfistiche. L'orologio consente di giocare in oltre 15.000 campi da golf in tutto il mondo. Inoltre, è adatto alle immersioni fino a 100 metri di profondità e ha ottenuto la funzione "Outdoor Expedition". Questa funzione include nuove mappe topografiche con curve di livello, la possibilità di importare percorsi e di essere guidati fino ai punti di riferimento.

Il Watch Ultimate è verde.

Fonte: Huawei

Prezzo e disponibilità

I Huawei Watch GT 5 e GT 5 Pro sono disponibili da subito. Gli orologi sono disponibili in varie combinazioni di materiali della cassa e del cinturino, oltre che nelle due dimensioni sopra citate. Una selezione:

Huawei Watch GT 5

Huawei Watch GT 5 Pro

Smartwatch + Orologio sportivo disponibile in pochi giorni –10% Nuovo CHF 379.– anziché CHF 421.– Huawei GT5 Pro 46 mm, Titanio, Ceramica, Taglia unica Smartwatch + Orologio sportivo disponibile tra qualche settimana Nuovo CHF 499.– Huawei GT5 Pro 46 mm, Titanio, Taglia unica

Il Huawei Watch Ultimate Fairway Green costa 899 euro e non è ancora disponibile da noi. Tuttavia, dato che abbiamo i modelli precedenti, dovrebbe essere solo una questione di tempo.