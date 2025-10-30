Shutterstock
Gli abbonamenti a Spotify diventeranno più costosi a partire dal 1° novembre

Florian Bodoky
30.10.2025
Spotify sta aumentando il prezzo di tutti gli abbonamenti in Svizzera. I nuovi prezzi saranno applicati dal 1° novembre: ecco cosa puoi fare.

Spotify giustifica i suoi prezzi con il fatto che da settembre i suoi utenti non sono più in grado di pagare.

Spotify giustifica la mossa con l'ulteriore sviluppo dei suoi prodotti e delle sue funzioni, come ad esempio la più recente funzione Lossless. Il servizio sta anche aumentando i prezzi in altri paesi. Tuttavia, a differenza di altri servizi di streaming, questa è solo la seconda volta in dieci anni che Spotify ricorre a questo metodo.

Pagare, cambiare - o ridurre

In alternativa, puoi sottoscrivere il cosiddetto abbonamento «Basic». Questo ti permette di continuare ad ascoltare la musica, ma gli audiolibri scarseggiano. Dovrai inoltre rinunciare a una o due altre funzioni. Ma continuerai a pagare i prezzi precedenti. Puoi scoprire esattamente come fare qui.

Decisione entro domani

Hai tempo fino a domani per decidere se pagare il prezzo, cambiare il tuo abbonamento o addirittura cancellarlo. Le nuove tariffe saranno applicate da dopodomani, sabato 1 novembre. Puoi modificare o annullare il tuo abbonamento qui (devi aver effettuato il login)

