Gli abbonamenti a Spotify diventeranno più costosi a partire dal 1° novembre

di Debora Pape
Spotify sta aumentando il prezzo di tutti gli abbonamenti in Svizzera. I nuovi prezzi saranno applicati dal 1° novembre: ecco cosa puoi fare.
Spotify giustifica i suoi prezzi con il fatto che da settembre i suoi utenti non sono più in grado di pagare.
Spotify giustifica la mossa con l'ulteriore sviluppo dei suoi prodotti e delle sue funzioni, come ad esempio la più recente funzione Lossless. Il servizio sta anche aumentando i prezzi in altri paesi. Tuttavia, a differenza di altri servizi di streaming, questa è solo la seconda volta in dieci anni che Spotify ricorre a questo metodo.
In alternativa, puoi sottoscrivere il cosiddetto abbonamento «Basic». Questo ti permette di continuare ad ascoltare la musica, ma gli audiolibri scarseggiano. Dovrai inoltre rinunciare a una o due altre funzioni. Ma continuerai a pagare i prezzi precedenti. Puoi scoprire esattamente come fare qui.
Hai tempo fino a domani per decidere se pagare il prezzo, cambiare il tuo abbonamento o addirittura cancellarlo. Le nuove tariffe saranno applicate da dopodomani, sabato 1 novembre. Puoi modificare o annullare il tuo abbonamento qui (devi aver effettuato il login)
Il servizio di streaming musicale Spotify sta aumentando i suoi prezzi in Svizzera. Mentre i nuovi clienti hanno già iniziato a sentire gli effetti dei nuovi prezzi da settembre, anche gli utenti già esistenti sono stati colpiti:
L'abbonamento standard «Premium Individual» costerà ora 15,95 franchi al mese, due franchi in più rispetto a prima. Anche gli altri modelli aumenteranno di prezzo: l'abbonamento per gli studenti aumenterà di un franco, passando a 8,95 franchi, l'abbonamento Duo costerà ora 21,95 franchi invece di 18,95 franchi e il prezzo dell'abbonamento per le famiglie passerà da 22,95 a 26,95 franchi.
Se non ti va di pagare i nuovi prezzi, puoi ovviamente passare a un altro servizio di streaming. Ci sono molte alternative. Ma è improbabile che tu riesca a risparmiare una fortuna, dato che le differenze di prezzo sono piuttosto ridotte. Al massimo, faresti una dichiarazione. Puoi anche optare per la versione gratuita di Spotify. Tuttavia, dovrai convivere con gli annunci pubblicitari e con l'assenza della funzione offline. In alternativa, puoi scegliere la versione gratuita di Spotify.
