Garmin Instinct 3: l'efficiente display solare garantisce una durata "infinita" della batteria

Lo smartwatch per l'outdoor di Garmin sta diventando più grande ed è disponibile con un display AMOLED. Tuttavia, la seconda versione con display solare ha una durata della batteria "infinita".

L'Instinct 3 è disponibile in quattro versioni diverse: Garmin offre sia la versione AMOLED che quella solare con un diametro di 45 o 50 millimetri. Per fare un confronto: il modello precedente aveva 40 o 45 millimetri. Mentre uno dei due display è sinonimo di colori nitidi, l'altro ha un impatto positivo sulla durata della batteria.

Durata della batteria: da 24 ore all'"infinito"

Solo per il modello da 50 mm con lente di ricarica solare Garmin promette una durata della batteria "infinita" in modalità smartwatch. Perché questo funzioni, l'orologio ha bisogno di tre ore di luce diurna all'aperto a 50.000 lux. La promessa di una durata della batteria "infinita" non vale per la modalità GPS. In questo caso, l'orologio dovrebbe durare cinque volte di più rispetto al suo predecessore. Si tratterebbe di circa 240 ore: nessuno smartwatch convenzionale è in grado di tenere il passo quando c'è il sole.

L'Instinct 3 mostra anche l'ora.

Fonte: Garmin

La versione AMOLED dell'Instinct 3, ad esempio, dovrebbe durare solo 24 ore. Quindi "paghi" il display più potente con una ricarica giornaliera.

Outdoor, salute e fitness

Le altre caratteristiche dell'Instinct 3 sono indipendenti dalle dimensioni e dal tipo di display. Lo smartwatch ha una lunetta rinforzata in metallo e una torcia a LED integrata. Questa offre livelli di luce variabili, luce rossa e una modalità stroboscopica. Si dice che l'indossabile per esterni sia resistente al calore e agli urti secondo lo standard MIL-STD 810. Tuttavia, Garmin fornisce solo dati precisi sulla resistenza all'acqua: l'Instinct 3 può immergersi fino a 100 metri di profondità.

Come smartwatch per l'outdoor, l'Instinct 3 è dotato di altimetro barometrico, giroscopio e bussola a 3 assi. Può essere collegato all'app Garmin Explore per ottenere mappe dettagliate. La funzione TrackBack è pensata per aiutarti a ritrovare il punto di partenza nei grandi spazi aperti. Anche le notifiche di incidenti, compresa la posizione, sono pensate per garantire la sicurezza.

La bussola sullo smartwatch.

Fonte: Garmin

Come si addice a un indossabile Garmin, l'Instinct 3 offre un monitoraggio della salute 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e può seguire innumerevoli sport. Misura la frequenza cardiaca e l'ossigeno nel sangue, monitora il sonno e utilizza la Body Battery per mostrare quanta energia rimane al tuo corpo. I pagamenti possono essere effettuati tramite Garmin Pay e l'app Garmin Messenger può essere utilizzata per chattare con altri dispositivi Garmin o con gli smartphone ad essi collegati. La nuova funzione Garmin Share è stata progettata per rendere più facile la condivisione di percorsi, allenamenti e posizioni creati da te stesso.

Prezzo e disponibilità

Il Garmin Instinct 3 dovrebbe essere disponibile a breve, anche in Germania. Come già detto, è disponibile in due versioni più grandi e in diverse varianti di colore, in parte limitate. Il modello solare parte da 389,90 franchi svizzeri o 399,99 euro. La versione AMOLED è disponibile a partire da 439,90 franchi svizzeri o 449,99 euro.