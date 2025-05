Novità e trend 24 10

Fujifilm X-HF1: la fotocamera più analogica del mondo

Con la nuova X-HF1, Fujifilm porta all'estremo la sensazione di retrò. Tuttavia, dopo averla provata per la prima volta, non mi è chiaro chi voglia davvero questa fotocamera.

Fujifilm si distingue da tempo dal mainstream con concetti insoliti. Il retrò gioca un ruolo importante in questo senso. Tuttavia, il produttore non ha mai realizzato la sensazione di retrò in modo così coerente come con la novità Fujifilm X-HF1.

La X half, come viene anche chiamata, è una fotocamera digitale progettata per rendere la fotografia il più possibile analogica. Proprio come una vecchia macchina fotografica con il rullino, c'è una leva per trasportare la pellicola. Il mirino è ottico, ovvero un semplice spioncino. Se viene utilizzata con costanza, la batteria dura 880 foto secondo lo standard CIPA: un buon rapporto qualità/prezzo.

Come suggerisce il nome, la X half simula una fotocamera analogica a mezzo formato. Queste fotocamere utilizzano i normali rullini per le fotocamere da 35 mm, ma li espongono in formato verticale anziché orizzontale. Ciò significa che il negativo è grande la metà rispetto a una fotocamera da 35 mm. Pentax ha lanciato l'anno scorso una vera fotocamera «» a mezzo formato: la Pentax 17.

Ecco come viene esposta una pellicola da 35 mm in formato dimezzato.

Fonte: Fujifilm

Conseguentemente, anche lo schermo è verticale e quindi di soli 2,4 pollici. Sii contento che la fotocamera abbia uno schermo. Una vera fotocamera analogica non ce l'ha. Infatti, esiste una modalità fotocamera a pellicola in cui è possibile visualizzare le immagini solo quando il rullo di pellicola inserito è pieno.

Rotolo di pellicola? Sì. È virtuale, ma funziona come una pellicola reale. Scegli un tipo di pellicola come Superia o Fujicolor C200 e un formato, ad esempio 52 scatti. Le 52 foto successive vengono fissate a questo stile di immagine. Il filmato viene visualizzato in una piccola finestra, proprio come in una vera fotocamera analogica. Solo che la finestra è uno schermo digitale. In modalità fotocamera a pellicola, la leva di trasporto deve essere azionata dopo ogni foto.

In modalità fotocamera a pellicola, lo schermo mostra solo ciò che vedresti su una fotocamera analogica.

In modalità normale, le immagini sono immediatamente visibili, non è necessario azionare la leva di trasporto e si può cambiare lo stile dell'immagine. La pellicola «inserita» può essere cambiata scorrendo verso l'alto o verso il basso.

La sensazione di retrò ha la precedenza sulla qualità

Su un altro punto, però, Fujifilm non ha pietà: La fotocamera non fornisce dati grezzi. Solo JPEG. A molti non piacerà, ma è una scelta coerente. Le simulazioni della pellicola funzionano in genere solo in JPEG: in formato RAW vanno perse e devono essere ricostruite. E con una vera fotocamera analogica, mi impegno quando utilizzo una pellicola. Questo vale anche, in una certa misura, per il formato JPEG.

In ogni caso, la X half non è progettata per scattare foto tecnicamente perfette. Al contrario. Gli effetti dei filtri come le fughe di luce, la pellicola scaduta o la grana conferiscono alle immagini uno speciale aspetto analogico. Si tratta in realtà di carenze tecniche di una fotocamera analogica.

Anche il sensore integrato da 18 megapixel non è progettato per ottenere la massima qualità. È semplicemente troppo piccolo per farlo. Con i suoi 8,8×11,7 millimetri, corrisponde all'incirca al sensore da 1 pollice di una Sony RX100, ma in formato 4:3. Due foto in formato 4:3 possono essere combinate direttamente nella fotocamera per creare un'immagine doppia, che ha poi un formato 3:2.

L'obiettivo è fisso e non ha bisogno di essere usato.

L'obiettivo è a focale fissa con un'apertura di f/2.8 e una sezione d'immagine corrispondente a 32 millimetri in formato pieno. Per la X-HF1 è disponibile un'app dedicata e la fotocamera è disponibile in tre varianti di colore. La sua disponibilità è prevista a partire dal 12 giugno 2025.

Prima impressione

Ho potuto provare la fotocamera per poco meno di mezz'ora a un evento Fujifilm. La piccola e graziosa macchina è estremamente leggera e maneggevole. 240 grammi e 10,5 cm di lunghezza, secondo la scheda tecnica. Il funzionamento è molto diverso da quello delle altre fotocamere. I pulsanti e le rotelle sono in gran parte assenti, le impostazioni si attivano sfiorando il touchscreen, in modo simile a quello di una DJI Osmo Pocket.

La leva di trasporto è molto semplice da usare.

La leva di trasporto non mi sembra reale: ha una resistenza troppo bassa e regolare. In ogni caso, non utilizzerei la modalità pellicola con questa fotocamera, perché voglio vedere come funzionano le simulazioni della pellicola.

Il lato positivo: La fotocamera mi permette di scattare molte foto in formato verticale e il formato 4:3 è un ottimo formato per questo scopo.

Il formato ritratto è lo standard di questa fotocamera. Se lo si desidera, è possibile aggiungere un timbro con la data.

Questa non è certamente una fotocamera per tutti. Non mi è chiaro a chi si rivolga esattamente. Fujifilm si rivolge ovviamente a giovani adulti affascinati dalla fotografia analogica. Tuttavia, al prezzo di 698 franchi o 799 euro, il dispositivo mi sembra un po' troppo costoso per questo gruppo target.

