Finalmente uno standard per i sistemi di serrature intelligenti: Aliro permette di aprire la porta a mani libere

Debora Pape Traduzione: tradotto automaticamente 5.1.2026

Lo standard Aliro, indipendente dal produttore, ha lo scopo di eliminare il caos proprietario delle serrature intelligenti. In questo modo sarà anche più facile entrare nel mondo delle serrature intelligenti.

Smarthome è sulla bocca di tutti, eppure è ancora agli inizi. Lo si può notare, ad esempio, dal fatto che gli standard e i protocolli interprofessionali come Matter si stanno appena affermando. In alcuni casi non esistono ancora, come nel caso delle serrature intelligenti. Finora ogni produttore ha cucinato la propria zuppa: le serrature hanno funzionato solo con le app del produttore adatto e non certo tra le varie piattaforme.

Perché gli standard mancanti sono un problema? Fino ad oggi, quando si acquistava una serratura per porte intelligenti, si doveva scegliere un sistema compatibile con Apple o Android. Apple offre un sistema potente con Home Key, ma è supportato solo da alcune serrature intelligenti. Inoltre, le chiavi digitali possono essere utilizzate solo con i dispositivi mobili Apple: questo è un problema se non tutti gli utenti autorizzati hanno un iPhone in tasca. Per quanto riguarda Android, non esiste ancora una soluzione globale come Apple Home Key, quindi ogni produttore sviluppa le proprie applicazioni.

Ma questo cambierà presto: Lo standard di serrature intelligenti aperte Aliro, annunciato per la prima volta nel 2023, è ai blocchi di partenza. Diversi siti web, come Ubos, riportano che Aliro 1.0 è stato finalizzato e che il processo di certificazione è stato completato.

Si tratta di uno standard aperto per serrature intelligenti.

Indipendente dai fornitori e aperto a tutti

Aliro è un protocollo che consente di utilizzare dispositivi mobili e indossabili come chiavi per serrature intelligenti. L'obiettivo è quello di aprire le porte a mani libere, senza dover aprire un'app, inserire un codice tramite tastiera o scansionare l'impronta digitale. Con un sistema certificato da Aliro, non importa che i tuoi ospiti utilizzino uno smartphone Apple o Android, e non sono necessarie app del produttore per utilizzare le chiavi digitali.

Con Aliro, non dovrai più strisciare lo smartphone alla porta d'ingresso.

Fonte: Unsplash/Sebastian Scholz

Con Aliro puoi anche combinare serrature intelligenti di diversi produttori e utilizzare un prodotto diverso sulla porta d'ingresso rispetto a quello della cantina, ad esempio. In questo modo si abbassa la soglia di inibizione al passaggio a sistemi di serrature intelligenti, perché non è necessario impegnarsi definitivamente su una sola piattaforma.

La CSA collabora con Apple, Google e Samsung

Aliro è sostenuta dalla Connectivity Standards Alliance (CSA), un'organizzazione che sviluppa protocolli e standard per la casa intelligente tra i produttori. La CSA è anche responsabile di Zigbee e Matter.

Per lo sviluppo di Aliro, ha collaborato con i giganti del settore che hanno interesse a migliorare l'accessibilità e ad aumentare la diffusione dei sistemi di serrature intelligenti. Tra questi, Apple, Google, Samsung e Qualcomm. Secondo l'azienda, in totale sono quasi 200 le aziende coinvolte.

Meccanismi NFC e UWB da standardizzare

Aliro definisce un protocollo standardizzato per l'utilizzo di NFC (Near Field Communication), BLE (Bluetooth Low Energy) e UWB (Ultra-Wideband). Con l'NFC puoi aprire una porta toccando il tuo smartphone, come forse già sai per i pagamenti contactless.

UWB è una tecnologia wireless che permette alla serratura di determinare la posizione di un dispositivo autorizzato entro pochi centimetri. In questo modo è possibile determinare la distanza esatta a cui aprire la porta: Con l'UWB è possibile uno sblocco a mani libere reale e significativo «» . La porta rimane chiusa quando qualcuno cammina con lo smartphone nelle vicinanze e si apre quando ci sei tu davanti con le borse della spesa piene.

UWB funziona già in Apple Home Key, ma non esistevano definizioni standardizzate per Android. Aliro sta ora integrando le funzioni UWB di Apple nello standard aperto, rendendole disponibili anche agli utenti Android.

I primi dispositivi sono previsti nel corso dell'anno

Lo standard sarà utilizzato nel settore privato, nelle aziende, negli hotel e nei sistemi di accesso. Si prevede che i principali produttori di serrature intelligenti come Yale, Nuki e Aqara coinvolgeranno Aliro nello sviluppo dei prodotti futuri. Sfortunatamente, molte serrature intelligenti esistenti non potranno essere adattate allo standard perché è necessario installare i moduli NFC e UWB. I primi prodotti certificati da Aliro sono attesi per il 2026. La conformità agli standard di sicurezza è un prerequisito per la certificazione Aliro.

Immagine di copertina: Unsplash/Belinda Fewings

