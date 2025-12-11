Novità e trend 4 0

Ecco i nuovi giochi PS Plus di dicembre 2025

Con "Assassin's Creed Mirage", "Skate Story", "Wo Long: Fallen Dynasty" e "Planet Coaster 2", l'offerta Playstation Plus di dicembre si concentra sui contrasti: stealth nella Baghdad storica, movimento meditativo, duelli impegnativi e design analitico dei parchi.

Il mese di dicembre offre agli abbonati a Playstation Plus una vasta gamma di titoli che coprono diversi generi e approcci di gioco. La selezione spazia da titoli d'azione compatti a giochi di sviluppo ed esplorazione fino a produzioni orientate alla famiglia. In questo articolo ti presento tutti i giochi per i livelli Premium, Extra ed Essential.

Quali sono i livelli disponibili nell'abbonamento Playstation Plus? Playstation Plus è diviso in tre livelli: Essential, Extra e Premium. Il livello Essential offre accesso al multiplayer online, giochi gratuiti mensili, spazio di archiviazione cloud e sconti esclusivi sul Playstation Store. Extra include tutti i vantaggi di Essential e aggiunge un ampio catalogo di giochi per PS4 e PS5. Il livello più alto, Premium, include anche una collezione di titoli classici dell'era PS1, PS2, PSP e PS3, prove a tempo limitato di giochi selezionati e funzionalità di streaming su cloud.

Novità per l'abbonamento Premium

«Soulcalibur III»

Quando: 16 dicembre

Dove: PS4, PS5

Anno: 2005



«Soulcalibur III» torna e dimostra perché la serie è stata per anni il punto di riferimento per i combattimenti a base di armi. Puoi scegliere tra un gran numero di personaggi i cui stili sono chiaramente distinguibili e definire i combattimenti attraverso la distanza e il tempismo. Il gioco è ancora oggi preciso, perché ogni movimento rimane leggibile e si riconosce subito quando si apre un attacco o si rende possibile un contrattacco.

Il titolo era dotato di due speciali versioni.

Il titolo aveva due caratteristiche speciali all'epoca: Una creazione di personaggi sorprendentemente ampia e la modalità «Chronicles of the Sword», che incorpora una campagna strategica. Entrambi gli elementi ampliano i duelli. Nella versione Classics, l'attenzione si concentra ora sul gameplay originale.

Novità per gli abbonati Extra e Premium

«Assassin's Creed Mirage»

Quando: Dal 16 dicembre in PS Plus Extra/Premium

Dove: PS4, PS5

Vintage: 2023



«Assassin's Creed Mirage» riporta la serie alle sue origini e si concentra ancora una volta su furtività, parkour e assassinio. Assumi il ruolo di Basim, che da borseggiatore diventa assassino nella Baghdad del IX secolo. Il mondo di gioco rimane più compatto rispetto ai capitoli più recenti, ma ha un design più denso: mercati stretti, tetti intricati e quartieri chiaramente strutturati creano un'ambientazione di facile lettura e aprono costantemente nuove strade per l'infiltrazione.

L'attenzione si concentra sulla preparazione dei colpi e sul parkour.

L'attenzione si concentra sugli attacchi preparati, sulla raccolta di informazioni e sul ritorno della Lama Nascosta «» . Le battaglie hanno un ruolo secondario. Ciò che conta è l'abilità con cui ti muovi, segui le tracce e colpisci al momento giusto.

«Wo Long: Fallen Dynasty»

Quando: Dal 16 dicembre in PS Plus Extra/Premium

Dove: PS4, PS5

Anno: 2023



In «Wo Long: Fallen Dynasty» ti trovi in un mondo che non perdona gli errori. Questo RPG d'azione ti costringe a fare deliberatamente ogni passo, perché i nemici sono aggressivi, veloci e imprevedibili. Le battaglie seguono un ritmo di blocchi, parate e contrattacchi. Non è sufficiente causare danni: Il fattore decisivo è quando mostri iniziativa e quando fai un passo indietro. Questa interazione rende ogni scontro intenso senza gonfiarlo artificialmente. L'ambientazione, un'oscura regione di montagna, è un'isola di pace e di pace.

L'ambientazione, un'interpretazione cupamente alienata della tarda dinastia Han, aumenta la tensione: villaggi in fiamme, gole strette, fortezze abbandonate. Creature soprannaturali appaiono accanto ai nemici umani e richiedono nuove decisioni. «Wo Long» si concentra sulla leggibilità e su un flusso di gioco diretto. Non appena si riconoscono gli schemi e si interiorizzano le meccaniche, si crea un ciclo soddisfacente che rende le sfide tangibili piuttosto che astratte.

«Skate Story»

Quando: Dall'8 dicembre in PS Plus Extra/Premium

Dove: PS5

Vintage: 2024

In «Skate Story» controlli una fragile figura fatta di vetro attraverso paesaggi surreali. Non ricordano tanto gli skate park quanto gli spazi onirici pieni di luce, nebbia e forme simboliche. Il gioco non si concentra sui trick o sulla competizione, ma sulla sensazione di fluidità: Ogni giro, ogni salto, ogni linea racconta una piccola storia di movimento.

I controlli sono ridotti al minimo in modo da potersi concentrare maggiormente sul ritmo e sulla consapevolezza spaziale. Gli errori non sono mai penalizzanti, ma piuttosto delle brevi crepe nel vetro. Mostrano la fragilità e la potenza del personaggio. Tra passaggi tranquilli e segmenti di pista impegnativi, si crea un'atmosfera dolce che intende lo skateboarding come un viaggio meditativo.

«Granblue Fantasy: Relink»

Quando: Dal 16 dicembre in PS Plus Extra/Premium

Dove: PS4, PS5

Vintage: 2024



«Granblue Fantasy: Relink» ti porta in un colorato mondo celeste che trae la sua forza dalla velocità e dalle dinamiche di squadra. Le missioni sono strutturate in modo tale da permetterti di affrontare rapidamente le battaglie, senza dover essere preparato a lungo per i sistemi. Ogni personaggio ha ruoli ben definiti - dal combattimento veloce in mischia alle abilità di supporto - e questo costituisce il fulcro del gioco: reagisci agli schemi di movimento, coordina gli attacchi e usa le tecniche speciali quando la squadra ne trae il massimo beneficio.

Il mondo rimane chiaramente organizzato e organizzato in modo tale da poter essere utilizzato in modo rapido e dinamico.

Il mondo rimane chiaramente organizzato ma vario. Isole galleggianti, rovine e distese aperte formano sfondi che rendono le battaglie leggibili e spettacolari. La fluidità del gioco rimane elevata anche in modalità solitaria. Ma è in cooperativa che si sviluppa la vera attrazione: la coordinazione tra quattro giocatori che sfruttano insieme le fasi dei boss, i punti deboli e il tempismo.

«Planet Coaster 2»

Quando: Dal 16 dicembre in PS Plus Extra/Premium

Dove: PS5

Anno: 2024



In «Planet Coaster 2» assumi il ruolo di un architetto di parchi che deve padroneggiare creatività e logica. Il gioco si basa su una simulazione strutturata: Progetta percorsi, giostre e aree tematiche, osserva i flussi di visitatori e reagisci alle loro esigenze. Ogni decisione ha un effetto: i prezzi, le code o la pianificazione del personale modificano sensibilmente il parco e rendono comprensibile il suo funzionamento.

La nuova libertà creativa è particolarmente sorprendente. Gli strumenti di costruzione funzionano in modo preciso, permettendoti di creare sia parchi realistici che mondi di fantasia sperimentali. Allo stesso tempo, la gestione rimane sufficientemente chiara da non sopraffarti.

«Cat Quest III»

Quando: Dal 16 dicembre in PS Plus Extra/Premium

Dove: PS4, PS5

Anno: 2024



In «Cat Quest III» entri in un colorato mondo piratesco che trae il suo fascino da un gameplay RPG d'azione strutturato. Le isole sono disposte in modo chiaro, le missioni rimangono compatte e le battaglie seguono un ritmo accattivante di schivate, colpi e incantesimi. Tutto ciò crea un flusso di gioco che ha effetto immediato: trovi nuovi equipaggiamenti, aumenti le tue statistiche e noti come il tuo gatto si evolve.

Nonostante la leggerezza del gioco, il gioco è molto più divertente.

Nonostante il tono leggero, la struttura rimane ben studiata. Il mondo ti invita a esplorare senza sovraccaricarti di distrazioni. Piccoli dungeon, brevi missioni secondarie e incontri umoristici ti garantiscono continui progressi. In cooperativa, l'avventura diventa ancora più dinamica perché gli schemi di attacco, i ruoli e le abilità si intrecciano spontaneamente.

«Paw Patrol: Grand Prix»

Quando: Dal 16 dicembre in PS Plus Extra/Premium

Dove: PS4, PS5

Anno: 2022



«Paw Patrol: Grand Prix» si rivolge a un pubblico giovane e si basa sul principio del kart racer che rimane accessibile. I tracciati sono basati su luoghi familiari della serie e sono progettati in modo che i bambini sviluppino rapidamente un'esperienza di velocità, curve e semplici potenziamenti. I veicoli sono facili da controllare, rallentano raramente e danno anche ai giocatori meno esperti una costante sensazione di successo.

«Paw Patrol World»

Quando: Dal 16 dicembre in PS Plus Extra/Premium

Dove: PS4, PS5

Anno: 2023



«Paw Patrol World» apre il familiare mondo dei bambini sotto forma di un gioco di esplorazione gratuito che introduce i giovani giocatori alle strutture aperte passo dopo passo. Le ambientazioni sono basate sull'originale televisivo, ma rimangono chiare, colorate e di facile lettura. Ti muovi liberamente per Adventure Bay, parli con i personaggi, trovi piccoli compiti e sblocchi gradualmente nuove aree. Le missioni sono brevi e si concentrano su interazioni semplici - raccogliere, aiutare, trasportare - in modo che il flusso del gioco non si fermi mai.

Novità per gli abbonati Essential

I titoli Playstation Plus Essential sono disponibili per il download dal 2 dicembre. Potrai averli ancora fino al 5 gennaio 2026.

«LEGO Horizon Adventures»

Quando: Dal 2 dicembre in PS Plus Essential

Dove: PS5

Anno: 2024

In «LEGO Horizon Adventures» accompagni Aloy attraverso una versione semplificata e umoristicamente messa in scena del suo mondo familiare. Creature meccaniche, paesaggi e figure sono reinterpretati nel tipico stile Lego. Le missioni consistono in facili battaglie, semplici enigmi e brevi sezioni di esplorazione che sono comprensibili senza molta preparazione. Il tono giocoso di Aloy è molto divertente.

Il tono giocoso non è creato solo dall'estetica, ma anche dallo stile narrativo: I dialoghi sono più sciolti, le situazioni meno minacciose. Molte scene utilizzano l'umorismo dei Lego per reinterpretare in modo affascinante momenti familiari. Allo stesso tempo, il corso degli eventi rimane strutturato in modo che tu possa sempre orientarti. Il gioco si rivela davvero perfetto in cooperativa perché funziona senza alcuna pretesa di perfezione e la cooperazione diventa intuitiva.

«Killing Floor 3»

Quando: Dal 2 dicembre in PS Plus Essential

Dove: PS5

Anno: 2025



«Killing Floor 3» si concentra sulla resistenza cooperativa: insieme ad altri giocatori, affronti ondate sempre crescenti di mutanti che ti mettono alla prova sia dal punto di vista tattico che nervoso. Ogni round segue una sequenza ben precisa: sopravvivere agli attacchi, migliorare l'equipaggiamento, ripianificare le posizioni. Questo crea un flusso di gioco ritmico che ti mostra immediatamente quali decisioni funzionano e quali no.

Classi con abilità diverse che ti permettono di giocare in modo diverso.

Classi con abilità diverse assicurano che il gioco di squadra sia più di un semplice effetto collaterale: guarigione, controllo, picchi di danno o supporto difensivo si incastrano quando il gruppo agisce in modo coordinato.

Visualmente, il gioco rimane grintoso e industriale, con una leggibilità nonostante il ritmo veloce. I nemici causano pressione, ma gli schemi di attacco equi ti permettono di riconoscere gli errori e di percepire i progressi.

«Le prove di Outlast»

Quando: Dal 2 dicembre nel PS Plus Essential

Dove: PS4, PS5

Anno: 2024



«The Outlast Trials» ti colloca in un claustrofobico ambiente di prova dove la sopravvivenza dipende meno dalla forza e più dalla prudenza. Sei stato inviato in strutture labirintiche come parte di un esperimento. Trappole, nemici e manipolazioni psicologiche sono onnipresenti. Il gioco struttura la sua tensione attraverso l'incertezza: le fonti di luce sono rare, i percorsi si diramano bruscamente. Ogni passo può scatenare un nuovo orrore.

Il ritmo è diverso.

In cooperativa emerge un ritmo diverso. Potrai anche viaggiare insieme, ma le situazioni sono così strettamente temporizzate che la coordinazione è essenziale. Un aiuto può salvare, un'azione sbagliata mette in pericolo tutti. Il risultato è un horror cooperativo che si affida meno agli spaventi improvvisi e più alla pressione che si accumula lentamente e che raramente si allenta.

«Neon White»

Quando: Dal 2 dicembre nel PS Plus Essential

Dove: PS4, PS5

Anno: 2022



«Neon White» richiede un controllo molto preciso: anche piccoli errori costano tempo o distruggono la tua corsa. Ogni missione consiste in brevi percorsi che devi completare nel minor tempo possibile. Corri, salta e sconfiggi gli avversari mentre usi le carte che ti permettono di eseguire mosse speciali, come un doppio salto o una schivata rapida. In questo modo si crea un ritmo di gioco in cui si cerca costantemente di migliorare il proprio percorso e di perfezionare il processo.

Il gioco è strutturato in modo chiaro, con un'impostazione che non è solo un gioco, ma è anche un gioco di ruolo.

I livelli sono disposti in modo chiaro per permetterti di leggerli meglio e di reagire più velocemente a ogni tentativo. È questo che lo rende così interessante: Ti accorgi dei tuoi miglioramenti. La storia scorre parallelamente senza rallentare il flusso del gioco.

«Synduality: Echo of Ada»

Quando: Dal 2 dicembre nel PS Plus Essential

Dove: PS4, PS5

Anno: 2024



In «Synduality: Echo of Ada» ti muovi in un mondo futuristico che combina esplorazione e combattimento. Controlla il tuo mech Cradle Coffin attraverso vaste aree, raccogli risorse, evita fenomeni atmosferici e affronta creature ostili che sfidano costantemente il tuo percorso.

Sei accompagnato da Ada, un'intelligenza artificiale che ti fornisce informazioni e suggerimenti tattici. Di conseguenza, l'interazione non risulta mai anonima, ma come un'operazione funzionante a due unità.

