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Ecco i nuovi giochi di Xbox Game Pass di maggio e giugno 2026

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 20.5.2026

Con "Remnant II", "Final Fantasy VI", "The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition" e "Jurassic World Evolution 3", il Game Pass continuerà a crescere a fine maggio e inizio giugno.

Il boss più difficile del Game Pass non è il boss finale, ma decidere a cosa giocare dopo. Microsoft non vuole renderti la scelta più facile a maggio: Il 19 maggio 2026, Xbox ha annunciato la seconda ondata di nuovi giochi per Game Pass.

«Forza Horizon 6» è disponibile dal 19 maggio. Ho già presentato il gioco di corse in modo più dettagliato nel precedente articolo sul Game Pass.

Novità e trend Ecco i nuovi giochi di Xbox Game Pass di maggio 2026 di Kim Muntinga

Quali sono i livelli disponibili con l'Xbox Game Pass? L'Xbox Game Pass è suddiviso in tre livelli: Essential, Premium e Ultimate. Esiste anche il PC Game Pass. Il livello Essential offre l'accesso al multiplayer online, un catalogo selezionato di oltre 50 giochi e sconti per i membri. Il livello Premium estende l'accesso alla vasta libreria di giochi con centinaia di titoli che possono essere giocati sulla console Xbox. Il livello più alto e costoso è Ultimate. Include tutti i giochi Game Pass, l'accesso alle uscite day-one dei giochi degli studi Microsoft, nonché EA Play e Cloud Gaming.

«Dead Static Drive»

Quando: 20 maggio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Novità del Game Pass Premium; già incluso nel Game Pass Ultimate e nel PC Game Pass

Genere: Survival horror, azione e avventura

Tipo di gioco: Giocatore singolo



«Dead Static Drive» combina un viaggio su strada in un'America alternativa degli anni '80 con survival horror e terrore cosmico. Viaggerai attraverso piccole città, strade e luoghi remoti dove la vita di tutti i giorni è sempre più in crisi. Dietro le stazioni di servizio, le facciate dei palazzi e le persone apparentemente normali si nasconde un mondo che viene cambiato da forze sinistre.

Il gioco non si limita solo a giocare in un'America alternativa degli anni Ottanta.

Il gioco non consiste solo nel combattere i pericoli. Devi decidere quando fuggire, di chi fidarti e quali rischi correre. L'auto è un mezzo di trasporto, un luogo di ritiro e parte della lotta per la sopravvivenza.

«La mia amica Peppa Pig»

Quando: 20 maggio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genere: Avventura per famiglie

Tipo di gioco: Singleplayer



Il pubblico più giovane è protagonista di «La mia amica Peppa Pig». Crea il tuo personaggio ed entra nel mondo di Peppa Pig - Peppa Wutz. Il gioco è strettamente ispirato alla serie televisiva. I personaggi, i luoghi, l'umorismo e lo stile narrativo sono come un episodio interattivo.

Al posto di compiti difficili o sistemi complessi, l'attenzione si concentra su attività semplici, altriché e luoghi familiari. Visiterai la casa di Peppa, la spiaggia, il bosco e altri luoghi della serie. Lì incontrerai personaggi familiari e prenderai parte a piccole avventure. I comandi sono volutamente semplici, in modo che anche i bambini che non hanno molta esperienza di gioco possano cavarsela.

«Simulatore di piccioni»

Quando: 20 maggio

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S, console portatili e PC

Come: Novità del Game Pass Premium; già incluso nel Game Pass Ultimate e nel Game Pass PC

Genere: Azione in co-op, gioco di estrazione

Tipo di gioco: Multigiocatore / co-op online

In «Pigeon Simulator» assumi il ruolo di un piccione che lavora per la Paranormal Examination and Kontainment Unit. Dietro il nome sciocco si nasconde un gioco di estrazione cooperativa in cui tu e altri piccioni rintracciate, identificate, neutralizzate e messe al sicuro le anomalie pericolose di New Squawk City

L'idea di base si basa sul contrasto tra un'organizzazione segreta dall'aspetto serio e la caotica vita quotidiana dei piccioni. Ti muovi nella città, collabori con gli altri e cerchi di portare a termine gli obiettivi della missione prima che la situazione ti sfugga di mano.

«Remnant II»

Quando: 20 maggio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genere: Gioco di ruolo d'azione e sparatutto in terza persona

Tipo di gioco: Giocatore singolo e cooperativa online

«Remnant II» è un gioco di ruolo d'azione con battaglie sparatutto, mondi oscuri e una forte attenzione alla co-op. Puoi giocare da solo o in squadra con altre due persone. Le battaglie combinano armi da fuoco, combattimenti corpo a corpo, manovre evasive, abilità di classe e meccaniche dei boss.

Esplora mondi in rovina e alieni, raccogli equipaggiamento e sviluppa il tuo personaggio attraverso diversi archetipi. Questi ruoli determinano il modo in cui infliggi danni, supporti o sopravvivi. Gli elementi procedurali assicurano che i playthrough possano avere esiti diversi.

«Tana d'inverno»

Quando: 20 maggio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Novità del Game Pass Premium; già incluso nel Game Pass Ultimate e nel PC Game Pass

Genere: Survival, Crafting, Cozy Game

Tipo di gioco: Singleplayer



«Winter Burrow» racconta una storia di sopravvivenza dal punto di vista di un topo. Ritorni alla tua vecchia casa e trovi una tana abbandonata e danneggiata. Da lì, raccogli risorse, ripari la tua casa, costruisci strumenti, cucini, confezioni vestiti caldi e ti prepari per l'inverno.

Il gioco utilizza le classiche regole del gioco di sopravvivenza per la gestione delle risorse.

Il gioco utilizza i classici elementi di sopravvivenza come il freddo, la fame e le scorte limitate, ma li inserisce in un contesto più tranquillo. Non si tratta di metterti sotto costante pressione. Al contrario, i progressi vengono fatti attraverso piccoli passi tangibili. Mentre ti fai strada nella foresta, incontri altri animali e impari a conoscere meglio l'ambiente.

«Luna Abyss»

Quando: 21 maggio

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S e PC

Come: Ultimate, PC Game Pass

Genere: Azione e avventura in prima persona, bullet hell

Tipo di gioco: Singleplayer



Con «Luna Abyss», un gioco d'azione e avventura in prima persona guidato da una storia, verrà rilasciato nel Game Pass proprio al momento del lancio. Vesti i panni di Fawkes, un prigioniero che viene inviato in una megastruttura fatiscente sotto la superficie della luna Luna. Lì ti imbatti in tecnologie perdute, rovine aliene e orrore cosmico. Il guardiano artificiale Aylin ti accompagna attraverso l'abisso e guida la trama.

In termini di gameplay, «Luna Abyss» combina platform, movimenti veloci e combattimenti bullet hell. I nemici non solo ti attaccano direttamente, ma riempiono anche le arene di proiettili che devi schivare. Questo crea un sistema di combattimento che richiede precisione e visione d'insieme. Allo stesso tempo, la narrazione rimane importante. Il mondo non deve essere solo uno sfondo, ma un luogo misterioso di cui scoprirai la storia passo dopo passo.

«Escape Simulator»

Quando: 26 maggio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genere: Puzzle, Escape Room

Tipo di gioco: Giocatore singolo e cooperativa online

«Escape Simulator» trasforma le classiche escape room in un puzzle game digitale. Esplora le stanze da una prospettiva in prima persona, raccogli gli oggetti, ruotali, combina gli indizi, cerca i codici nascosti e apri le serrature. Quasi tutto ciò che si trova nella stanza può essere toccato o esaminato più da vicino. In questo modo si crea una sensazione di puzzle fisico, anche se stai giocando solo con un controller, un mouse o una tastiera.

Da solo, puoi osservare e combinare in tutta tranquillità. In co-op online, il processo cambia perché più persone cercano, leggono, provano e discutono allo stesso tempo. È proprio questo che rende il gioco così interessante. Una persona scopre un simbolo, un'altra trova la giusta sequenza di numeri, una terza persona riconosce il collegamento.

«Echo Generation 2»

Quando: 27 maggio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Ultimate, PC Game Pass

Genere: Gioco di ruolo, deck building

Tipo di gioco: Singleplayer



«Echo Generation 2» combina un gioco di ruolo fantascientifico con meccaniche di deck building. Assembla un equipaggio, sviluppa strategie di carte e affronta una minaccia cosmica. Il sequel riprende lo stile del primo capitolo, ma sposta l'attenzione del gioco verso le battaglie tattiche con le carte.

Ogni personaggio ha le proprie abilità e carte. Questo significa che il tuo successo non dipende solo dalle statistiche o dall'equipaggiamento, ma anche da come il tuo mazzo di carte gioca bene insieme.

Tra una battaglia e l'altra, puoi esplorare gli ambienti, parlare con i personaggi e ricostruire la trama.

«The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition»

Quando: 27 maggio

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S e PC

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genere: Gioco di ruolo, RPG in prima persona

Tipo di gioco: Singleplayer



«The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition» è la versione estesa del gioco di ruolo di Obsidian Entertainment. Ti risvegli con decenni di ritardo dal sonno criogenico e atterri nella colonia di Halcyon, controllata dalle corporazioni. Da lì, potrai sviluppare il tuo personaggio, reclutare compagni, completare missioni e prendere decisioni che influenzano i dialoghi, le fazioni e le trame.

Spazio

La «Spacer's Choice Edition» contiene il gioco principale e le espansioni. Ci sono anche miglioramenti tecnici e grafici rispetto alla versione originale. Dal punto di vista del gameplay, il nucleo del gioco rimane un RPG in prima persona con armi da fuoco, abilità, opzioni di dialogo e compromessi morali. Il tono si muove tra avventura spaziale, umorismo nero e satira aziendale.

Test del prodotto "The Outer Worlds": un'avventura spaziale stridente e stravagante di Philipp Rüegg

«Crashout Crew»

Quando: 28 maggio

Dove: Cloud, Xbox Series X|S, console portatile e PC

Come: Ultimate, PC Game Pass

Genere: Azione cooperativa, gioco di fisica

Tipo di gioco: Multiplayer / co-op online

In «Crashout Crew», il lavoro di magazzino diventa un caos fisico cooperativo. Lavori alla DE Nile Shipping, un magazzino di spedizione fittizio dove l'efficienza è più importante della sicurezza. Fino a quattro giocatori guidano carrelli elevatori, trasportano scatole, evadono ordini e cercano di rimanere il più produttivi possibile sotto la pressione del tempo. All'inizio i compiti sembrano semplici. Ma carichi instabili, percorsi stretti, collisioni e ostacoli basati sulla fisica trasformano ogni consegna in una sfida.

«Kabuto Park»

Quando: 28 maggio

Dove: Cloud, Xbox Serie X|S e PC

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genere: Gioco da collezione, gioco di ruolo, gioco intimo

Tipo di gioco: Singleplayer



«Kabuto Park» è un breve gioco di collezionismo che parla di vacanze estive, insetti e piccole competizioni. Vesti i panni di Hana, una ragazza che trascorre un mese nel parco di Kabuto. Lì catturi cimici e altri insetti, li alleni e metti insieme una squadra per il campionato estivo di battaglie tra scarafaggi.

Il gioco non è un gioco di collezionismo.

Le battaglie non funzionano come duelli d'azione, ma piuttosto attraverso un piccolo sistema di carte. Ogni insetto ha le proprie statistiche e abilità. Questo significa che non sei solo tu a decidere quali animali collezionare, ma anche come costruire la tua squadra.

«Final Fantasy VI»

Quando: 2 giugno

Dove: Cloud, Xbox serie X|S e PC

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genere: JRPG, gioco di ruolo classico

Tipo di gioco: Singleplayer



«Final Fantasy VI» appare nella versione Pixel Remaster nel Game Pass. Il gioco di ruolo è stato pubblicato originariamente nel 1994 ed è tuttora uno dei capitoli più noti della serie. La storia si svolge in un mondo in cui la magia è scomparsa dopo una guerra devastante. Mille anni dopo, un impero tecnologizzato scopre una giovane donna dai poteri misteriosi. La storia si sviluppa con molti personaggi giocabili, conflitti personali e una battaglia centrale contro l'oppressione.

«Jurassic World Evolution 3»

Quando: 2 giugno

Dove: Cloud, Xbox Series X|S e PC

Come: Premium, Ultimate, PC Game Pass

Genere: Costruzione, simulazione di gestione

Tipo di gioco: Singleplayer



«Jurassic World Evolution 3» ti mette ancora una volta alla guida di un parco di dinosauri. Costruisci recinti, pianifica altriché, occupati dei visitatori, fai ricerche e assicurati che i tuoi animali preistorici siano in salute. Allo stesso tempo, dovrai tenere d'occhio la sicurezza, le finanze e le attrazioni.

La terza parte amplia la serie includendo sistemi per le generazioni di dinosauri, la prole e le dinamiche sociali. Ciò significa che non solo dovrai gestire i singoli animali, ma anche sviluppare popolazioni che funzionino a lungo termine. Come nei suoi predecessori, la tensione nasce dal rapporto tra controllo e rischio. Un parco può andare bene dal punto di vista economico e trovarsi comunque nei guai a causa di epidemie, condizioni meteorologiche, cattiva pianificazione o animali aggressivi.

Recensione «Jurassic World Evolution 3»: il mio viaggio tra i dinosauri con qualche inconveniente di Michelle Brändle

Questi giochi lasciano il Game Pass

Infine, ci sono anche delle partenze. Il 31 maggio 2026, cinque giochi lasceranno la libreria del Game Pass. Se vuoi ancora giocare a uno di questi titoli, hai tempo fino ad allora. I giochi interessati sono i seguenti:

«Against the Storm»

«Crypt Custodian»

«Metaphor: ReFantazio»

«Persona 4 Golden»

«Spray Paint Simulator»

Immagine di copertina: Sviluppi di frontiera

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