Due nuovi NAS a 4 alloggiamenti di Ugreen: uno più veloce, l'altro più sottile

Tanto NAS per «pochi» soldi: Ugreen NASync DXP4800 Plus alla prova
di Martin Jud
Due nuovi modelli, più potenza della CPU, caratteristiche diverse: Ugreen amplia la sua gamma di NAS con il NASync DXP4800S e il DXP4800 Pro. I due modelli sono già disponibili in Cina e non è ancora stato annunciato il loro arrivo a livello internazionale.
Con i NASync DXP4800 e DXP4800 Plus, Ugreen ha dimostrato che è possibile ottenere molti NAS con pochi soldi. Ora seguono due nuove varianti: Il NASync DXP4800 Pro è essenzialmente un modello Plus con una CPU più potente e, a scelta, più RAM. Il modello DXP4800S ha una CPU con una velocità di clock più elevata, ma senza un core per le prestazioni, ma è privo di 10 Gigabit Ethernet e si rivolge a utenti con esigenze inferiori. Entrambi i dispositivi sono attualmente elencati solo sulle piattaforme cinesi - non esiste una pagina di prodotto globale.
Il modello Pro è basato su un Intel Core i3-1315U con sei core (2 per le prestazioni + 4 per l'efficienza) e una scelta di 8 o 16 gigabyte (GB) di RAM DDR5 (ufficialmente espandibile fino a 64 GB). Oltre ai quattro alloggiamenti SATA, sono presenti due slot M.2 NVMe (più 1 × SSD di sistema). Sono presenti anche una porta Ethernet da 10 gigabit, un'ulteriore porta Ethernet da 2,5 gigabit, HDMI 2.1, USB-C da 10 gigabit al secondo, quattro porte USB-A e un lettore di schede SD. La varietà di connessioni corrisponde al precedente modello Plus.
Il DXP4800S è basato sulla CPU Intel N150 - con quattro core efficienti e una frequenza di clock più elevata, ma senza un core per le prestazioni come il Pentium Gold 8505 del modello Plus. Dispone inoltre di 8 GB di RAM DDR5, due slot M.2 e quattro alloggiamenti per i dischi rigidi. Tuttavia, ci sono solo due porte Ethernet da 2,5 Gigabit invece di 10 e 2,5 Gigabit per la connessione di rete. C'è una porta USB-A in meno per le altre connessioni, ma per il resto tutto è identico.
Entrambi i modelli sono attualmente disponibili solo sulle piattaforme cinesi. Si attende ancora un annuncio internazionale o l'inserimento nel negozio europeo di Ugreen. I prezzi cinesi - a seconda delle caratteristiche - equivalgono a circa 330 euro per il DXP4800S e a circa 400 euro per la versione da 8 GB e 425 euro per la versione da 16 GB del modello Pro.
La mia musa ispiratrice si trova ovunque. Quando non la trovo, mi lascio ispirare dai miei sogni. La vita può essere vissuta anche sognando a occhi aperti.
