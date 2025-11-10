Novità e trend 11 0

Due nuovi NAS a 4 alloggiamenti di Ugreen: uno più veloce, l'altro più sottile

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 10.11.2025

Due nuovi modelli, più potenza della CPU, caratteristiche diverse: Ugreen amplia la sua gamma di NAS con il NASync DXP4800S e il DXP4800 Pro. I due modelli sono già disponibili in Cina e non è ancora stato annunciato il loro arrivo a livello internazionale.

Con i NASync DXP4800 e DXP4800 Plus, Ugreen ha dimostrato che è possibile ottenere molti NAS con pochi soldi. Ora seguono due nuove varianti: Il NASync DXP4800 Pro è essenzialmente un modello Plus con una CPU più potente e, a scelta, più RAM. Il modello DXP4800S ha una CPU con una velocità di clock più elevata, ma senza un core per le prestazioni, ma è privo di 10 Gigabit Ethernet e si rivolge a utenti con esigenze inferiori. Entrambi i dispositivi sono attualmente elencati solo sulle piattaforme cinesi - non esiste una pagina di prodotto globale.

Test del prodotto Tanto NAS per «pochi» soldi: Ugreen NASync DXP4800 Plus alla prova di Martin Jud

DXP4800 Pro: un plus con una CPU più potente e, in opzione, più RAM

Il modello Pro è basato su un Intel Core i3-1315U con sei core (2 per le prestazioni + 4 per l'efficienza) e una scelta di 8 o 16 gigabyte (GB) di RAM DDR5 (ufficialmente espandibile fino a 64 GB). Oltre ai quattro alloggiamenti SATA, sono presenti due slot M.2 NVMe (più 1 × SSD di sistema). Sono presenti anche una porta Ethernet da 10 gigabit, un'ulteriore porta Ethernet da 2,5 gigabit, HDMI 2.1, USB-C da 10 gigabit al secondo, quattro porte USB-A e un lettore di schede SD. La varietà di connessioni corrisponde al precedente modello Plus.

DXP4800S: versione più sottile e CPU efficiente

Il DXP4800S è basato sulla CPU Intel N150 - con quattro core efficienti e una frequenza di clock più elevata, ma senza un core per le prestazioni come il Pentium Gold 8505 del modello Plus. Dispone inoltre di 8 GB di RAM DDR5, due slot M.2 e quattro alloggiamenti per i dischi rigidi. Tuttavia, ci sono solo due porte Ethernet da 2,5 Gigabit invece di 10 e 2,5 Gigabit per la connessione di rete. C'è una porta USB-A in meno per le altre connessioni, ma per il resto tutto è identico.

Non ancora disponibile a livello mondiale

Entrambi i modelli sono attualmente disponibili solo sulle piattaforme cinesi. Si attende ancora un annuncio internazionale o l'inserimento nel negozio europeo di Ugreen. I prezzi cinesi - a seconda delle caratteristiche - equivalgono a circa 330 euro per il DXP4800S e a circa 400 euro per la versione da 8 GB e 425 euro per la versione da 16 GB del modello Pro.

Immagine di copertina: Ugreen

Mi piace questo articolo! A 11 persone piace questo articolo







