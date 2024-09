Dopo 5 anni: "Satisfactory" è stato pubblicato per intero e colpisce ancora una volta nel segno

Lo studio di sviluppo di "Satisfactory" ha fatto ai fan qualche altro regalo con l'aggiornamento della versione completa. La funzione di viaggio rapido attraverso i portali è solo una delle nuove caratteristiche.

Cinque anni e mezzo: ecco quanto è durata la fase di accesso anticipato del simulatore di costruzione di fabbriche "Satisfactory". Lo studio di sviluppo svedese "Coffee Stain" aveva detto fin dall'inizio che non c'era un calendario fisso per il rilascio completo: voleva sviluppare "Satisfactory" insieme ai fan. E loro si sono buttati a capofitto sul concetto di gioco. "Suchtisfactory" è il nome dato al gioco nella scena del nastro trasportatore. Il rilascio completo avverrà quando il gioco sarà pronto.

E ora il momento è arrivato.

Il 10 settembre, "Satisfactory" è stato finalmente rilasciato nella versione 1.0. Se non conosci "Satisfactory": Di seguito trovi una breve introduzione.

Il rilascio completo ha portato a "Satisfactory" nuovi record di giocatori: 104.677 giocatori stavano giocando ai videogiochi nello stesso momento poco dopo, secondo SteamDB. Anche l'Accesso Anticipato è andato abbastanza bene per un gioco indie di un genere di nicchia, con 15-30.000 persone attive su Steam nello stesso momento.

"Satisfactory" raggiunge e coinvolge i suoi fan, il che si riflette anche nelle recensioni: Dal suo rilascio su Steam nel 2020, "Satisfactory" ha ricevuto più di 145.000 recensioni, il 97 percento delle quali positive. Il gioco è stato inizialmente rilasciato in esclusiva sull'Epic Games Store nel 2019, dove attualmente ha una valutazione dei giocatori di 4,9 stelle su 5.

Nuove caratteristiche della versione 1.0

L'aggiornamento 9 è ora disponibile anche per la versione completa. Le note della patch elencano un'intera armata di nuovi contenuti e "folli caratteristiche fantascientifiche". Ora c'è anche una storia di fondo. Non ho ancora guardato il gioco dopo l'aggiornamento e non voglio spoilerare nulla. Puoi trovare informazioni sulla storia qui.

Per anni ci sono stati vari oggetti "work in progress" in "Satisfactory", che ora hanno finalmente uno scopo. Con il precedente minerale WiP "S.A.M." (Strange Alien Matter), puoi convertire le materie prime in altre materie prime, come il calcare in ferro. Il minerale è necessario insieme ai reperti WiP, le Sfere di Mercer, anch'esse disponibili da molto tempo, per il "deposito dimensionale": se conservi dei pezzi in un deposito di questo tipo in un'altra dimensione, essi sono disponibili in qualsiasi momento. Ciò significa che non è più necessario che siano presenti nel tuo inventario per poterli utilizzare.

"Macchia di caffè" soddisfa anche il desiderio di molti di avere un sistema di viaggio veloce. L'aggiornamento introduce dei portali che ti permettono di teletrasportarti rapidamente in altre località della mappa. Tuttavia, si dice che siano affamati di energia e che siano disponibili solo nel gioco avanzato.

Il "Quantum Encoder" è il nuovo edificio più avanzato del gioco. Si usa per produrre parti complesse. Per funzionare richiede la nuova materia prima "Materia fotonica eccitata". È nuovo anche il "Ficsonium", una risorsa radioattiva che si sblocca al livello più alto e che può essere utilizzata come combustibile nelle centrali nucleari.

Ecco una panoramica della tecnologia quantistica:

Quello che sicuramente farà piacere a molti amici dell'ottimizzazione dei trasporti: I nastri trasportatori Mark-6 sono ora disponibili. Trasportano 1200 oggetti al minuto, 420 oggetti in più rispetto ai marchi 5.

L'aggiornamento porta ancora più edifici e molte nuove opzioni estetiche per il tuo personaggio e l'aspetto della tua fabbrica. Sono stati introdotti nel gioco anche numerosi miglioramenti al bilanciamento e alla qualità della vita. Un ritorno al gioco potrebbe quindi essere utile per i veterani.

Che tipo di gioco è "Satisfactory"?

Non conosci "Satisfactory"? Ok, immagina di lavorare per una società spietata e di essere scaricato su un pianeta alieno incontaminato e idilliaco per sfruttarlo al massimo. Inizi a cercare giacimenti di ferro e rame in prima persona e, se lo desideri, con un massimo di tre amici, estraendo queste risorse prima a mano e poi con macchine minerarie.

Trasforma le materie prime in pezzi sempre più complessi. Hai bisogno di nastri trasportatori per collegare gli edifici minerari alle macchine di lavorazione. Soddisfa la fame di elettricità della tua fabbrica in crescita con file di centrali elettriche a carbone. I fumi di scarico scuri delle centrali elettriche sembrano davvero ammalianti nell'aria pulita del pianeta, soprattutto dopo l'aggiornamento dell'Unreal Engine nel novembre 2023.

Con i vari aggiornamenti nel corso dell'Early Access, sono state aggiunte molte nuove meccaniche per completare il sistema di trasporto a nastro in "Satisfactory", tra cui veicoli, treni, condutture, droni e - come sostituto del viaggio veloce per te stesso e perché puoi - "ipertubi". Si tratta di tubi che puoi utilizzare per spostarti rapidamente tra le tue aree di estrazione e produzione.

Sembra un parco acquatico: tubature e ipertubi.

Fonte: Debora Pape

Le tue linee di produzione hanno bisogno di sempre più spazio, quindi gli alberi secolari devono fare spazio all'industrializzazione: La motosega è la tua migliore amica. Laghi e interi paesaggi scompaiono sotto le fondamenta della tua gigantesca fabbrica. Ci sono anche animali ostili, che dovrai eliminare con una pistola stordente. Ma non aspettarti ondate di assalitori come nel padrino dei giochi di costruzione di fabbriche, "Factorio".

Se ti piace il genere della costruzione di fabbriche, potresti apprezzare anche "Dyson Sphere Programme" o il più recente "Foundry".