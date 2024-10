DJI Air 3S: sensore da 1 pollice e LiDAR

Oltre a una migliore qualità delle immagini, il nuovo drone della serie Air di DJI è progettato per riconoscere meglio gli ostacoli. C'è anche una nuova modalità panorama con sezione dell'immagine selezionabile liberamente.

Il produttore di droni DJI rinnova il suo modello di fascia media. Come il suo predecessore, il DJI Air 3S ha due fotocamere: una principale con una lunghezza focale di 24 millimetri e una teleobiettivo con una lunghezza focale di 70 millimetri. Il design non è cambiato. Il peso aumenta di 4 grammi per un totale di 724 grammi.

La novità più importante è il sensore della fotocamera principale. Ora ha una dimensione di 1 pollice e una risoluzione di 50 megapixel. Il DJI Air 3 aveva ancora un sensore da 1/1,3 pollici con 48 megapixel. Questo sensore è ancora presente nella fotocamera del teleobiettivo. Secondo DJI, il nuovo sensore principale dovrebbe garantire una migliore qualità delle immagini, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione. La gamma dinamica di entrambe le fotocamere è di 14 f-stop.

Il frame rate massimo per i video 4K passa da 100 a 120 fotogrammi al secondo (FPS) grazie al veloce processore d'immagine. Per le registrazioni HDR è di 60 FPS. Grazie a una compressione più efficace, i video occupano il 30 percento di memoria in meno rispetto al modello precedente. Il drone è dotato di uno slot per microSD e la memoria interna è espandibile da 8 a 42 gigabyte.

Sensore LiDAR e nuova modalità panorama

Sono stati apportati ulteriori miglioramenti al rilevamento degli ostacoli: il DJI Air 3S è il primo drone DJI ad avere un sensore LiDAR rivolto in avanti. Questo sensore misura le distanze utilizzando un laser che funziona in modo affidabile anche in condizioni di scarsa illuminazione. In questo modo si dovrebbero evitare ancora meglio le collisioni con gli oggetti.

Il telemetro LiDAR riconosce gli ostacoli frontali anche di notte.

Fonte: DJI

Secondo DJI, l'Active Tracking funziona meglio, ad esempio quando una persona è semi-oscurata. Inoltre, la nuova modalità "Free Panorama" ti permette di definire tu stesso l'area dell'immagine per un panorama. L'Air 3S scatta poi diverse foto di quest'area in modo indipendente e le combina automaticamente per creare la sezione desiderata.

Il DJI Air 3S non fa grandi passi avanti nel complesso. È improbabile che valga la pena fare un upgrade rispetto al modello precedente. Tuttavia, i miglioramenti sono tutti sensati. Questo drone di fascia media si avvicina più che mai alla serie Mavic. È probabilmente il miglior compromesso tra qualità dell'immagine, versatilità e prezzo. Il peso relativamente elevato rimane uno svantaggio.