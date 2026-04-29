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Denuvo è stato craccato: La famigerata protezione anticopia è giunta al termine?

Luca Fontana Traduzione: tradotto automaticamente 29.4.2026

Per anni Denuvo è stato considerato una fortezza tra i sistemi di protezione anticopia, avido di potenza ma efficace. Ora si dice che sia stato violato praticamente per tutti i giochi a giocatore singolo. Denuvo è alla fine?

Denuvo - per coloro che non hanno mai sentito questo nome: Si tratta del software anti-pirateria che i produttori di videogiochi installano da anni nei loro giochi per PC per proteggerli dalla copia illegale. Il principio sembra semplice, ma l'implementazione non lo è affatto. E i costi (per le prestazioni e i nervi) alla fine sono spesso sostenuti dagli acquirenti onesti.

Perché Denuvo è così controverso? Denuvo funziona in background mentre giochi e controlla costantemente se la tua copia del gioco è stata acquistata legalmente. Questi controlli costano in termini di potenza di calcolo. Nello specifico: carico della CPU e tempi di caricamento talvolta più lunghi. Esistono numerosi benchmark che dimostrano che alcuni giochi funzionano in modo sensibilmente più fluido dopo aver rimosso Denuvo. L'ironia della sorte è che se scarichi il gioco illegalmente, di solito ottieni una versione senza Denuvo e quindi con prestazioni migliori. Chi paga, invece, ottiene una versione peggiore. Questo provoca un problema nella Community del gioco.

Ora FitGirl, una fonte ben nota e popolare negli ambienti della pirateria per i cosiddetti «repack» (si tratta di versioni compresse e non ufficiali dei giochi), riferisce che tutti i giochi single-player senza supporto VR sono stati craccati o aggirati. Questo è quanto riportato da IGN.

Hypervisor invece di un vero crack

La differenza cruciale sta nei dettagli. La maggior parte di questi bypass non sono i classici «true crack», cioè la rimozione completa del meccanismo di protezione, ma i cosiddetti hypervisor bypass. Un hypervisor è un livello software che viene eseguito sotto il sistema operativo Windows e che inganna la protezione anticopia facendole credere di essere in esecuzione su un altro hardware.

Tecnicamente, si tratta di una soluzione intelligente. Ma è anche rischioso: chi utilizza questo metodo deve disattivare meccanismi di sicurezza essenziali sul proprio PC, aprendo la porta a potenziali attacchi. Tuttavia, questo ovviamente non ferma nessuno. Lo dimostra l'esempio del gioco di fantascienza «Pragmata»: È stato aggirato tramite hypervisor prima ancora di essere rilasciato.

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La casa madre di Denuvo annuncia delle contromisure

Irdeto, la società dietro Denuvo, ha confermato a TorrentFreak che sta lavorando a una contromisura. Allo stesso tempo, l'azienda ammette che i nuovi bypass rappresentano un problema di sicurezza. Quale dovrebbe essere esattamente questa contromisura - e quando arriverà - è stata lasciata aperta da Irdeto.

Denuvo vale ancora la pena?

Questo solleva una questione che bolle in pentola nell'industria del gioco da qualche tempo: Denuvo ha ancora una ragion d'essere? L'argomento a favore del suo utilizzo è stato finora chiaro: la protezione anticopia tiene a bada i pirati, almeno nelle prime settimane dopo l'uscita del gioco. In altre parole, proprio quando le vendite sono al massimo. Ma se i bypass sono disponibili prima del lancio ufficiale, questo argomento non è più valido.

Quello che rimane sono gli svantaggi. Denuvo consuma potenza di calcolo, in un momento in cui le schede grafiche e l'hardware dei PC stanno diventando sempre più costosi a causa del boom dell'intelligenza artificiale. Chiunque spenda 800 franchi per una scheda grafica non vuole software inutili che girano in background e che costano in termini di prestazioni. Chi ne soffre sono coloro che acquistano i giochi legalmente.

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Resta da vedere se Irdeto riuscirà a ribaltare la situazione con le contromisure annunciate. Per il momento, sembra che Denuvo abbia perso il suo più importante asso nella manica: il tempo.

Causa Denuvo Cosa ne pensi di Denuvo? Non mi preoccupa: l'importante è che il gioco funzioni. Non compro deliberatamente giochi con Denuvo Non sapevo nemmeno cosa fosse Denuvo Non mi importa di Denuvo, basta che venga craccata Votare

Immagine di copertina: Denuvo

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