I produttori di schede grafiche stanno affrontando una crisi esistenziale?

28.1.2026

La crisi della memoria, alimentata dal boom dell'intelligenza artificiale, si sta diffondendo sempre di più. Ora un importante produttore di schede grafiche, Zotac, avverte che la sua esistenza è minacciata.

Zotac lancia l'allarme. Sulla sua piattaforma di vendita coreana Zotac Korea TagTag Mall, l'azienda avverte degli effetti drammatici della carenza di memoria in corso. La situazione è «abbastanza grave da sollevare preoccupazioni per la sopravvivenza dei produttori e dei rivenditori di schede grafiche». Puoi trovare la traduzione del rapporto su questo X-Post.

Il programma cashback è la prima vittima

In origine, Zotac voleva solo annunciare la sospensione del suo programma di percento recentemente introdotto. Tuttavia, l'annuncio si è trasformato in una cupa analisi dell'intero settore delle schede grafiche.

La situazione relativa alla disponibilità di memoria rimane tesa. I fornitori hanno anche annunciato che forniranno meno chip grafici. Secondo Zotac, alcuni modelli di schede grafiche potrebbero quindi presto scomparire dal mercato. L'azienda teme che solo le GPU basate sui processi produttivi di Samsung, ovvero i modelli rimanenti della serie RTX 30, rimarranno disponibili in modo affidabile. A peggiorare le cose, i prezzi dei chip di silicio sono saliti a livelli astronomici.

Esplosione dei prezzi per i modelli top e entry-level

Zotac cita i chip per la RTX 5090 e la RTX 5060 come esempi lampanti dell'aumento dei prezzi. Gli effetti hanno raggiunto da tempo il settore della vendita al dettaglio: Da noi in negozio non è più possibile trovare modelli di RTX 5090 immediatamente disponibili a meno di 3300 franchi/euro. Nel novembre 2025 erano ancora disponibili a circa 2500 franchi. La situazione con la RTX 5060 è attualmente meno drastica, ma i prezzi stanno aumentando anche in questo caso. Zotac assicura che non è possibile trovare modelli immediatamente disponibili a meno di 3300 franchi / euro nel nostro negozio.

Zotac ci assicura che manterrà le schede al prezzo più accessibile possibile dal punto di vista economico. La cancellazione del programma di bonus coreano è probabilmente un tentativo di stabilizzare i margini di profitto a fronte dell'esplosione dei costi dei chip di memoria. Se le dichiarazioni dell'azienda sono corrette, è difficile evitare ulteriori aumenti di prezzo e strozzature nella fornitura.

Minaccia esistenziale per i produttori specializzati

Le preoccupazioni esistenziali di Zotac potrebbero non essere esagerate. Soprattutto per i produttori di schede grafiche che si affidano a un unico fornitore di chip. Molte aziende di hardware hanno ampliato il loro portafoglio includendo schede madri, sistemi di raffreddamento ad acqua AIO e periferiche di gioco. Tuttavia, non tutte le aziende hanno diversificato negli ultimi anni. L'improvviso sconvolgimento del mercato lascia poco tempo per gli aggiustamenti.

