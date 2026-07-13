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Decisione del tribunale dell'UE: i servizi di streaming possono essere "restituiti"

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 13.7.2026

Se oggi sottoscrivi un abbonamento streaming a Netflix e simili, in alcuni casi devi rinunciare al tuo diritto di recesso. Una sentenza della Corte di giustizia europea, tuttavia, ora offre speranza.

In linea di principio, nell'Unione Europea, per le cosiddette vendite a distanza (acquisti online, contratti telefonici, ecc.) esiste un diritto di recesso o di ripensamento. Ciò significa che, dopo aver ricevuto un prodotto, puoi dichiarare il tuo recesso entro un massimo di 14 giorni. Non devi fornire alcuna motivazione. Puoi semplicemente rispedire il prodotto e il venditore deve rimborsarti il denaro.

Finora la situazione era diversa per i servizi di streaming. Alcuni hanno generalmente escluso il diritto di recesso, con la motivazione che si trattava di «contenuti digitali», per i quali le norme UE lo consentono.

Non un contenuto, ma un servizio

La Corte di giustizia europea la vede diversamente. Un abbonamento in streaming è un «servizio digitale». Ciò è particolarmente vero se si basa sul comportamento dell'utente e si adatta di conseguenza. Ad esempio, se l'algoritmo ti consiglia una determinata serie o un film in base al tuo comportamento di streaming.

Un'associazione di consumatori austriaca ha citato in giudizio Sky.

La decisione del tribunale è stata presa a seguito di una causa in Austria. Un'associazione di consumatori locale ha citato in giudizio il servizio di streaming Sky. Anche quest'ultimo aveva escluso il diritto di recesso di 14 giorni nelle sue condizioni generali, se i clienti avevano espressamente acconsentito all'utilizzo immediato dell'offerta. Sebbene i tribunali austriaci debbano ancora confermare questa sentenza, la situazione legale è molto simile, ad esempio in Germania, in modo che per i servizi di streaming «sussista la necessità di modificare le loro condizioni generali in tal senso», come ha spiegato un avvocato alla «dpa».

Attenzione al periodo di prova gratuito

Se il fornitore di streaming offre un periodo di prova gratuito, si conclude già un contratto a distanza. Ciò significa che hai un diritto di recesso. Tuttavia, il termine di 14 giorni inizia già dopo la conclusione del contratto, indipendentemente dal fatto che si tratti di una fase di prova gratuita o meno. Il servizio deve però informarti in modo trasparente e chiaro sulla durata della fase di prova e sulla sua scadenza. Se non lo fa, il termine di 14 giorni ricomincia da zero non appena il tuo abbonamento diventa a pagamento. Riceverai quindi un nuovo, secondo diritto di recesso.

I portali di streaming più comuni informano chiaramente. Se il periodo di prova gratuito è di 14 giorni o più, è più semplice disdire semplicemente alla fine di questo periodo. Con la maggior parte dei fornitori, questo si fa con pochi clic del mouse.

Nessuno streaming gratuito per gli eventi

Non devi sperare di poter ora usufruire regolarmente di streaming gratuiti e poi revocare il tuo abbonamento. Se hai accettato di iniziare immediatamente lo streaming (a pagamento), devi pagare in proporzione. Quindi, se hai trasmesso in streaming per due giorni, il fornitore può addebitarti questi due giorni anche in caso di recesso. Non esiste quindi una finale di Champions League gratuita.

Immagine di copertina: Shutterstock

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