Novità e trend 22 4

Davinci Resolve diventerà un concorrente di Lightroom?

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 14.4.2026

Blackmagic ha annunciato una nuova versione del software video Davinci Resolve. Oltre a numerose nuove funzionalità per la produzione video, la versione 21 introduce per la prima volta un modulo fotografico. Questa potrebbe essere una nuova concorrenza per Adobe.

Davinci Resolve è conosciuto soprattutto dai produttori di video. Tuttavia, il prossimo aggiornamento del software, Davinci Resolve 21, porta con sé interessanti novità per i fotografi. Blackmagic sta ampliando il pacchetto con un modulo fotografico che include sia la gestione delle immagini che l'editing RAW. Questo lo rende uno sviluppatore RAW a tutti gli effetti.

Il software di Blackmagic è disponibile in versione gratuita, il che lo ha reso molto popolare. Questo sarà anche il caso della prossima versione. Attualmente Blackmagic fa pagare 305 euro per la versione a pagamento. Purtroppo, dalla descrizione delle nuove funzioni non è chiaro quali di esse saranno disponibili anche nella versione gratuita.

E' già disponibile una versione beta che puoi scaricare. Ma fai attenzione: almeno su Mac, il programma di installazione sovrascrive il vecchio software Resolve senza alcun avviso. Inoltre, il lettore RAW non ha funzionato per me. Al momento aspetterei a provarlo.

Dopo un breve controllo iniziale, posso dire che almeno le funzioni di base sono disponibili anche nella versione gratuita. Tuttavia, mancano alcuni strumenti di intelligenza artificiale. Resolve 21 dispone di una nuova pagina «Photo Page». Qui puoi effettuare le impostazioni di base come il bilanciamento del bianco, la schiarita delle ombre, la riduzione delle alte luci, la saturazione o il contrasto. La funzionalità della pagina delle foto non mi entusiasma. Ma la cosa più interessante è che le pagine Colore e Fusione possono essere utilizzate anche per le foto. Questo apre nuove possibilità, ad esempio per la progettazione del colore, uno dei punti di forza di Davinci Resolve.

Resolve 21 può importare i cataloghi di Lightroom. Offre una gestione delle immagini con parole chiave, valutazioni, preferiti e tag. È questo il killer di Lightroom, come alcuni hanno già proclamato? Io sono scettico. La nuova funzione fotografica dovrebbe essere particolarmente interessante per chi ha già familiarità con Davinci Resolve. E soprattutto per tutti coloro che lavorano in modo ibrido con foto e video. Avere gli stessi strumenti per foto e video e ottenere lo stesso look potrebbe essere un grande vantaggio. Per la fotografia pura, invece, passare da Lightroom significa un grande cambiamento. Al momento non posso dire se ne varrà la pena. In ogni caso, sarebbe un bene per il mercato se Adobe avesse più concorrenza.

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