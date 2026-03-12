Core Ultra 200S Plus: due nuove CPU Arrow Lake

Novità e trend
di Siri Schubert
Intel sta aggiornando la sua offerta di CPU per desktop. I due nuovi processori della serie "Arrow Lake" hanno core aggiuntivi e supportano una RAM più veloce.
» Secondo Intel, il Core Ultra 7 270K Plus è nientemeno che il «processore desktop da gioco più veloce di tutti i tempi. Dispone di 24 core di elaborazione, con gli otto core per le prestazioni che raggiungono i 5,5 gigahertz (GHz), avvicinandosi al modello top di gamma Core Ultra 9 285K.
Il Core Ultra 5 250K Plus ha un totale di 18 core di calcolo, sei dei quali sono core di efficienza che raggiungono i 5,3 GHz in modalità turbo. Rispetto ai due predecessori - Ultra 7 265K e Ultra 5 245K - Intel ha aumentato la connessione dati tra i chiplet (frequenza di clock die-to-die) di 900 megahertz. Nominalmente, quindi, raggiungono i 3,0 GHz e una costosa scheda madre Z890 non è più necessaria. La frequenza di clock die-to-die aumenterebbe solo di altri 200 megahertz con il profilo di overclocking 200S Boost. Il limite di memoria passa da DDR5-6400 a DDR5-7200.
In un confronto interno con i loro predecessori, si dice che il 250K Plus e il 270K Plus offrano rispettivamente il 13 e il 15 percento di prestazioni in più. Rispetto alla concorrenza di AMD - in particolare il Ryzen 9 9700X e il Ryzen 5 9600X - Intel misura tra l'83 e il 103 percento di prestazioni in più in varie prove di benchmark.
Intel non ha presentato il già vociferato Core Ultra 9 290K. Sembra che ci sia poco spazio per i miglioramenti nella fascia alta. Tuttavia, sono previste altre nuove edizioni nella fascia bassa, tra cui le versioni F più economiche senza chip grafico integrato.
Il Core Ultra 7 270K Plus è ancora più lento del Core Ultra 9 285K, che però costa circa un terzo in più. Questo fa sì che la nuova CPU sembri interessante anche senza il superlativo di Intel.
Intel venderà i due nuovi processori a partire dal 26 marzo 2026 e il loro prezzo di vendita consigliato negli USA non è cambiato rispetto alle varianti precedenti. Il Core Ultra 5 250K Plus costerà 199 dollari e il Core Ultra 7 270K Plus 299 dollari. I prezzi in questo paese seguiranno l'inizio delle vendite.
