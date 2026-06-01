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Computex 2026: Acer e Dell presentano nuovi notebook entry-level

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 1.6.2026

Grazie al successo del MacBook Neo, altri produttori, come Acer e Dell al Computex, stanno nuovamente osando puntare sulle versioni low-cost nei loro nuovi prodotti.

Il MacBook Neo sembra avere un tale successo che anche altri vogliono una fetta della torta. Acer e Dell hanno presentato al Computex nuovi notebook con caratteristiche e prezzi in diretta concorrenza con il portatile economico di Apple.

L'imitazione è la forma più alta di riconoscimento

Apple ha chiarito con il MacBook Neo che non si tratta solo di prestazioni e potenza di calcolo. Il notebook più economico dell'azienda ha solo otto gigabyte (GB) di RAM e adotta un approccio insolito per un notebook con il chip A18 dell'iPhone. Questo soddisfa facilmente le esigenze di molte persone. Il nostro collega Samuel Buchmann critica soprattutto le connessioni spartane e la mancanza di illuminazione della tastiera.

video Test del prodotto MacBook Neo alla prova: sensazione di alta qualità a un prezzo conveniente Samuel Buchmann 169 138

Anche l'editing di immagini con Lightroom è possibile sul MacBook Neo. Ho provato a farlo qualche anno fa su un notebook Windows con otto GB di RAM e non riuscivo nemmeno a spostare il riquadro di selezione senza aspettare secondi. I test successivi mostreranno se la situazione migliorerà con i nuovi processori Intel Core 300 (Wildcat Lake) che Acer e Dell hanno scelto.

Dell XPS 13: meglio equipaggiato del MacBook Neo

Sulla scheda tecnica, il Dell XPS 13 è meglio equipaggiato del MacBook Neo. Ha l'illuminazione della tastiera che manca ad Apple e utilizza USB 3.2 Gen 2 con un massimo di dieci Gbit/s per entrambe le porte USB-C. Con il Neo, solo una porta è così veloce, ma Apple installa anche un'uscita audio.

Il touchscreen del MacBook 13 è più performante di quello del MacBook Neo.

Lo schermo touchscreen dell'XPS 13 misura 14 pollici e ha una risoluzione di 2560 × 1600 pixel. Copre interamente lo spazio colore DCI-P3 e la frequenza di aggiornamento raggiunge i 120 hertz. Il MacBook Neo, il cui schermo non risponde al tocco, ha una frequenza di aggiornamento di soli 60 hertz.

Solo la configurazione base del Dell XPS 13 è alla pari con il MacBook Neo in termini di prezzo.

Fonte: Dell

Nella configurazione base, l'XPS 13 ha otto GB di RAM. Con 512 GB, il suo SSD è due volte più grande di quello del MacBook Neo. In altre parole, pagherai 100 euro in più ad Apple per avere 512 GB di spazio di archiviazione. Dell offre anche il notebook con 16 o 32 GB di RAM, processori Core Ultra 300 e porte Thunderbolt 4 a un prezzo maggiorato.

In occasione del lancio del nuovo XPS 13, il Chief Operating Officer di Dell Jeff Clarke ha sottolineato che lo sviluppo del notebook è iniziato prima dell'annuncio del MacBook Neo. Non avrebbe avuto alcun impatto sulla scelta dell'hardware. Tuttavia, non ha menzionato il prezzo.

Il Dell XPS 13 è disponibile solo con touchscreen.

Fonte: Dell

L'XPS 13 dovrebbe essere disponibile in Germania nel secondo trimestre. Dell non ha ancora indicato i prezzi delle varie configurazioni, ma ha annunciato un'offerta «Back-to-School». Alunni e studenti potranno acquistare l'XPS 13 a 799 euro fino alla fine di ottobre. Questo prezzo corrisponde al MacBook Neo con 512 GB di spazio di archiviazione. Dell non ha ancora fornito informazioni sul prezzo e sulla disponibilità per la Svizzera.

Acer Swift Air 14: alla fine è il prezzo che conta

L'unico prezzo noto per lo Swift Air 14 è quello statunitense di 699 dollari per la versione più economica. Anche in questo caso, la RAM può essere espansa da otto a 16 GB con un costo aggiuntivo. Si dice che la memoria SSD possa arrivare a 512 GB. Acer ha installato due prese USB-C con Thunderbolt 4 e ha aggiunto una presa USB-A (USB 3.2).

L'Acer Swift Air 14 sarà rilasciato nel terzo trimestre.

Fonte: Acer

Il display da 14 pollici con 1920 × 1200 pixel raggiunge i 120 hertz e copre completamente lo spazio colore sRGB. Con 300 nit, è più scuro dello schermo del MacBook Neo. La batteria dello Swift Air 14 è più capiente con 70 wattora (Wh) rispetto a quella del Dell XPS con 52 Wh.

Acer prevede di vendere lo Swift Air 14 in Europa a partire dal terzo trimestre e annuncerà i prezzi solo poco prima.

Il software come collo di bottiglia

In definitiva, il problema dei nuovi notebook di Acer e Dell potrebbe non essere l'hardware, presumibilmente debole, ma il software. Windows non si adatta perfettamente all'hardware come Apple fa con macOS e i suoi chip. Questo è un altro motivo per cui sarebbe interessante provarli con Linux. Apple ha un altro vantaggio: il fatto che i nuovi notebook di Acer e Dell non siano perfettamente compatibili con l'hardware.

Apple ha un altro vantaggio rispetto a tutti i produttori di Windows. A prescindere dalle sue prestazioni, il MacBook è iconico e quasi un accessorio di moda. Al contrario, i notebook di Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo e altri sono intercambiabili per la maggior parte delle persone.

Immagine di copertina: Acer

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