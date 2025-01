CES 2025: le ultime tendenze in fatto di caricabatterie e power bank

Il CES 2025 ha mostrato gli ultimi sviluppi in fatto di caricabatterie e power bank. Con il Nexode Desktop GaN Charger di Ugreen, ad esempio, puoi ricaricare fino a cinque computer portatili contemporaneamente o anche dispositivi ad alto consumo energetico come una bicicletta elettrica.

Al CES 2024, diversi produttori hanno presentato i loro ultimi caricabatterie e power bank. In questo articolo ti presenterò alcuni di questi nuovi prodotti

Caricatore Nexode Desktop GaN di Ugreen: 500 watt di potenza per un massimo di sei dispositivi

Ugreen presenta il Nexode Desktop GaN Charger con una potenza di 500 watt. Il caricabatterie può caricare fino a sei dispositivi contemporaneamente grazie alle sue cinque porte USB-C e una porta USB-A. Ciò significa che puoi ricaricare cinque smartphone o laptop allo stesso tempo, ad esempio. Inoltre, è abbastanza potente anche per i dispositivi più grandi e affamati di energia come le biciclette elettriche.

Puoi anche caricare la tua Id-e con il caricabatterie di Ugreen.

Una porta USB-C offre un massimo di 240 watt. La potenza delle altre porte è di 100 watt per l'USB-C e di 22,5 watt per l'USB-A. Se stai caricando più dispositivi contemporaneamente, la velocità di ricarica potrebbe essere leggermente inferiore. Il caricabatterie supporta gli standard di ricarica rapida USB-PD 3.1 e Qualcomm Quick Charge 3.0.

Sei chip GaN sono stati installati per la ricarica dei dispositivi.

Sono installati sei chip GaN. Il caricabatterie offre i consueti meccanismi di protezione contro il surriscaldamento. I chip GaN sono realizzati in nitruro di gallio e sono in grado di gestire tensioni e correnti più elevate con minori perdite. Inoltre, possono funzionare a temperature più elevate rispetto ai chip di silicio e richiedono meno componenti. Sono quindi più piccoli e leggeri. Inoltre, si commutano più velocemente rispetto ai chip di silicio.

Le dimensioni del caricabatterie sono 14,6 × 6,0 × 11,5 centimetri. Il peso è di 1,8 chilogrammi.

Ancora: Nuovo power bank da 165 watt e caricabatterie da 140 watt

Anker presenta due nuovi prodotti: un power bank da 165 watt e un caricabatterie da 140 watt. Il power bank ha una capacità di 25.000 mAh e dispone di tre porte USB-C e una porta USB-A. I cavi integrati sono particolarmente pratici: un cavo USB-C di 30 centimetri, che funge anche da cinghia di trasporto, e un cavo di ricarica USB-C retrattile di 69 centimetri. Un display mostra la velocità di ricarica attuale.

Uno dei cavi USB-C funge anche da tracolla.

Il caricatore da 140 watt di Anker offre anche tre porte USB-C e una USB-A e utilizza l'efficiente tecnologia GaN. Anche in questo caso, un display fornisce informazioni sulla velocità di ricarica delle varie porte. La spina UE aggiuntiva è pieghevole.

Shargeek 300: power bank con 300 watt e illuminazione RGB

Sharge ha presentato il modello Shargeek 300, un power bank con una capacità di ricarica di 300 watt. Questo power bank ha due porte USB-C e una porta USB-A, ognuna delle quali può erogare fino a 140 watt. È presente anche un connettore a barile per la ricarica del power bank stesso. Il dispositivo è caratterizzato da un design semitrasparente e da un'illuminazione RGB personalizzabile. Non posso fornirti alcuna immagine. Tuttavia, The Verge era sul posto.

Baseus EnerGeek MiFi Power Bank: 20.000 mAh e hotspot Wi-Fi mobile

La power bank EnerGeek MiFi di Baseus combina una capacità di 20.000 mAh con le funzionalità di un hotspot Wi-Fi mobile. Dispone di due porte USB-C, una porta USB-A e un cavo di ricarica USB-C integrato, che funge anche da cinghia di trasporto. In questo modo il power bank può ricaricare quattro dispositivi contemporaneamente.

Supporta le reti 4G in tutta Europa.

Supporta le reti 4G in oltre 100 paesi e permette di collegare a internet fino a dieci dispositivi contemporaneamente. La potenza massima in uscita è di 67 watt. Ciò significa che i dispositivi più grandi, come alcuni laptop, devono essere utilizzati da soli per ottenere una potenza sufficiente per la ricarica. Un piccolo display mostra lo stato attuale della ricarica e del Wi-Fi.

Con l'hotspot Wi-Fi mobile puoi collegare a internet fino a dieci dispositivi contemporaneamente.

Baseus ha presentato anche un power bank più tradizionale da 20.000 mAh con due cavi di ricarica USB-C integrati: Enercore CR11. Uno dei due cavi è completamente retrattile. Il power bank ha anche una porta USB-C e una USB-A per collegare i tuoi cavi. Fornisce fino a 100 watt di potenza per un singolo dispositivo ed è dotato di un piccolo schermo che visualizza la potenza attuale e lo stato di carica rimanente.

Satechi "OntheGo Power Bank": ricarica wireless e design elegante

La "OntheGo Power Bank" di Satechi è disponibile in due capacità: 10.000 mAh e 5.000 mAh. Entrambi i modelli supportano la tecnologia Qi2 per una ricarica wireless fino a 15 watt. I power bank sono dotati di una porta USB-C per la ricarica via cavo e possono ricaricare due dispositivi contemporaneamente.

Un supporto integrato e il collegamento ad anello magnetico permettono di posizionare lo smartphone da ricaricare con un'angolazione fino a 120 gradi. I power bank sono realizzati con una sottile struttura in alluminio con accenti in pelle vegana e offrono una morbida superficie in silicone per evitare graffi.

Puoi caricare due o tre dispositivi con i power bank Satechi.

I caricabatterie wireless "OntheGo" sono disponibili anche nei modelli 2-in-1 e 3-in-1. Forniscono contemporaneamente 15 watt di potenza a un iPhone abilitato MagSafe e 5 watt agli AirPods. Il modello 3-in-1 supporta anche la ricarica rapida dell'Apple Watch (Serie 7 e superiori) e tutti i dispositivi possono essere alimentati tramite un unico cavo. Il supporto è pieghevole e pesa 270 grammi per il modello 2-in-1. Il modello 3-in-1 pesa 300 grammi.