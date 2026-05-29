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Caso del blocco della rete: Init7 vince in tribunale

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 29.5.2026

Init7 ottiene un successo contro i blocchi di rete ordinati. L'azienda si difende dai blocchi DNS e ne mette in dubbio la base legale.

Il provider internet Init7, con sede a Winterthur, ha ottenuto il suo primo successo legale nel conflitto sul blocco ordinato della rete. L'azienda si è difesa per mesi contro gli ordini dei pubblici ministeri della Svizzera francese che volevano bloccare l'accesso a determinati siti web. Init7 ha ora ottenuto ragione in un procedimento giudiziario nel cantone di Vaud. La controversia ruota attorno alla questione del blocco dell'accesso a determinati siti web.

La controversia riguarda i cosiddetti blocchi DNS. I provider di Internet intervengono nella risoluzione dei nomi dei siti web. Chi accede a un indirizzo bloccato non riceve più la connessione all'indirizzo IP corrispondente. Anche se il sito web rimane online, appare inaccessibile agli utenti del provider interessato.

«Il gigante» ha obbedito, Init7 ha reagito

La controversia è stata innescata da ordini emessi dalle procure dei cantoni di Vaud e Vallese. Le autorità hanno chiesto ai provider internet svizzeri di bloccare diversi siti web. Da un lato, si trattava di sospette offerte fraudolente e, dall'altro, del sito web del movimento svizzero di lingua francese per la protezione del clima «Grondements des Terres». Mentre fornitori importanti come Swisscom e Sunrise hanno eseguito gli ordini, Init7 ha optato per un altroché. L'azienda ha rifiutato i blocchi DNS e si è rivolta al tribunale.

L'amministratore delegato di Init7, Fredy Künzler, ha messo pubblicamente in dubbio la base giuridica degli ordini. A suo avviso, le disposizioni di legge esistenti non sono sufficienti per obbligare i provider a imporre tali blocchi. Il fatto che altri provider applichino gli ordini non cambia la questione. Init7 ha ricevuto il sostegno dell'avvocato Simon Schlauri. Ha sostenuto che il blocco della rete rappresenta una significativa violazione della libertà di comunicazione. È quindi necessaria una chiara base giuridica per tali misure.

Disputazioni sull'interpretazione del Codice di Procedura Penale

Le Procure hanno basato le loro ordinanze sull'articolo 267 del Codice di Procedura Penale svizzero. Questo articolo regola i sequestri nel contesto di un procedimento penale. Secondo le autorità, i siti web associati a sospetti reati penali possono essere considerati strumenti o supporti. Da ciò deriva la possibilità di bloccare l'accesso a tali offerte. Init7 e la sua società sono stati invitati a presentare un'istanza di sequestro.

Init7 e il suo rappresentante legale hanno una visione diversa. Sostengono che i sequestri sono diretti contro dati o oggetti specifici. La mediazione tecnica dell'accesso a Internet da parte di fornitori terzi non rientra in questa categoria. A loro avviso, il Codice di Procedura Penale non contiene alcuna autorizzazione generale per obbligare i provider a bloccare le reti. Init7 fa riferimento anche alle obiezioni tecniche. I blocchi DNS possono essere aggirati con relativa facilità, ad esempio utilizzando servizi DNS alternativi o altri punti di accesso a Internet. L'azienda critica anche il fatto che il blocco di interi domini potrebbe compromettere la neutralità della rete.

I bus hanno portato alla denuncia

Siccome Init7 non ha attuato i blocchi ordinati, un pubblico ministero ha imposto all'azienda una multa di 6.000 franchi. Il fornitore ha presentato ricorso contro questa decisione. L'attuale decisione del tribunale del Canton Vaud segna un importante passo intermedio in questo procedimento. In un altro caso, Init7 ha perso davanti al tribunale cantonale di Vaud. Il fornitore sta facendo appello alla Corte Suprema Federale. Il capo dell'azienda Künzler è ottimista riguardo alla prossima istanza.

Immagine di copertina: Shutterstock

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