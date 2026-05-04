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Il Parlamento dell'UE rimette all'ordine del giorno la tassa digitale

Florian Bodoky Traduzione: tradotto automaticamente 4.5.2026

Il Parlamento dell'UE vuole una tassa digitale per i giganti della tecnologia, contraddicendo la linea della Commissione nel bilancio 2028-2034.

Il Parlamento Europeo sta rimettendo in gioco la tanto discussa tassa digitale per le grandi aziende tecnologiche, mettendo così in discussione la originale marcia indietro della Commissione UE.

Dove sono i soldi?

Nella sua posizione sul bilancio pluriennale dell'UE per gli anni dal 2028 al 2034, il Parlamento europeo chiede nuove risorse proprie. Questo include esplicitamente un'imposta per le grandi aziende digitali come Google, Meta, Amazon e altre. L'idea alla base è chiara: le aziende che generano un fatturato elevato in tutta Europa con modelli di business digitali dovrebbero contribuire maggiormente al finanziamento dell'UE. Molti eurodeputati ritengono che finora queste aziende abbiano pagato relativamente poche tasse in Europa in relazione alla loro importanza economica.

La proposta di imposta digitale potrebbe portare miliardi all'anno. Per il Parlamento, si tratta di un elemento chiave per ampliare il finanziamento del bilancio dell'UE. Allo stesso tempo, i deputati vogliono ridurre la dipendenza dagli articoli indiretti degli Stati membri. Le entrate derivanti da questo prelievo confluirebbero direttamente nel bilancio dell'UE.

La Commissione vuole eliminare la tassa digitale

La posizione del Parlamento contrasta con le precedenti considerazioni della Commissione UE. In una precedente bozza di bilancio, la tassa digitale non era più stata presa in considerazione. È probabile che la difficile situazione diplomatica con gli Stati Uniti sotto l'amministrazione Trump - dove hanno sede molte delle aziende tecnologiche interessate - abbia giocato un ruolo fondamentale in questa scelta.

Inoltre, la Commissione si è concentrata maggiormente sui negoziati internazionali sulla tassazione delle grandi aziende. L'obiettivo era quello di trovare soluzioni globali ed evitare sforzi nazionali o europei in solitaria. Le voci critiche, tuttavia, hanno accusato la Commissione di non aver sfruttato le potenziali entrate per l'UE.

Gli sforzi solitari nazionali in aumento

L'argomento sta acquistando peso anche in Germania. Una mozione recentemente presentata dal partito Bündnis 90/Die Grünen chiede che le big tech siano tassate in modo adeguato. Soprattutto quelle aziende che generano elevati ricavi con i contenuti digitali e le attività pubblicitarie.

La Germania non è l'unico paese a prendere in considerazione i propri modelli. In Polonia e in Francia, i rispettivi governi stanno lavorando a una tassa su alcune vendite di grandi aziende tecnologiche. L'attenzione è rivolta ai servizi digitali, dove la creazione di valore è spesso difficile da cogliere. L'imposta prevista mira a colpire i settori in cui finora sono stati effettuati pagamenti fiscali relativamente bassi.

La Francia dispone già di una normativa sulla tassazione dei modelli di business digitali, che ora verrà ulteriormente sviluppata. Per anni, la Francia è stata uno dei paesi che ha spinto per una maggiore tassazione delle grandi aziende tecnologiche a livello europeo. Queste diverse iniziative nazionali stanno aumentando la pressione sull'UE affinché trovi una linea comune.

Immagine di copertina: Shutterstock

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