Canon RF 28-70mm F2.8 - sì, un altro zoom standard

Canon lancia sul mercato un altro obiettivo zoom standard. È leggero, veloce ed economico, ma non offre un angolo particolarmente ampio.

L'ultimo obiettivo della gamma Canon ha una lunghezza focale compresa tra 28 e 70 millimetri. Un classico zoom standard parte da 24 millimetri. In questo modo si sacrifica un po' di grandangolo. In cambio, l'obiettivo è molto più leggero ed economico. Rispetto al 24-70 mm, pesa solo 490 grammi invece di 900 grammi. Questo con la stessa velocità di f/2,8 in tutto.

A differenza del 24-70, il nuovo obiettivo 28-70mm non è un obiettivo L. Anche per questo motivo il peso e il prezzo sono inferiori. L'ottica non si avvicina molto a quella del 24-70 mm. Secondo Canon, tuttavia, questo obiettivo è anche resistente alle intemperie. È dotato di uno stabilizzatore d'immagine che compensa fino a 5,5 stop.

Questo rende il nuovo 28-70 mm un'alternativa interessante se non dipendi dal grandangolo da 24 mm. Questo è il caso, ad esempio, se hai già un obiettivo grandangolare come il 14-35mm oder das 15-35mm hast.

Classificazione nella giungla degli zoom standard

Questo significa che Canon ha ben sei obiettivi zoom standard tra cui scegliere. Per aiutarti a decidere quale sia quello giusto per te, ti presenterò brevemente anche gli altri quattro.

Il mostro della velocità

Con un peso di 1430 grammi, non è certamente adatto a tutti, soprattutto perché il prezzo non è privo di inconvenienti e l'obiettivo è l'unico di quelli elencati qui a non avere uno stabilizzatore d'immagine. Tuttavia, è ideale come obiettivo per ritratti.

L'esagerazione

In questo caso si ottengono 105 anziché 70 millimetri nella gamma dei teleobiettivi. A parità di intensità luminosa, questo significa una maggiore sfocatura dello sfondo. In modo insolito per Canon, è presente una ghiera per l'apertura del diaframma, perché l'obiettivo si rivolge a persone per le quali il video è importante quanto la fotografia. Il peso (1430 g) è piuttosto doloroso e il prezzo lo rende un prodotto di nicchia.

Tele invece di intensità luminosa

Con questo obiettivo, sacrifichi un po' di velocità in cambio di un maggiore zoom rispetto all'obiettivo classico. Rispetto al veloce 24-105 mm, pesa solo la metà e costa molto meno.

Macro invece di ritratti

Questo obiettivo ha un'intensità luminosa ancora minore, ma è ancora più leggero ed economico. Non è l'ideale per i ritratti. Tuttavia, con questo obiettivo puoi avvicinarti di più rispetto agli altri. 34 centimetri di distanza di messa a fuoco ravvicinata nella gamma dei teleobiettivi significano un ingrandimento di 0,4x - questo rende l'obiettivo molto adatto alla fotografia di oggetti e a scatti macro leggeri.