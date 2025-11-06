Novità e trend 34 9

Canon lancia EOS R6 Mark III e un obiettivo veloce e conveniente

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 6.11.2025

Rispetto al suo predecessore, la nuova fotocamera Canon offre molto di più in termini di video. Anche la funzione di scatto continuo è stata migliorata. Un'altra novità: un obiettivo che dovrebbe interessare molte persone.

Canon presenta il successore della EOS R6 Mark II, che ha ormai tre anni. La R6 III ha un nuovo sensore, lo stesso della videocamera EOS C50 presentata a settembre. La risoluzione passa da 24 a 32,5 megapixel. Il nuovo sensore è anche esposto sul retro, il che dovrebbe significare un miglioramento della sensibilità alla luce.

Un ottimo sensore per i video

La risoluzione non è sufficiente per l'8K. La R6 III offre 7K come massima risoluzione video, in formato RAW se necessario. 7K corrisponde a 6960 × 3672 pixel o 6960 × 4640 pixel con Open Gate, cioè quando viene utilizzata l'intera superficie del sensore - i video hanno quindi un rapporto d'aspetto di 3:2. La frequenza massima dei fotogrammi per 7K è di 60 fotogrammi al secondo (FPS), anche se con Open Gate si possono ottenere solo 30 FPS. La R6 III raggiunge la qualità 4K in sovracampionamento con 60 FPS, senza sovracampionamento a 120 FPS. Questi valori corrispondono a quelli della Canon EOS C50. Tuttavia, a differenza della C50, la R6 III non ha un sistema di raffreddamento attivo e quindi rischia di surriscaldarsi più rapidamente.

Fonte: Canon

Il nuovo sensore è più veloce e quindi presenta effetti di rolling shutter meno pronunciati rispetto alla R6 II. Questo è importante non solo per i video, ma anche quando si devono fotografare movimenti molto veloci con l'otturatore elettronico.

Migliore funzione di scatto continuo

È giusto che Canon abbia migliorato la funzione di scatto continuo. La memoria buffer ora può contenere 150 immagini RAW o 280 immagini CRAW. La preregistrazione è diventata più facile da usare: Con la R6 III è possibile accedere direttamente alle singole immagini RAW, mentre con la R6 II le immagini continue in preregistrazione vengono incapsulate in un video, dal quale è possibile estrarre i singoli fotogrammi. Molti utenti hanno trovato questa soluzione macchinosa.

Lo slot per schede offre sia UHD-II che CFexpress.

Fonte: Canon

La velocità massima rimane di 40 FPS con l'otturatore elettronico. Grazie alla riduzione dell'otturatore, ora è possibile utilizzarlo anche nei casi in cui in precedenza veniva utilizzato l'otturatore meccanico più lento (12 FPS).

A differenza della C50, la R6 III offre anche uno stabilizzatore d'immagine integrato. Secondo Canon, questo sistema compensa fino a 8,5 stop di esposizione: un ottimo valore. La Canon EOS R6 Mark III sarà disponibile a partire dal 20 novembre con un prezzo di 2599 franchi o 2899 euro. La R6 II rimarrà nell'assortimento come alternativa più economica. Per gestire le elevate velocità di trasmissione dei dati, la R6 III non dispone più solo di slot per schede UHD II, ma anche di uno slot UHD II e di uno slot CFexpress (tipo B).

Nuovo obiettivo RF 45mm f/1.2 STM

Un'altra novità dell'assortimento Canon è l'RF 45mm f/1.2 STM: un obiettivo a focale fissa che pesa solo 346 grammi nonostante l'elevata velocità di f/1.2 e costa solo 449 franchi o 499 euro (RRP).» Non è un obiettivo L, ma si dice che la qualità dell'immagine sia «almeno pari a quella dell'obiettivo EF 50mm f/1.2L USM.

L'obiettivo dovrebbe interessare anche i possessori di fotocamere Canon con sensore APS-C (R7, R10, R50, R100). Su queste fotocamere, l'obiettivo presenta una sezione d'immagine più stretta che corrisponde a 72 millimetri nel formato full-frame, il che lo rende ideale per la fotografia di ritratto, in cui è richiesta una grande intensità di luce.

Immagine di copertina: Canon

