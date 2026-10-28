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Black Friday Weeks da Digitec e Galaxus – sì, "Weeks", quindi al plurale

Martin Jungfer Traduzione: tradotto automaticamente 28.10.2026

La clientela ordina, Galaxus e Digitec consegnano. Questo varrà anche per il Black Friday del 2026. Quest'anno estenderemo ulteriormente il periodo con offerte e promozioni speciali.

Che tu lo voglia o no: lunedì 16 novembre, su Digitec e Galaxus inizia il Black Friday. Fino a lunedì 30 novembre, ci saranno oltre 1000 prodotti* a prezzi particolarmente scontati.

No, non so se la Switch 2 sarà inclusa. E no, l'elenco delle offerte non sarà disponibile in rete come leak in anticipo. Inoltre, nessuno da noi manipola i prezzi in precedenza per far sembrare lo sconto di un prodotto più grande in seguito. Con queste precisazioni, spero di aver risolto parte delle domande e delle congetture per la sezione commenti qui sotto.

Prima di scorrere direttamente verso il basso, ecco comunque qualche altra informazione.

Perché non ci sono offerte davvero buone solo per un giorno?

Con una durata di circa due settimane attorno al Black Friday – che, per inciso, è il 27 novembre – gli ordini si distribuiscono in modo più uniforme. La nostra logistica riesce a gestire meglio l'aumento del volume. Già negli anni passati, il Black Friday esteso a circa una settimana si è rivelato efficace. Anche nelle nostre filiali ci sono stati tempi di attesa meno lunghi rispetto al passato, quando le offerte erano disponibili solo il giorno stesso del Black Friday.

La tua opinione su... ... il Black Friday è richiesto. Ancora più lungo? Bene, mi prenderò metà novembre di ferie per questo... Voglio che tutto torni come una volta! Non mi importa affatto, controllo sempre lo storico dei prezzi prima di acquistare. Che bello! Non vedo l'ora di scoprire ogni singola offerta. Ottimo sviluppo! E l'anno prossimo, per favore, offerte per tutto il mese di novembre. Voglio solo vedere i risultati. Votare

Quanto sono interessanti le offerte?

I nostri buyer hanno acquistato determinati contingenti da produttori e fornitori che possiamo offrire a prezzi particolarmente vantaggiosi. Le quantità sono limitate e i prezzi sono validi solo durante il periodo promozionale.

Tuttavia, per ogni prodotto ti diamo la possibilità di verificare tu stesso se un'offerta è davvero abbastanza interessante per te. Mostriamo l'andamento dei prezzi in modo trasparente. Così puoi vedere se il prezzo del Black Friday è davvero il più basso.

A proposito, il Black Friday non è più da tempo il giorno del consumo incontrollato, in cui il cervello si spegne e la FOMO riempie i carrelli. I nostri dati mostrano che i clienti rimandano consapevolmente gli acquisti più grandi a novembre e cercano attivamente e miratamente buone offerte durante le settimane promozionali. Le buone offerte non sono quindi più una sorpresa, ma un'aspettativa. E naturalmente esaudiamo il tuo desiderio, visto che pianifichi in modo così strategico.

Da quando ci saranno nuove offerte?

Abbiamo deciso di pubblicare tutte le offerte del Black Friday fin dall'inizio, lunedì 16 novembre. Così vedrai subito tutto ciò che è disponibile. Ciò significa anche che non aggiungeremo nuove offerte o promozioni in seguito.

Troverai le offerte sulla homepage o nell'app a partire da lunedì 16 novembre, in alto. Tutte le offerte rimarranno online fino a esaurimento scorte, al massimo fino a lunedì 30 novembre.

Hai ancora domande? Scrivile nei commenti.

*) Per i lettori in Germania: purtroppo nel vostro shop non ci sono così tante offerte, ma possiamo offrirne comunque ben oltre 100.

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