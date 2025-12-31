Novità e trend 21 2

Asus presenta il monitor da 32 pollici con l'ultima generazione di QD-OLED

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 31.12.2025

Il ROG Swift PG32UCDM3 è più luminoso del suo predecessore. Il nuovo rivestimento dovrebbe inoltre ridurre al minimo uno dei principali problemi degli OLED QD.

In vista della fiera dell'elettronica CES Asus sta presentando una nuova versione dei suoi popolari OLED da 32 pollici con risoluzione 4K. Il ROG Swift PG32UCDM3 ha un pannello OLED QD di quarta generazione. È probabile che sia lo stesso del nuovo G80SH di Samsung.

Asus non ha ancora fornito informazioni sulla luminosità, ma Samsung parla di 300 nit per il suo modello, presumibilmente a schermo intero. Si tratta di circa il 20% in più rispetto ai precedenti monitor QD OLED, che raggiungono circa 250 nits. Gli altri dati chiave rimangono invariati: frequenza di fotogrammi di 240 hertz, risoluzione 4K (3840 × 2160 pixel), copertura del 99 percento dello spazio colore DCI-P3. Oltre a HDMI 2.1 e USB-C con alimentazione da 90 watt, Asus ha installato anche DisplayPort 2.1 con la massima larghezza di banda (UHBR20).

C'è bisogno di DisplayPort 2.1? Le velocità di trasferimento dati richieste per un segnale a 10 bit con vari algoritmi di compressione.

Fonte: Screenshot YouTube / TFTCentral DisplayPort 2.1 supporta una velocità di trasmissione dati più elevata rispetto alla versione 1.4 - la quantità esatta dipende dallo standard: UHBR10 arriva a 40 Gbps, UHBR13.5 a 54 Gbps e UHBR20 a 80 Gbps. Le alte velocità di trasmissione dei dati sono necessarie solo per risoluzioni e frame rate elevati. Inoltre, il segnale dell'immagine può essere ridotto di dimensioni grazie alla compressione del flusso video (DSC), senza alcuna perdita di qualità. Con DSC 3.0, la larghezza di banda di DisplayPort 1.4 è sufficiente anche per il 4K a 240 hertz.

La pellicola BlackShield per migliorare i livelli di nero

Oltre alla luminosità, l'innovazione più importante è un nuovo rivestimento che Asus chiama «BlackShield Film». Il suo scopo è quello di ridurre il principale svantaggio del QD OLED rispetto al WOLED (l'altra tecnologia OLED di LG): gli scarsi livelli di nero in presenza di luce ambientale elevata. Questi sono tradizionalmente peggiori perché il QD-OLED non dispone del filtro di polarizzazione. In ambienti luminosi, il nero diventa quindi un colore viola scuro.

Nella prima generazione del PG32UCDM (a destra), il nero diventa viola scuro in presenza di luce ambientale intensa. Il livello di nero del WOLED (a sinistra) è meno sensibile.

Fonte: Samuel Buchmann

Secondo Asus, il nuovo rivestimento migliora i livelli di nero del 40 percento in presenza di luce ambientale intensa. Nel comunicato stampa, il produttore parla anche di un rivestimento antiriflesso «che migliora ulteriormente la nitidezza». La pellicola BlackShield è anche estremamente robusta e quindi 2,5 volte più resistente ai graffi rispetto alle superfici precedenti. Questo dovrebbe facilitare la pulizia. Non è chiaro se il rivestimento sia opaco o ancora lucido, come nei precedenti monitor QD OLED di Asus.

Con il nuovo rivestimento, Asus promette meno viola e più nero.

Fonte: Asus

Disponibilità e prezzi del PG32UCDM3 non sono ancora stati definiti.

Immagine di copertina: Asus

