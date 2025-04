Novità e trend 2

Ascolta il vinile ovunque: Toshiba lancia un giradischi portatile con batteria ricaricabile

Lorenz Keller Traduzione: tradotto automaticamente 14.4.2025

Compatto, portatile, con batteria ricaricabile e Bluetooth: puoi portare con te il nuovo giradischi di Toshiba ovunque tu vada.

Non porterei l'Aurex AX-RP10 in spiaggia. Ma perché non portarlo in campeggio o a una festa in giardino con gli amici? Il giradischi di Toshiba fa la sua bella figura anche a casa, soprattutto se non c'è molto spazio a disposizione o se il dispositivo deve essere riposto in un armadio o in un cassetto dopo aver ascoltato i dischi.

Dieci ore di durata della batteria

Il Toshiba Aurex AX-RP10 è uno dei pochi giradischi che gli amanti del vinile possono utilizzare in viaggio. Questo perché il dispositivo è dotato di una batteria integrata da 2000 mAh che, secondo il produttore, garantisce un'autonomia di dieci ore

Gli altoparlanti non sono integrati, ma è possibile collegare cuffie o altoparlanti esterni tramite Bluetooth o una presa da 3,5 millimetri. Per inciso, Toshiba utilizza un chip moderno con Bluetooth 5.4, che supporta codec efficienti.

Il controllo dell'Aurex AX-RP10, che può riprodurre dischi a 33 e 45 giri al minuto, avviene tramite tre pulsanti. Toshiba si affida a una classica trasmissione a cinghia, un piatto in alluminio e una cartuccia a magnete mobile. Questo indica una qualità del suono di fascia media.

Dettagli intelligenti e poche alternative

Mi piace particolarmente un dettaglio: il lettore ha un supporto per la custodia del disco sul retro. È elegante e pratico. Non hai bisogno di ulteriore spazio per riporre la copertina dell'album che sta girando sul giradischi

Puoi inserire la copertina del disco nel giradischi.

Fonte: Toshiba

Il dispositivo è lungo 30 centimetri, largo 16 centimetri e alto 7,4 centimetri. Il peso è di 1,2 kg. L'Aurex AX-RP10 dovrebbe essere facile da trasportare nella borsa in dotazione. Il dispositivo sarà lanciato in Giappone alla fine del mese; il prezzo non è ancora stato fissato. Non è ancora chiaro quando verrà lanciato in Europa.

Senza disco, il dispositivo è bello e compatto.

Fonte: Toshiba

Il Audio-Technica Sound Burger, che purtroppo non è ancora entrato nel nostro assortimento, è ancora più piccolo e leggero. In alternativa, molti modelli sono disponibili con un design a valigetta. Sebbene spesso abbiano altoparlanti integrati, sono più ingombranti e richiedono un collegamento alla rete elettrica. Se viene installata una batteria, come nel caso del Victrola Revolution GO, il giradischi è significativamente più pesante, con oltre tre chili di peso.

Il design accattivante del Toshiba Aurex AX-RP10 non fa eccezione. I designer di gadget non sono così creativi come nel caso dei giradischi. Ti fa venire voglia di tirare fuori i vecchi dischi dalla cantina o di iniziare una nuova raccolta di vinili.

Immagine di copertina: Toshiba

