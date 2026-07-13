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Apple fa causa a OpenAI

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 13.7.2026

Due ex dipendenti Apple sarebbero al centro di un furto sistematico di informazioni. Con queste, OpenAI avrebbe voluto sviluppare il proprio hardware.

Apple porta OpenAI in tribunale. L'azienda di intelligenza artificiale avrebbe rubato segreti commerciali su larga scala per costruire la propria attività hardware.

La denuncia è stata presentata il 10 luglio 2026 presso il tribunale federale del Northern District of California. È diretta contro OpenAI e due ex dipendenti Apple che ora vi lavorano: Tang Tan, ex designer di alto livello di Apple e ora capo hardware di OpenAI, e l'ex ingegnere elettrico Chang Liu.

L'atto di accusa descrive un chiaro schema. I reclutatori di OpenAI hanno chiesto specificamente agli ex dipendenti Apple, durante i colloqui di lavoro, informazioni su prodotti non ancora rilasciati, componenti, processi di produzione e catene di approvvigionamento. Hanno persino chiesto ai candidati di portare prototipi o componenti.

Gli insider avrebbero abusato delle loro conoscenze

Apple considera particolarmente grave il comportamento di Tang Tan: «OpenAI istruisce i nuovi dipendenti su come evitare un controllo accurato quando lasciano l'azienda. Ad esempio, il signor Tan li avverte di non comunicare ad Apple di aver accettato un posto in OpenAI, in modo che possano rimanere in Apple il più a lungo possibile.»

Chan Liu è accusato di aver avuto accesso ai sistemi Apple tramite un laptop aziendale anche dopo la sua partenza. Avrebbe scaricato informazioni riservate. Tra l'altro, «decine di file riservati relativi all'hardware di Apple, comprese informazioni estese e dettagliate su prodotti non ancora rilasciati, presentazioni tecniche, specifiche tecniche e dati di progetto protetti.»

Apple sostiene che OpenAI stia utilizzando queste informazioni per lanciare un proprio dispositivo hardware AI. Secondo la denuncia, l'azienda pubblicizza ai fornitori presunte autorizzazioni da parte di Apple, utilizzandole così per i propri progetti. Apple parla di «comportamento scorretto coordinato a livello istituzionale» e definisce l'attività hardware di OpenAI una costruzione su fondamenta instabili.

OpenAI: «I segreti non ci interessano»

OpenAI respinge le accuse. A «Bloomberg» l'azienda ha dichiarato di non essere interessata ai segreti di altre aziende e di concentrarsi sulle proprie tecnologie.

La disputa è particolarmente delicata perché Apple e OpenAI collaborano strettamente in parallelo. L'iPhone inoltra richieste complesse da Siri a ChatGPT. «Bloomberg» riferisce che le tensioni sono in aumento da tempo. Secondo quanto riferito, OpenAI aveva considerato una propria causa contro Apple perché l'azienda non aveva mantenuto le promesse sulla profondità e la velocità dell'integrazione.

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Apple chiede ora un'ingiunzione. Essa dovrebbe vietare a OpenAI qualsiasi uso, divulgazione o possesso delle informazioni controverse. Inoltre, Apple chiede un risarcimento danni di importo ancora sconosciuto. Il caso mostra anche quanto aggressivamente le aziende di intelligenza artificiale si contendano talenti e know-how. Secondo l'atto di accusa, OpenAI ha assunto oltre 400 dipendenti con stipendi elevati.

Immagine di copertina: Shutterstock

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