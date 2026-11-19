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Anthropic raccoglie 107 miliardi di dollari: la più grande IPO di sempre

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 19.11.2026

Il principale fornitore di IA si quoterà in borsa giovedì pomeriggio. La domanda di azioni prima dell'offerta ha superato di sette volte l'offerta stessa. Al momento dell'avvio delle contrattazioni, Anthropic avrà un valore simile a quello di Tesla o Meta.

A partire dal 19 novembre alle ore 16:00 CET, Anthropic sarà quotata in borsa. Il principale fornitore di IA ha fissato il prezzo di emissione delle sue azioni a 83 dollari USA. Si tratta di una cifra superiore alla forchetta inizialmente prevista di 70-78 dollari. A causa dell'elevata domanda, l'azienda ha inoltre aumentato l'offerta: invece di 825 milioni, sono state vendute 980 milioni di azioni. Ciò genera circa 81,3 miliardi di dollari.

A questi si aggiungono circa 26 miliardi di dollari provenienti da accordi diretti, tra gli altri con Google, Microsoft, Nvidia e AMD. Questi investitori pagano lo stesso prezzo degli azionisti in borsa. Complessivamente, si arriva a 107,3 miliardi di dollari USA, la più grande offerta pubblica iniziale di tutti i tempi. Con questo, Anthropic batte il record di SpaceX di Elon Musk, che a giugno aveva raccolto circa 75 miliardi di dollari.

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La maggior parte del denaro affluisce direttamente ad Anthropic. «Solo» due miliardi vanno direttamente ai sette co-fondatori, che vendono 23,6 milioni delle loro quote private. La valutazione complessiva dell'azienda al prezzo di emissione è di circa 1,5 trilioni di dollari USA. In questo modo, la startup, che ha solo cinque anni, diventa attualmente la dodicesima azienda più preziosa al mondo.

La domanda di azioni ha apparentemente superato l'offerta di sette volte. Secondo la «CNBC», sono stati registrati ordini per circa 500 miliardi di dollari. Per questo motivo, Anthropic ha aumentato sia il prezzo che il numero di azioni emesse. Secondo «Bloomberg», i derivati sul mercato grigio suggeriscono che il titolo subirà un ulteriore balzo di oltre il 20 percento all'avvio delle contrattazioni.

Dietro questa corsa c'è la speranza di profitti futuri. Finora, Anthropic sta bruciando il capitale di rischio dei suoi finanziatori per finanziare la sua rapida crescita. Nei primi nove mesi del 2026, l'azienda ha fatturato 33,2 miliardi di dollari, 13 volte tanto rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, queste cifre non indicano necessariamente il futuro. Nell'ultimo trimestre, la crescita ha subito un rallentamento.

Modello di business controverso, costi elevati

Il prezzo a lungo termine delle azioni di Anthropic dipende dal successo del suo modello di business. Se questo funzioni, rimane controverso. L'attuale domanda di modelli di IA è fortemente sovvenzionata. Inoltre, una parte di essa non proviene da clienti finali, ma da altre startup. Queste acquistano l'accesso all'IA di Anthropic, la integrano in applicazioni specifiche e cercano di rivenderle. La maggior parte di queste startup, tuttavia, non è redditizia e sta a sua volta bruciando capitale di rischio.

Resta da vedere se la clientela finale pagherà prima o poi i prezzi reali per i prodotti di IA. Inoltre, la posizione dominante di Anthropic è fragile. La clientela può facilmente passare da Claude a ChatGPT o ad altri modelli. A differenza dei servizi cloud di Microsoft, Google o Amazon, non c'è quasi alcun vincolo. L'IA generica potrebbe diventare una merce intercambiabile. Sebbene Anthropic venda anche prodotti propri per applicazioni specifiche, questi non costituiscono la parte principale dei ricavi.

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Un ulteriore rischio sono gli enormi impegni finanziari. Anthropic ha firmato contratti per 895 miliardi di dollari per la potenza di calcolo. Circa 70 miliardi di questi scadranno entro un anno. Alla fine di settembre, l'azienda disponeva di circa 132 miliardi di dollari in liquidità e investimenti a breve termine. Il primo utile operativo nel secondo trimestre non è durato a lungo. Nel terzo trimestre, Anthropic è tornata a registrare perdite.

Indicatore per il settore

Anthropic è il primo dei principali fornitori di IA a quotarsi in borsa. L'andamento del titolo è quindi considerato un indicatore per l'intero settore. L'atmosfera è tesa. Cresce la preoccupazione che gli investimenti miliardari alla fine non ripaghino. Gli hyperscaler come Google e Amazon ne finanziano una parte crescente tramite il debito anziché con le proprie forze. Ciò aumenta il rischio. Anche il rifiuto di nuovi data center da parte della popolazione statunitense e l'improvviso cambio di leadership in Nvidia rendono nervosa Wall Street.

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Il concorrente OpenAI ha posticipato la propria IPO all'anno prossimo, anche a causa del sentimento negativo verso l'IA. L'elevata domanda di azioni Anthropic dimostra però che, al momento, il mercato dei capitali sembra ancora disposto a finanziare lo sviluppo dell'IA su larga scala. Con la quotazione in borsa, tuttavia, il settore diventa più trasparente. Anthropic deve ora presentare regolarmente i dati. Per la prima volta, è possibile verificare pubblicamente quanto sia redditizio un laboratorio di frontiera.

È degno di nota anche il finanziamento circolare presente negli accordi privati con Google, Microsoft e Nvidia. Tutti e tre sono grandi azionisti e allo stesso tempo importanti fornitori di potenza di calcolo o chip. I critici mettono in guardia da tempo contro tali circuiti nel mercato dell'IA. In ultima analisi, questi convertono le riserve di capitale in ricavi a breve termine, migliorando così i conti economici degli hyperscaler e dei produttori di chip. Ciò spinge al rialzo i prezzi delle azioni.

Allo stesso tempo, però, le cifre si scollegano sempre più dalla reale domanda di prodotti di IA da parte dei clienti finali. Se questa dovesse rimanere al di sotto delle aspettative, nel peggiore dei casi il settore avrà investito trilioni di dollari nella costruzione di data center di cui non c'è bisogno. Il conto sarà pagato dalla collettività. Da un lato sotto forma di azioni in portafogli privati e fondi pensione, che potrebbero perdere valore. Dall'altro tramite prezzi più alti per l'hardware regolare, poiché i produttori preferiscono attualmente destinare la loro capacità ai chip per l'IA.

Immagine di copertina: Shutterstock

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