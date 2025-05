Novità e trend 12 1

Annunciato "Europa Universalis V": lezioni interattive di storia

Simon Balissat Traduzione: tradotto automaticamente 9.5.2025

Paradox ha parlato a lungo di "Project Caesar". Ora è chiaro che si tratta di "Europa Universalis V". Il successore del capolavoro di grande strategia "UE IV" mira a reinventarsi senza sacrificare la complessità.

Conosci Georg Kastrati, meglio conosciuto come Skanderbeg? Se stai annuendo, o hai radici familiari nei Balcani, o hai studiato storia o hai giocato ai videogiochi di «Europa Universalis IV» ( «EUIV» in breve). Io appartengo a quest'ultimo gruppo e considero Skanderbeg probabilmente il miglior capo di stato del gioco. L'eroe nazionale albanese ha difeso con successo il suo paese dall'espansione ottomana nel XV secolo e ha lasciato un segno nella storia dei Balcani e dell'Europa.

In «EUIV» posso controllare il destino di un paese, ad esempio l'Albania, a partire dal 1444. L'intera mappa del mondo è giocabile, dalla Svizzera a piccole isole come Sulu, nel sud delle Filippine. È assurdo come sembra. Leader, popolazione, relazioni militari, diplomatiche e commerciali sono simulate fin nei minimi dettagli. Il capolavoro di strategia, uscito nel 2013 e ampliato più volte, è ora disponibile con un sequel.

I vestiti nuovi dell'imperatore

Quello che per mesi è stato annunciato come «Project Caesar» ora è stato confermato come «Europe Universalis V». La data di uscita non è ancora nota. Paradox non sta reinventando il gioco. Non c'è ancora un obiettivo nel vero senso della parola. Se io, come Svizzera, non voglio espandere il mio territorio e rimanere il più neutrale possibile, posso farlo. Posso provare a farlo così come posso provare a conquistare il mondo. Tuttavia, gli sviluppatori hanno aggiornato diversi aspetti del gioco.

Più dettagliato

Oltre 30.000 province, 2.100 nazioni, 2.000 culture e 300 religioni. «UE V» è già uno dei progetti di Grande Strategia più ambiziosi al momento del lancio. Il predecessore aveva ben 22 DLC. La nuova edizione vuole continuare su questa linea e si concentra su una mappa ancora più dettagliata fin dall'inizio. Ogni giorno è diviso in ore. In un gioco che simula diversi secoli, dalla fine del Medioevo all'industrializzazione, questo è un livello di dettaglio estremo.

Majapahit è stata l'ultima grande talassocrazia indù dell'arcipelago malese dal 1293 all'inizio del XVI secolo. Lo dice Wikipedia.

Fonte: Paradox

Addio Mana, ciao Pops

Il sistema di mana, spesso criticato, in cui si raccoglievano punti admin, diplo e militari da spendere poi in questioni politiche, dichiarazioni di guerra o nell'esercito, è stato abbandonato. Invece, «UE V» si affida a un sistema con gruppi di popolazione (pops). I fan di Paradox conoscono già questo sistema grazie a «Victoria 3» o «Stellaris». I pops soddisfatti sono importanti perché reclutano nell'esercito, commerciano o coltivano i campi. Malattie, fame o tensioni politiche influiscono sulla loro produttività e quindi sulla stabilità del tuo impero.

I Pops non sono una massa omogenea. La popolazione è composta da gruppi, religioni e atteggiamenti diversi, che possono causare attriti politici interni. È improbabile che la nobiltà protestante di Zurigo vada subito d'accordo con i contadini cattolici dei cantoni originari.

Cento anni in più

Invece del 1444, il gioco inizia nel 1337, quindi hai più di 100 anni in più da giocare. Questo rende il gioco particolarmente emozionante nei panni della Francia o dell'Inghilterra, poiché inizia con la Guerra dei Cento Anni. Nel gioco precedente, potevi entrare in «» solo alla fine della guerra. Non è chiaro quanto sarà dettagliata la simulazione della Svizzera, come ad esempio la battaglia di Grynau tra gli Asburgo e gli abitanti di Zurigo nel 1337.

Ora ha davvero 100 anni!

Fonte: Paradox

Lascia fare all'IA

I giochi di grande strategia sono particolarmente complessi da affrontare, poiché vi si intrecciano diverse meccaniche. Ciò che lo rende così attraente per alcuni è troppo per altri. È qui che «UE V» ti viene in aiuto con le automazioni. Se non ti va di contare i piselli, puoi lasciare la contabilità all'IA. Puoi anche assegnare ai tuoi militari compiti come la difesa dei confini o la caccia agli eserciti nemici.

Cambiamento climatico

La mappa del mondo non è solo visivamente più dettagliata, ma anche meccanicamente. In futuro, le province avranno caratteristiche specifiche: Le forme del terreno, la vegetazione e le zone climatiche influenzano il movimento, il rifornimento e l'esaurimento degli eserciti. I mari ghiacciati aprono strade che prima non c'erano. Le aree desertiche rendono più difficili le conquiste e fanno delle condizioni meteorologiche un fattore rilevante.

Si dice che esistano anche le tempeste, qui un tifone al largo del Giappone

Fonte: Paradox

Gioielli della corona lucidati

Graficamente, «UE V» è più ordinato del suo predecessore. La mappa è un po' più dettagliata e i menu appaiono leggermente più chiari. Tuttavia, il gioco rimane un gioco di grande strategia. Ha quindi più a che fare con Excel che con «Super Mario».

La pressione sta aumentando

Queste sono solo alcune delle innovazioni che Paradox ci presenta e che ci fanno sperare in un degno successore. L'editore è sotto pressione: di recente, «Cities Skyline 2» ha fatto notizia per il suo stato tecnicamente penoso. La simulazione di vita «Life by you» è stata addirittura cancellata immediatamente. Il successo di «Europa Universalis V» avrebbe riportato la pace nell'azienda svedese. Le prime anticipazioni lasciano ben sperare.

