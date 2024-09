Amazon si affida a "Claude" per l'AI Alexa - e probabilmente si fa pagare per questo

Amazon ha in programma di annunciare nuove funzionalità per il suo assistente vocale Alexa nel mese di ottobre. Gli utenti riceveranno l'intelligenza artificiale generativa solo se sottoscriveranno un abbonamento a pagamento.

Amazon sembra aver deciso di affidarsi a una soluzione esterna per i suoi dispositivi Alexa al fine di aggiornarli con l'AI generativa. Secondo un rapporto di Reuters, il chatbot "Claude" sarà utilizzato nella nuova Alexa dotata di AI prevista per ottobre. È stato sviluppato dalla start-up statunitense Anthropic, fondata nel 2021 da ex dipendenti di OpenAI. Amazon ha annunciato un investimento di quattro miliardi di dollari in Anthropic nel settembre 2023 e successivamente ha iniettato altri miliardi. Quindi le due aziende si conoscono già.

Abilitazione delle chiamate a pagamento

La nuova Alexa, conosciuta internamente come "Remarkable", è progettata per consentire conversazioni più lunghe, ricordare le domande fatte in precedenza e rispondere alle nuove domande nel contesto. "Remarkable" permetterà anche di riassumere i messaggi, di formulare e-mail o di acquistare i vestiti giusti per determinate vacanze.

Tutto questo probabilmente non sarà gratuito. Negli Stati Uniti, l'Alexa più intelligente costerà tra i cinque e i dieci dollari al mese. La versione Alexa con timer da cucina e meteo, invece, rimarrà gratuita.

Resta da vedere quanto le persone saranno disposte a pagare. E quanto sia effettivamente ampia la base di utenti attivi. Amazon stessa non divulga alcuna cifra, ma gli analisti ipotizzano che ci siano 100 milioni di persone che utilizzano Alexa regolarmente. Secondo le stime, il percento di queste persone potrebbe essere convinto a sottoscrivere un abbonamento, il che potrebbe portare centinaia di milioni di dollari nelle casse di Amazon. Tuttavia, in questo caso c'è un sacco di congiuntivo in gioco. Dipenderà soprattutto dal fatto che la "notevole" Alexa con un software aggiornato diventi effettivamente un assistente intelligente.

Pochi acquisti attraverso il controllo vocale

Ci sono milioni di dispositivi Echo nelle case di tutto il mondo. Si stima che Amazon abbia venduto oltre 500 milioni di Echo Dots, Echo Shows ed Echo Pops dal loro lancio nel 2014, spesso a prezzo di costo o inferiore. Alexa, l'assistente intelligente, "vive" nei dispositivi, alimentato con le conoscenze provenienti da internet. Un giorno, secondo i piani di Amazon, le persone saranno in grado di ordinare tutto, dal prossimo pacco di pannolini al detersivo per i piatti, con un comando vocale - da Amazon, ovviamente.

Alexa non dovrebbe essere solo un aiuto per gli acquisti, ma parte della vita quotidiana. Avrebbe dovuto accendere la luce, far partire la nostra musica preferita su richiesta e ricordarci che il succo d'arancia nel frigorifero intelligente si stava esaurendo. Ecco come suonava all'epoca.

Dieci anni dopo, la disillusione è grande. Sono pochissimi i dispositivi Alexa che probabilmente controlleranno l'Internet delle cose. La maggior parte di essi è probabilmente sufficiente per avviare un timer per gli spaghetti o prevedere il tempo per domani. Dopotutto, Alexa può anche fare qualche battuta divertente su Fritz o sui calciatori.

Impasse interna, soluzione esterna

Ma i piani di Amazon erano più ambiziosi. Soprattutto dopo la comparsa di strumenti con intelligenza artificiale generativa come Chat GPT, Amazon ha dovuto fare un passo avanti. Anche con le app sul mio smartphone, ora posso avere conversazioni più intelligenti che con la mia obsoleta Alexa. Ecco perché l'assistente vocale dovrebbe essere potenziato con l'intelligenza artificiale. Tuttavia, come hanno rivelato gli addetti ai lavori a Reuters, Amazon non ha fatto finora progressi significativi nello sviluppo interno. In alcuni casi, ci sono voluti dai sette agli otto secondi prima che una richiesta venisse elaborata e desse luogo a una risposta. Secondo i rapporti, solo nel 2022, Amazon avrà subito perdite per circa dieci miliardi di dollari nel segmento Alexa.

Faresti un abbonamento per una Alexa davvero intelligente? Hai una Alexa a casa tua? Cosa fa lì? Fallo sapere a me e alla Community nella sezione commenti.