Amazon Prime adatta "Life is Strange" come serie live-action

Kim Muntinga Traduzione: tradotto automaticamente 8.9.2025

Il franchise di successo "Life is Strange" sta per essere adattato in una serie. Amazon Prime Video sta adattando la storia di amicizia, viaggi nel tempo e decisioni difficili.

Quello che era nato come un gioco indie a episodi sta diventando una produzione di serie internazionale: Amazon Prime Video ha annunciato ufficialmente un adattamento live-action di Life is Strange. La serie è basata sull'omonimo videogioco di Dontnod Entertainment e Square Enix, che fin dalla sua uscita nel 2015 è stato celebrato per la sua profondità emotiva, la forza narrativa e gli argomenti di rilevanza sociale.

Charlie Covell assume la direzione creativa

L'adattamento della serie è stato creato sotto la direzione di Charlie Covell, che si è già fatta un nome con produzioni Netflix come «The End of the F**ing World» e «Kaos». Covell è showrunner, sceneggiatrice e produttrice esecutiva. Covell si identifica come non-binario e usa i pronomi "loro" e "loro". In una dichiarazione, Covell sottolinea il suo legame personale con l'originale:

Sono un grande fan del gioco e non vedo l'ora di condividere la storia di Max e Chloe con altri giocatori e un nuovo pubblico. Charlie Covell

La serie è prodotta da Amazon MGM Studios in collaborazione con Story Kitchen e LuckyChap, la casa di produzione di Margot Robbie, che recentemente ha riscosso un successo mondiale con «Barbie».

La trama rimane fedele all'originale

Secondo il titolo ufficiale, la serie sarà strettamente basata sulla storia del primo gioco. È incentrata su Max, una giovane studentessa di fotografia che scopre di poter tornare indietro nel tempo. Quando usa questa capacità per salvare la vita della sua migliore amica Chloe, le due rimangono invischiate in una rete di segreti e dilemmi morali. Insieme, indagano sulla misteriosa scomparsa di un compagno di classe e scoprono il lato oscuro della loro città natale, Arcadia Bay.

La prima stagione del gioco racconta la storia di Max Caulfield, che scopre la sua capacità di tornare indietro nel tempo.

Fonte: Square Enix

La domanda centrale della serie rimane la stessa del gioco: Fino a che punto ti spingeresti per salvare qualcuno che ami, anche se questo significa perdere tutto il resto?

Un franchise di gioco forte

Life is Strange» è stato a lungo un successo più che unico. Dopo il suo debutto, sono seguiti altri giochi con «Life is Strange: Before the Storm» (2017) e «Life is Strange 2» (2018), che hanno messo al centro della scena nuovi personaggi e prospettive. Con «Life is Strange: True Colors» (2021), il franchise ha ampliato il suo universo includendo il protagonista dotato di poteri empatici Alex Chen.

L'amicizia tra Max e Chloe costituisce il cuore emotivo di Life is Strange - e avrà un ruolo centrale anche nella serie.

Fonte: Square Enix

Solo l'anno scorso è stato pubblicato «Life is Strange: Double Exposure», un altro capitolo che mantiene la serie fresca per i nuovi arrivati e per i fan. La mia collega Cassie lo ha classificato nella sua recensione.

Il legame emotivo che molti giocatori hanno instaurato con la serie si riflette anche in storie molto personali. Ad esempio, la mia collega Cassie descrive nel suo articolo «Life is Strange è stata la mia casa sostitutiva quando ho dovuto abbandonare quella vera» l'impatto che i giochi possono avere ben oltre il puro gameplay.

Retroscena «Life is Strange» è stato la mia seconda casa quando ho dovuto lasciare la mia di Cassie Mammone

Non si conosce ancora il cast

Non ci sono ancora informazioni sul cast o sull'inizio della produzione. Anche una data di uscita specifica non è ancora stata fissata. Ma una cosa è chiara: le aspettative sono alte. «Life is Strange» è considerato una pietra miliare nella progettazione di giochi narrativi e ha creato una base di fan fedeli. La sfida per Covell e il team di produzione sarà quella di trasferire la profondità emotiva e l'estetica visiva del gioco su un nuovo supporto.

Immagine di copertina: Square Enix

