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Amazfit presenta nuovi orologi e nuove funzionalità dell'app per i fan di Hyrox

Siri Schubert Traduzione: tradotto automaticamente 16.6.2026

Amazfit punta sull'allenamento Hyrox: con i nuovi orologi e le nuove funzionalità dell'app, il produttore di smartwatch vuole rivolgersi ancora di più agli appassionati di questa tendenza nel mondo del fitness.

La crescita di questo sport di tendenza è impressionante: se nel 2018 alla prima gara Hyrox hanno partecipato solo 650 atleti, secondo i dati di Bodymedia nel 2025 si contano già circa 900.000 partecipanti, distribuiti in circa 100 gare in tutto il mondo.

In questo boom, il produttore cinese di orologi sportivi Amazfit vuole dire la sua. E ora presenta smartwatch e funzioni nell’app Zepp pensate appositamente per l’allenamento Hyrox. Amazfit chiama tutto questo « «», un nuovo ecosistema incentrato sugli sport ibridi». Si tratta di discipline che combinano forza e resistenza. Fanno parte di questo sistema i nuovi orologi Balance 3 e Balance Ultra.

Cos’è l’Hyrox? L’Hyrox è uno sport ibrido che richiede in egual misura forza e resistenza. Si compone di otto esercizi: ski-ergometro, sled push, sled pull, burpee broad jumps, canottaggio, farmers carry, sandbag lunges e wall balls. Tra un esercizio e l’altro si corre un chilometro. Nelle competizioni non ci sono limiti di tempo, quindi questo sport è adatto sia a chi ha poca esperienza che ai professionisti. Ormai ci sono circa 100 competizioni in tutto il mondo e 15.000 palestre partner dove puoi allenarti con l’attrezzatura ufficiale Hyrox. Anche dal punto di vista economico il marchio Hyrox sta riscuotendo successo: secondo Bodymedia, nel 2025 Hyrox ha raggiunto un fatturato compreso tra 130 e 140 milioni di euro.

L’app Zepp offre le seguenti funzioni pensate appositamente per gli sport ibridi:

Equilibrio dell’allenamento e obiettivo settimanale: a seconda che l’obiettivo di questo blocco di allenamento sia la resistenza o l’aumento della forza, l’app dovrebbe adattare le sessioni di allenamento in base al tuo feedback e al livello di affaticamento misurato.

Carica ibrida: questo valore dovrebbe indicare la tua disponibilità all’allenamento. Vengono presi in considerazione il carico di allenamento attuale, le attività al di fuori dell’allenamento, il recupero, la qualità del sonno, il benessere soggettivo e le variazioni della frequenza cardiaca dovute allo stress lavorativo o a un raffreddore.

Libreria di allenamenti Hyrox: con questa funzione dovresti poter scaricare decine di sessioni di allenamento sugli orologi Balance-3 e Balance-Ultra. Tra queste ci sono anche simulazioni di gara e allenamenti con diversi livelli di difficoltà.

Preparazione mirata alla gara con strategia di gara

Il pacing virtuale è un’altra funzionalità. Inoltre, grazie alle strategie di gara automatizzate e personalizzabili, puoi stabilire quanto tempo dedicare alla corsa e alle varie tappe del percorso. Per quanto riguarda l’analisi delle prestazioni, secondo Amazfit puoi confrontare i tuoi dati con quelli di altri atleti e vedere così come ti posizioni rispetto alla media.

Insieme all’app, i nuovi orologi dovrebbero consentire un controllo mirato dell’allenamento Hyrox.

Fonte: Amazfit

Entrambi gli orologi offrono funzionalità premium

Secondo Amazfit, entrambi gli orologi hanno un display AMOLED da 1,5 pollici con una risoluzione di 480 x 480 pixel, vetro zaffiro e una luminosità massima di 3000 nit. Secondo le specifiche del produttore, il Balance 3 ha un’autonomia di 21 giorni, mentre l’Ultra arriva a 30 giorni. Oltre a Hyrox, sugli orologi ci sono più di 180 profili sportivi. Anche se sono pensati per gli sport al chiuso, le mappe offline sono un’altra caratteristica interessante. A seconda del modello, gli orologi dovrebbero costare tra i 340 e i 550 franchi (370 e 600 euro).

Dopo il successo degli orologi sportivi con coach di corsa come quelli di Garmin, ma anche molti altri marchi, tra cui Huawei, gli orologi con funzioni di monitoraggio dell’allenamento, dei progressi e del recupero pensati appositamente per l’Hyrox sembrano il logico passo successivo. Se questi orologi avranno successo, Amazfit, in qualità di partner ufficiale di Hyrox, potrebbe distinguersi dalla concorrenza focalizzata sulla corsa.

Dato che l’Hyrox si svolge sempre con le stesse tappe nello stesso ordine, un coaching virtuale è la soluzione ideale. Inoltre, con il boom di questo sport, almeno secondo la mia esperienza, gli allenamenti specifici per l’Hyrox vanno a ruba in un batter d’occhio. Un orologio che monitora l’allenamento e fornisce feedback è quindi, almeno in teoria, una buona soluzione. Resta da vedere, però, cosa offrirà nella pratica.

I nuovi orologi Amazifit sono stati appena presentati. Al momento non si sa ancora quando saranno disponibili da noi.

Immagine di copertina: Amazfit

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