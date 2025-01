"Alien: Romulus": il regista corregge il controverso effetto CGI

Qualcosa è andato storto in "Alien: Romulus". Il regista Fede Alvarez ha corretto un effetto appositamente per la versione home cinema che in precedenza aveva fatto molto discutere.

Poche serie sono riuscite a farsi strada nel panorama della cultura pop come "Alien". Dal capolavoro di Ridley Scott del 1979, gli xenomorfi si sono fatti strada tra gli schermi dei cinema, le sale domestiche e, più recentemente, le piattaforme di streaming.

Ma non tutti gli effetti generati al computer sono perfetti.

Ma non tutti gli effetti generati al computer sono perfetti fin dall'inizio - un fatto di cui anche il regista Fede Alvarez ha dovuto rendersi conto con il suo "Alien: Romulus". Per l'uscita nelle sale cinematografiche, un effetto CGI che aveva causato molti problemi nella versione cinematografica è stato notevolmente rielaborato.

Avvertimento spoiler: Se non hai ancora visto "Alien: Romulus" e non vuoi rovinarti la sorpresa di quale effetto CGI si tratta, è meglio non continuare a leggere.

Un androide con problemi "inquietanti"

Nella storia di "Alien: Romulus", che si svolge tra gli eventi di "Alien" e "Aliens", appare un nuovo androide di nome Rook - con il volto di Ian Holm, il compianto attore che interpretava l'iconico Ash del primo film. La famiglia di Holm ha ottenuto in anticipo il permesso per il suo ritorno animato al computer. Ciononostante, la decisione ha provocato mal di pancia sia ai fan che ai registi.

Recensione «Alien: Romulus»: un omaggio al classico horror fantascientifico di Luca Fontana

"Semplicemente, in fase di post-produzione, non avevamo più tempo per farlo bene", spiega Alvarez in un'intervista rilasciata alla famosa rivista di settore Empire. "In effetti, non ero soddisfatto di alcune riprese in cui si vedevano troppo gli effetti digitali. Capisco quindi che alcune persone abbiano criticato questo aspetto".

Ma Alvarez non si è arreso. Per la versione Blu-ray e 4K del film, ha convinto lo studio a stanziare un budget maggiore e, soprattutto, a dedicare più tempo alla post-produzione dell'effetto.

"Abbiamo risolto il problema", dice il regista. "L'effetto è stato ricalibrato utilizzando un mix di tecniche pratiche e digitali. Particolarmente emozionante: la produzione ha utilizzato una testa animata di Ian Holm, realizzata in passato per "Il Signore degli Anelli". Tuttavia, questo pupazzo non è stato utilizzato per la versione cinematografica, un errore che ora è stato corretto. Ecco il risultato.

Ecco il risultato (sopra la nuova versione migliorata, sotto la vecchia versione cinematografica):

Dal 15 gennaio, la versione riveduta sarà disponibile nei negozi e verrà aggiunta contemporaneamente al catalogo streaming per gli abbonati a Disney+.

La saga continua: confermato il sequel di "Romulus"

Interessante notare che "Alien: Romulus" non solo verrà distribuito in digitale e in Blu-ray, ma anche - attenzione, allarme retrò - in VHS! Il film verrà distribuito in un'edizione limitata per collezionisti sul supporto che ha dominato il mercato dell'home cinema negli anni '80 e '90. Un omaggio al 45° anniversario del franchise di "Alien", non una gag, secondo il regista Alvarez.

Novità e trend Ritorno in VHS! "Alien: Romulus" viene pubblicato su videocassetta di Luca Fontana

Ma non è tutto: Fede Alvarez sta già lavorando a un sequel di "Alien: Romulus", ma è ancora lontano. Il regista vuole prendersi tutto il tempo necessario per assicurarsi che il sequel non solo soddisfi le alte aspettative, ma le superi.

Intanto, anche il regista di "Alien" Ridley Scott ha già accennato ai piani per un nuovo film di Alien. Per il momento non è chiaro se continuerà la controversa serie di "Prometheus" o se si dedicherà a una nuova direzione. Prima di allora, però, lo Xenomorfo tornerà sugli schermi domestici: Noah Hawley ("Legion", "Fargo") porterà una nuova serie televisiva sul programma di streaming con "Alien: Earth" - più avanti nel corso dell'anno.

La decisione di Alvarez di rielaborare l'effetto retrospettivo potrebbe alimentare ulteriormente le discussioni sull'immortalità digitale, ma una cosa è certa: "Alien: Romulus" continua a trovare nuovi modi per entrare nei libri di storia del cinema - sia in Blu-ray, sia in digitale, sia in VHS.