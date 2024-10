Ritorno in VHS! "Alien: Romulus" viene pubblicato su videocassetta

Allarme retrò: i 20th Century Studios pubblicheranno "Alien: Romulus" non solo in formato digitale, ma anche come cassetta VHS in edizione limitata. Il regista Fede Alvarez ha annunciato l'insolito formato durante una proiezione del film a Los Angeles.

In un mondo dominato dai servizi di streaming, i 20th Century Studios tornano ai vecchi tempi e pubblicano "Alien: Romulus" come cassetta VHS in edizione limitata. Lo ha annunciato il regista Fede Alvarez nel corso di una proiezione "Beyond Fest" a Los Angeles.

Le vendite inizieranno il 3 marzo.

Le vendite inizieranno il 3 dicembre. La cassetta è contenuta in un'elegante custodia retrò con grafica disegnata da Matt Ferguson. Quest'ultimo può anche essere scaricato qui come poster. Alvarez ha sottolineato durante l'annuncio che la cassetta VHS non è una gag, ma un tributo al 45° anniversario del franchise di "Alien", che mira a far battere i cuori degli appassionati di cinema e dei nerd.

La copertina chic del film

Resta da vedere se il materiale dell'immagine sia stato appositamente adattato al formato 4:3 della cassetta. Anche il numero esatto di cassette disponibili e il loro prezzo sono sconosciuti.

Un ulteriore dettaglio che i potenziali acquirenti dovrebbero tenere a mente: La VHS verrà rilasciata in formato NTSC, il che significa che non potrà essere riprodotta sui registratori PAL europei senza speciali modifiche hardware. Se vuoi assicurarti questa VHS, devi avere un registratore VHS che supporti entrambi i formati oppure vederla semplicemente come un oggetto da collezione, che probabilmente sarà l'attrattiva principale per molti.

Pura nostalgia o il ritorno dei supporti di memorizzazione fisici?

Le cassette VHS hanno dato forma a un'intera generazione: l'ingombrante involucro nero e la possibilità di registrare film in televisione hanno definito l'home cinema negli anni '80 e '90. Compresa la cassetta VHS del primo film di "Alien".

Il fatto che "Alien" sia un film di successo non è un problema.

Il fatto che proprio "Alien: Romulus" riceva un'uscita in VHS non è una coincidenza: se c'è uno dei sette film di "Alien" che ha più punti in comune con l'originale del 1979, è proprio questo. L'ho già scritto nella mia recensione:

Recensione «Alien: Romulus»: un omaggio al classico horror fantascientifico di Luca Fontana

Ora, dopo quasi 20 anni dall'ultima uscita in VHS, questo formato sta tornando sotto forma di edizione da collezione. È interessante notare che l'uscita in VHS di "Alien: Romulus" non segna solo un nostalgico viaggio nella memoria, ma anche un ritorno ai supporti fisici.

Mentre i servizi di streaming come Netflix e Disney+ hanno cambiato le nostre abitudini di visione, i formati fisici stanno vivendo un piccolo rinascimento. Dopo tutto, i film e le serie possono scomparire dai cataloghi di streaming da un giorno all'altro. Ad esempio, Disney ha recentemente rimosso i primi quattro film di "Indiana Jones" da Disney+. Questo perché Disney, attraverso il programma acquisizione di Lucasfilm nel 2012, Disney ha acquisito i diritti del marchio "Indiana Jones". nel 2012, ma solo una licenza limitata per i primi quattro film, che il regista Steven Spielberg ha realizzato con lo studio cinematografico Paramount Pictures.

Tuttavia, se hai un DVD, un Blu-ray o anche una VHS sul tuo scaffale, non devi preoccuparti di questi problemi di licenza.